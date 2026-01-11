ETV Bharat / state

જેતપુરમાં હાથ-પગ દોરડાથી બાંધેલી મહિલાની લાશ મળી, બે દિવસમાં બે હત્યાથી ચકચાર

રાજકોટના જેતપુરમાં 48 કલાકના ટૂંકા ગાળામાં હત્યાનો બીજો બનાવ સામે આવતા કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે સવાલ ઉભા થયા છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 2:53 PM IST

જેતપુર: રાજકોટના જેતપુરમાં 48 કલાકના ટૂંકા ગાળામાં હત્યાનો બીજો બનાવ સામે આવતા કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે સવાલ ઉભા થયા છે. જેતપુરમાં એમ.જે.ઉદ્યોગનગરમાંથી એક અજાણી પરપ્રાંતિય મહિલાની હાથ-પગ બાંધેલી હાલતમાં લાશ મળી આવતા પંથકમાં ચકચાર મચી ગઇ છે.

જેતપુરમાં બે દિવસમાં હત્યાની બે ઘટનાથી ચકચાર

જેતપુરના રબારીકા રોડ પર આવેલા એમ.જે.ઉદ્યોગનગર વિસ્તારમાં એક અવાવરૂં જગ્યા અને ખુલ્લા પ્લોટમાં આવેલી ઓરડીમાંથી દુર્ગંધ આવતા સ્થાનિકોએ તપાસ કરી હતી. જ્યાં એક અજાણી પ્રોઢ મહિલાની લાશ મળી આવી હતી. મૃતકના હાથ અને પગ બાંધેલા હતા. બનાવની જાણ પોલીસને કરવામાં આવતા ઉદ્યોગનગર પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને લાશને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. પોલીસના પ્રાથમિક અનુમાન અનુસાર મહિલાની હત્યા કરી પુરાવાનો નાશ કરવા લાશ અહીં ફેકી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

જેતપુરના ઔદ્યોગિક માળખામાં રહેલી સુરક્ષાની મોટી ખામીઓ તરફ આંગળી ચીંધે છે. જેતપુર સાડી ઉદ્યોગ અને ડાઉંગ પ્રિન્ટીંગનું હબ હોવાથી અહીં મોટી સંખ્યામાં અન્ય રાજ્યો અને જિલ્લાઓમાંથી પરપ્રાંતિય મજૂરો રોજીરોટી માટે આવે છે પરંતુ આ હજારો મજૂરોમાંથી કોનો શું ભૂતકાળ છે? શું તેઓ કોઇ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે કે કેમ? તે અંગે કોઇ નક્કર ડેટા ઉપલબ્ધ નથી.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે છેલ્લા બે દિવસમાં જેતપુરમાં હત્યાની બે ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઇ છે. આ પહેલા ઘરેલુ સામાન્ય ઝઘડામાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી નાખી હતી. આ ઘટનાને થોડો સમય વિત્યો છે ત્યારે જેતપુરમાં અજાણી મહિલાની લાશ મળતા સુરક્ષાને લઇને સવાલ ઉભા થયા છે.

