અમદાવાદમાં ખારીકટ કેનાલમાં મળી નવજાત બાળકીની લાશ, પોલીસ લાગી તપાસમાં
બાળકીની ઓળખ, તેના માતા-પિતા અને મૃતદેહ કેનાલ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો તે જાણવા આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : October 28, 2026 at 3:29 PM IST
અમદાવાદ: નારોલ-નરોડા હાઇવે પર ખારીકટ કેનાલમાંથી નવજાત બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. એક્સપ્રેસ હાઇવે નજીકથી ગોરના કુવા તરફ જતી કેનાલમાં બાળકીનો મૃતદેહ તરતો હોવાની જાણ સ્થાનિક નાગરિકોએ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ અને ફાયર બ્રિગેડને કરી હતી. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી ફાયર બ્રિગેડની ટીમે મૃતદેહને કેનાલમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં બાળકીના શરીર સાથે નાળ જોડાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના કારણે જન્મ બાદ તરત જ તેને ત્યજી દેવાઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે.
નવજાત બાળકીનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલાયો
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, બપોરના સમયે કેનાલના પાણીમાં નવજાત બાળકીનો મૃતદેહ નજરે પડતાં લોકો એકત્ર થવા લાગ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડના જવાનો સ્થળ પર પહોંચ્યા અને બાળકીના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવી પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો.
નાળ જોડાયેલી હોવાથી તપાસનો વ્યાપ વધ્યો
બાળકીના શરીર સાથે નાળ જોડાયેલી હોવાની બાબતને પોલીસે તપાસમાં મહત્ત્વની કડી તરીકે ધ્યાનમાં લીધી છે. જોકે, માત્ર આ આધારે પ્રસૂતિ ક્યારે અને ક્યાં થઈ હતી અથવા બાળકી જીવિત હતી ત્યારે તેને કેનાલમાં ફેંકવામાં આવી હતી કે, મૃત્યુ બાદ મૃતદેહ ત્યાં લાવવામાં આવ્યો હતો, તે નક્કી કરી શકાય નહીં. આ અંગે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
પોલીસ હોસ્પિટલમાં થયેલી પ્રસૂતિ સહિત અન્ય સંભવિત પાસાંઓની તપાસ કરી શકે છે. બાળકીની ઓળખ, તેના માતા-પિતા અને મૃતદેહ કેનાલ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો તે જાણવા આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
મોતનું કારણ પોસ્ટમોર્ટમ બાદ સ્પષ્ટ થશે
આ ઘટનામાં સૌથી મહત્ત્વનો સવાલ એ છે કે, બાળકીનું મોત કયા સંજોગોમાં થયું અને તેનો મૃતદેહ કેનાલમાં કોણે નાખ્યો. હાલ આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિષ્કર્ષ સામે આવ્યો નથી. પોલીસ દ્વારા મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસમાં મળતા પુરાવા અને પોસ્ટમોર્ટમના તારણોના આધારે જ ઘટનાની હકીકત સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
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