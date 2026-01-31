કેશોદ: છ મહિનાથી ગુમ ખીમદાણાની મહિલાની લાશ મળી? પોલીસે શંકાસ્પદની પૂછપરછ શરૂ કરી
ગત વર્ષે જુલાઈમાં એકલવાયુ જીવન જીવતા મહિલા અચાનક ગુમ થયા હતાં
Published : January 31, 2026 at 4:03 PM IST
જૂનાગઢ: જુનાગઢના રેન્જ L.C.B અને S.O.G સાથે કેશોદ પોલીસ દ્વારા ખમીદાણા ગામમાં હાથ ધરવામાં આવેલા એક સર્ચ ઑપરેશનમાં કુવામાંથી ચશ્મા માનવ અવશેષ પ્રાપ્ત થયા છે. આ અવશેષ છ મહિના પહેલા ગુમ થયેલા ગામના મહિલા સુમરીબેનના હોવાની આશંકાને આધારે પોલીસ ખમીદાણાના જ એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની પૂછપરછ કરી રહી છે.
જુલાઈ 2025માં કેશોદ તાલુકાના ખમીદાણા ગામમાં એકલવયુ જીવન જીવતા સુમરીબેન બારૈયા નામનાં મહિલા અચાનક ગુમ થયા હતા. ગુમ થયાના કેટલાક દિવસો પછી પરિવારજનો દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ફરિયાદ મળતા જ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી પરંતુ છ મહિના સુધી ગુમ મહિલાનો કોઈ પતો લાગ્યો ન હતો. અચાનક ગઈકાલે હાથ ધરાયેલા ઑપરેશનમાં મળેલી લાશ સુમરીબેનની હોવાનું પોલીસને આશંકા છે.
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન અવશેષ મળ્યાં
જુનાગઢ જિલ્લાની પોલીસે મધ્યરાત્રે ખમીદાણા ગામના અવાવરું કુવામાં સર્ચ ઑપરેશન શરૂ કર્યું હતું, જેમાં ફૉરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીની ટીમ પણ જોડાઈ હતી. સર્ચ ઑપરેશન દરમિયાન કુવામાંથી એક વૃદ્ધ મહિનાના અવશેષો મળ્યાં, જેને લઈને લઈને FSLની ટીમ તપાસ કરી રહી છે કે, અવશેષ છ મહિના અગાઉ ગુમ થયેલ મહિલાના જ છે કે કેમ. કુવામાંથી પોલીસને ચાર મણકાના હાડકા મળ્યા છે આ સિવાય એક ચશ્મા અને કેટલીક ચીજ વસ્તુઓ મળી છે. જોકે, પોલીસને કોઈપણ પ્રકારના દાગીના હજુ સુધી મળ્યા નથી. ગુમ થયેલા સુમરીબેનના પરિવારજનો દ્વારા તેઓ પોતાના દાગીના અને કેટલીક રોકડ રકમ લઈને ઘરેથી ગયા છે તેવી વિગતો પોલીસ ફરિયાદમાં દર્શાવવામાં આવી હતી.
કેશોદ પોલીસે શંકાસ્પદ એકની પૂછપરછ કરી શરૂ
કેશોદ પીઆઈ પી. એ. જાદવે સમગ્ર મામલામાં આ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ખમીદાણા ગામના સુમરીબેન બારૈયા ગુમ થયાને છ મહિના કરતાં પણ વધારે સમય વિતી ગયો છે ત્યારે ગતરાત્રિ દરમિયાન સર્ચ ઓપરેશનથી પોલીસને કેટલાક પુરાવાઓ હાથ લાગ્યા છે જેને આધારે કેશોદ પોલીસે ખમીદાણા ગામના જ એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
આ પણ વાંચો:
અમદાવાદ: પોક્સો કોર્ટ દ્વારા દુષ્કર્મના આરોપીને 10 વર્ષની કેદની સજા, સગીરાને 4 લાખ વળતર ચૂકવવા હુકમ