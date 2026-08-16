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નવસારી પાસે નેશનલ હાઈવે-48 પર BMW કારમાં ભીષણ આગ, ચાર લોકોનો આબાદ બચાવ

કારમાં બે મહિલાઓ અને બે બાળકો સવાર હતા, કારચાલકની સમચસૂચકતાને લીધે તેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવાયા હતા

કારમાં બે મહિલાઓ અને બે બાળકો સવાર હતા, કારચાલકની સમચસૂચકતાને લીધે તેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવાયા હતા
કારમાં બે મહિલાઓ અને બે બાળકો સવાર હતા, કારચાલકની સમચસૂચકતાને લીધે તેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવાયા હતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 4:52 PM IST

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નવસારી: નવસારીથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે-48 પર રવિવારે સવારે મોંઘીદાટ BMW કારમાં અચાનક આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જઈ રહેલી BMW કારમાં દુવાડા અને સુથવાડ ગામ વચ્ચે અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. કારમાં બે મહિલાઓ અને બે બાળકો સહિત કુલ ચાર લોકો સવાર હતા. જોકે, ચાલકે સમયસૂચકતા દાખવી કારને રસ્તાની બાજુએ રોકી તમામ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લીધા હતા.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, કારમાં સ્પાર્ક થયા બાદ અચાનક આગ લાગી હોવાનું સામે આવ્યું છે. કારમાંથી ધુમાડો અને આગ દેખાતા ચાલક એકતાબેન મહેતાએ તાત્કાલિક કાર રોકી હતી. ત્યારબાદ પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે તમામ ચાર લોકો સમયસર કારમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા.

કારમાં બે મહિલાઓ અને બે બાળકો સવાર હતા, કારચાલકની સમચસૂચકતાને લીધે તેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવાયા હતા (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા ગણદેવી ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળ્યા બાદ ગણદેવી ફાયર વિભાગની ટીમ સવારે આશરે 8:35 વાગ્યે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર ટીમે ભારે જહેમત બાદ BMW કારમાં લાગેલી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.

ગણદેવીના ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર પિનલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતા ટ્રેક પર કારમાં આગ લાગવાની માહિતી હાઈવે ઓથોરિટી તરફથી મળી હતી. ફાયર ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી આગ બુઝાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, કારમાં સ્પાર્ક થયા બાદ અચાનક આગ લાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.

હાલ પ્રાથમિક તારણ મુજબ કારમાં થયેલા સ્પાર્કના કારણે આગ લાગી હોવાનું માનવામાં આવે છે. આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. સમયસર કારમાંથી બહાર નીકળી જતાં પરિવારના ચારેય સભ્યોનો આબાદ બચાવ થયો હતો.

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