પ્રભાસ પાટણમાં માન્ય ડિગ્રી વિના ક્લિનિક ચલાવતો બોગસ ડોકટર ઝડપાયો
પોલીસની તપાસ દરમિયાન ફારુક ગોહેલ માન્ય મેડિકલ ડિગ્રી કે સર્ટિફિકેટ વિના એલોપેથીક દવાઓ અને સારવાર આપીને ખાનગી ક્લિનિક ચલાવતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
Published : October 19, 2026 at 11:41 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રભાસ પાટણ વિસ્તારમાં માન્ય ડિગ્રી કે સર્ટિફિકેટ વિના એલોપેથીક દવાઓ અને સારવાર આપી ખાનગી ક્લિનિક ચલાવતા એક શખ્સ સામે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. SOG અને તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરની સંયુક્ત ટીમે ગુલાબનગર વિસ્તારમાં દરોડો પાડી વિવિધ એલોપેથીક દવાઓ તથા મેડિકલને લગતાં સાધનો સહિત કુલ ₹8,310નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, જુનાગઢ રેન્જના ડી.આઈ.જી.પી. રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા દ્વારા જિલ્લામાં માન્ય ડિગ્રી વિના એલોપેથીક દવાઓ અને સારવાર આપીને ખાનગી દવાખાનાં ચલાવતા શખ્સો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાના આધારે ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ દરમિયાન SOGના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.આર. રાયજાદા અને પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.જે. સોલંકી સહિત SOGનો સ્ટાફ પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યો હતો. તે સમયે મળેલી સંયુક્ત ખાનગી બાતમીના આધારે વેરાવળના તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરને સાથે રાખીને પ્રભાસ પાટણની સાઇન કોલોનીથી ડોશીયમ તરફ જતા રસ્તા પર આવેલા ગુલાબનગર વિસ્તારમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસની તપાસ દરમિયાન ફારુક ઉમરભાઈ ગોહેલ માન્ય મેડિકલ ડિગ્રી કે સર્ટિફિકેટ વિના એલોપેથીક દવાઓ અને સારવાર આપીને ખાનગી ક્લિનિક ચલાવતો હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક કાર્યવાહીમાં સામે આવ્યું હતું. દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી વિવિધ પ્રકારની એલોપેથીક દવાઓ અને મેડિકલને લગતી સાધનસામગ્રી મળી આવતાં પોલીસે કુલ 9 આર્ટિકલ, જેની કિંમત ₹8,310 થાય છે, તે કબજે કર્યા હતા.
આ મામલે પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફારુક ઉમરભાઈ ગોહેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ એક્ટ, 1963ની કલમ 30 અને 33, ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલ એક્ટ, 1967ની કલમ 29 તથા ઇન્ડિયન મેડિકલ કાઉન્સિલ એક્ટ, 1956ની કલમ 15(3) હેઠળ ગુનો નોંધાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
માન્ય લાયકાત વિના તબીબી સારવાર આપવાની પ્રવૃત્તિ સામે ગીર સોમનાથ SOG અને આરોગ્ય વિભાગની સંયુક્ત કાર્યવાહીથી પ્રભાસ પાટણ વિસ્તારમાં ચર્ચા જાગી છે. તબીબી સારવાર લોકોના આરોગ્ય સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી હોવાથી માન્ય લાયકાત ધરાવતા તબીબો પાસે જ સારવાર લેવી જરૂરી છે.
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