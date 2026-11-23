કચ્છમાં અકસ્માતનો ભોગ બનેલા સૈન્ય જવાનો સહિત 7 લોકોના પાર્થિવદેહ ઉત્તરાખંડ પહોંચ્યા, હિબકે ચડ્યા લોકો
કચ્છમાં ટ્રકની ટક્કરે કારમાં સવાર ભુજમાં તૈનાત જવાનો અને તેમના પરિવારના 7 સભ્યોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.
Published : November 23, 2026 at 1:21 PM IST
પૌડી ગઢવાલ: કચ્છમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા કોટદ્વારના એક સૈન્ય જવાનના પરિવારના સાત સભ્યોના મૃતદેહ સોમવારે સવારે કોટદ્વાર લાવવામાં આવ્યા હતા. તમામ સાતેય મૃતદેહોને કૌડિયા સ્થિત આર્મી કેમ્પમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. અહીં સંપૂર્ણ સન્માન સાથે પરિવારના અન્ય સભ્યોની હાજરીમાં તેમના ઘરે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
ગુજરાતમાં માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા સાતેય મૃતકોના મૃતદેહને કોટદ્વાર લાવવામાં આવ્યા હતા. ભારે ગમગીની વચ્ચે અંતિમ સંસ્કારની શરૂઆત થઈ હતી. નાયક રાજેશ સિંહ રાવતના પાર્થિવદેહને તેમના નિવાસસ્થાનેથી અંતિમ સંસ્કાર માટે મુક્તિધામ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. વિધાનસભા અધ્યક્ષ રીતુ ખંડુરી પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે મૃતક રાજેશ સિંહ રાવતના પરિવારના સભ્યો સાથે મુલાકાત કરી, તેમને સાંત્વના આપી અને આ દુઃખની ઘડીમાં સંવેદના વ્યક્ત કરી. જ્યારેઅન્ય મૃતકોના અંતિમ સંસ્કાર અંતિમ દર્શન કરાવ્યા બાદ કોટદ્વારના મુક્તિધામમાં કરવામાં આવશે.
આ હૃદયદ્રાવક અકસ્માતમાં બે સૈન્ય જવાન, તેમની પત્નીઓ અને ત્રણ માસૂમ બાળકોના મોત થયા. મૃતકોમાં ત્રણ મહિનાની બાળકીનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલ મુજબ, પરિવાર તેમની પુત્રીના જન્મદિવસ માટે ગુજરાત આવ્યો હતો. શનિવારે રાત્રે કચ્છના રણની મુલાકાત લઈને પરિવાર કાર દ્વારા પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે તેમની કાર ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે કાર બે ભાગ થઈ ગયા હતા, જેમાં સાતેય મુસાફરોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા.
કોટદ્વાર વિસ્તારમાં અરેરાટી
આ ઘટનાના સમાચારથી સમગ્ર કોટદ્વાર વિસ્તારમાં શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ રાજ ગૌરવ નૌટિયાલે આ ઘટના પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આ અકસ્માત હૃદયદ્રાવક છે અને સમગ્ર કોટદ્વાર શોકમાં ડૂબી ગયું છે. તેમણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે તેઓ મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોને આ અસહ્ય દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઉત્તરાખંડના મુખ્ય પ્રધાન પુષ્કર સિંહ ધામીએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો. રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે પણ ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. આ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કરતા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરેક મૃતકના પરિવારને વડા પ્રધાન રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી ₹2 લાખની નાણાકીય સહાયની જાહેરાત કરી. ઘાયલો માટે ₹50,000 ની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી.
મૃતકોના નામ:
- નાયક સૌરભ સિંહ નેગી, જસવંત સિંહ નેગીના પુત્ર (ઉંમર 32)
- સવિતા નેગી, સૌરભ સિંહ નેગીની પત્ની (ઉંમર 31)
- શિવિકા નેગી, સૌરભ સિંહ નેગીની દિકરી (ઉંમર 3 મહિના) (ત્રણેય ધ્રુવ વિહાર, કોટદ્વારના રહેવાશી)
- નાયક રાજેશ સિંહ રાવત (34 વર્ષ)
- રિંકી ગુસાઈ, નાયક નીતિન ગુસાઈનીની પત્ની (ઉંમર 32)
- વામિકા ગુસાઈ, નીતિન ગુસાઈની દિકરી (ઉંમર 4 વર્ષ) (બંને મૂળ મોટાઢાક, કોટદ્વારના રહેવાશી)
- રક્ષિતા, રાજેશસિંહ રાવતની દિકરી (ઉંમર 7 વર્ષ) (બંને રહે. સિમ્બલચોડ, કોટદ્વાર)
આ પણ વાંચો