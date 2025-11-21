ભુજમાં BSFના 61મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી, કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી શાહે જવાનોના બલિદાનને યાદ કર્યું
ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ પછી 1965 માં સરહદ સુરક્ષા વધારવા માટે BSF ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
By ANI
Published : November 21, 2025 at 7:32 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 10:39 PM IST
કચ્છ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ શુક્રવારે હરિપર ભુજમાં 176મી બટાલિયન કેમ્પસમાં આયોજિત બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) ના 61મા સ્થાપના દિવસ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી શાહે દેશની રક્ષા કરતા સરહદ પર શહીદ થનારા જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી, અને જવાનોના સ્મારક પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી.
BSF મુખ્યત્વે ભારત-પાકિસ્તાન સરહદનું કામ કરે છે. ફોર્સની રચના પહેલાં, રાજ્ય સશસ્ત્ર પોલીસ બટાલિયન દ્વારા સરહદ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
अगले 5 वर्षों में BSF दुनिया का सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा का बल बनेगा। pic.twitter.com/0UvkJXrPir— Amit Shah (@AmitShah) November 21, 2025
ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ પછી 1965 માં સરહદ સુરક્ષા વધારવા માટે BSF ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં, BSF ને 25 બટાલિયન સાથે ઉભું કરવામાં આવ્યું હતું અને સમય જતાં, પંજાબ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તર પૂર્વ ક્ષેત્ર વગેરેમાં આતંકવાદ સામે લડવા માટે રાષ્ટ્રની જરૂરિયાત મુજબ તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો હતો.
હાલમાં BSF પાસે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સાથેની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની રક્ષા માટે 193 બટાલિયન (03 NDRF સહિત) અને સાત BSF આર્ટી રેજિમેન્ટ છે.
આ ઉપરાંત, BSF કાશ્મીર ખીણમાં ઘૂસણખોરી વિરોધી ભૂમિકા, ઉત્તર પૂર્વ ક્ષેત્રમાં બળવાખોરી વિરોધી ભૂમિકા, ઓડિશા અને છત્તીસગઢ રાજ્યોમાં નક્સલ વિરોધી કામગીરી અને પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર સંકલિત ચેક પોસ્ટ્સની સુરક્ષા પણ કરી રહ્યું છે.
बर्फीले पहाड़ हों, दुर्गम जंगल या रेगिस्तान, BSF सीमाओं को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है।— Amit Shah (@AmitShah) November 21, 2025
भुज में BSF के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शहीद जवान के परिजन और वीर जवानों को सम्मानित किया तथा बल की छह दशकीय… pic.twitter.com/WIrnwIY6k7
22 એપ્રિલે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં શરૂ કરાયેલા ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, જમ્મુ સરહદ પર બીએસએફના જવાનોએ 118 થી વધુ પાકિસ્તાની ચોકીઓનો નાશ કર્યો અને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું અને "પાકિસ્તાનની સમગ્ર સર્વેલન્સ વ્યવસ્થાને તોડી પાડી," એમ અગાઉ કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી શાહે જણાવ્યું હતું.
શાંતિકાળ દરમિયાન પણ, બીએસએફ પાકિસ્તાની ચોકીઓ પર નજર રાખવા માટે સતર્ક રહે છે, અને ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે ત્રાટકીને સૌથી ઓછા સમયમાં તેઓ મહત્તમ નુકસાન પહોંચાડે છે.
બીએસએફ વિશ્વનું સૌથી મોટું સરહદ રક્ષક દળ છે, જેમાં 2.7 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ કાર્યરત છે, અને છ દાયકાથી વધુ સમયથી, તેણે દેશની મજબૂત સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી છે.
બીએસએફના 2024 ના સ્થાપના દિવસની પરેડ રાજસ્થાનના જોધપુરમાં યોજાઈ હતી, જ્યાં શાહે ફરજ દરમિયાન જવાનોના બલિદાનને યાદ કર્યું હતું. શાહના જણાવ્યા મુજબ, 2024 સુધી, 1992 થી વધુ બીએસએફ જવાનોએ પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું છે, અને 1330 ને મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 1 મહાવીર ચક્ર, 6 કીર્તિ ચક્ર, 13 વીર ચક્ર, 13 શૌર્ય ચક્રનો સમાવેશ થાય છે. 56 સેના મેડલ અને 1241 પોલીસ મેડલ છે.
આ પણ વાંચો: