ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2026: કુલ 120 જગ્યાઓ, જાણો અરજી કરવાની સંપૂર્ણ માહિતી

55 ફાયરમેન, 34 ફાયરમેન-ડ્રાઈવર સહિત 120 વિવિધ પોસ્ટ માટે મોટી તક! જાણો શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર મર્યાદા અને અરજી કરવાની તારીખ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 9:10 PM IST

હૈદરાબાદ : ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) દ્વારા સન 2026 માટે એક મોટી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી અંતર્ગત કુલ 120 જગ્યાઓ પર ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવશે. આ ગુજરાત સરકારની નોકરીનો શ્રેષ્ઠ અવસર છે. આ ભરતીમાં ફાયરમેન, ક્લાર્ક, એન્જિનિયર, ડોક્ટર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. ઉમેદવારોએ ધ્યાન રાખવું કે આ ભરતી માટેની અરજી ફક્ત ઑનલાઇન પદ્ધતિથી જ સ્વીકારવામાં આવશે. અરજી કરવા માટેની શરૂઆતની તારીખ 10 મે 2026 છે અને છેલ્લી તારીખ 31 મે 2026 છે. આ ભરતી દ્વારા ભાવનગર શહેરના નાગરિકોને વિવિધ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે કાબિલ અને તાલીમબદ્ધ કર્મચારીઓની નિમણૂંક કરવામાં આવશે.

આ ભરતીની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તેમાં 55 ફાયરમેન, 34 ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવર અને 5 ફાયર ટેકનિશિયનની જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. જે લોકો અગ્નિશમન વિભાગમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગે છે તેમના માટે આ એક સુવર્ણ તક છે. આ ઉપરાંત, શહેરમાં વહીવટી કામકાજ માટે 8 જુનિયર ક્લાર્ક કમ જુનિયર સિક્યુરિટી આસિસ્ટન્ટ અને 7 જુનિયર ઓપરેટરની પણ ભરતી કરવામાં આવશે. શહેરના આરોગ્ય વિભાગને મજબૂત કરવા માટે 1 ગાયનેકોલોજિસ્ટ અને 3 પેડિયાટ્રિશિયન (બાળરોગ ચિકિત્સક)ની જગ્યાઓ પણ આ ભરતીમાં સામેલ છે. આ ઉપરાંત, સિટી એન્જિનિયર, આસિસ્ટન્ટ પ્રોગ્રામર અને લીગલ આસિસ્ટન્ટ જેવી ટેકનિકલ અને કાનૂની જગ્યાઓ માટે પણ ઉમેદવારોને તક મળશે.

BMC ભરતી 2026 માટેની લાયકાત (શિક્ષણ, ઉંમર અને ફી) – સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

જે કોઈ ઉમેદવાર ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)ની ભરતીમાં અરજી કરવા માગે છે, તેણે પહેલા લાયકાતની શરતોને સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ. આ ભરતીમાં અલગ-અલગ પોસ્ટ માટે અલગ-અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત રાખવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે, ક્લાર્ક અને જુનિયર ઓપરેટરની પોસ્ટ માટે ઉમેદવારે ગ્રેજ્યુએશન (સ્નાતક)ની ડિગ્રી સાથે કમ્પ્યુટરનું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. તો વળી, ફાયરમેન અને સંબંધિત પોસ્ટ માટે ઉમેદવારે 10મું કે 12મું ધોરણ પાસ કર્યું હોવું જોઈએ અને અગ્નિશમન સંબંધિત કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત કોર્સ અથવા તાલીમ પૂર્ણ કરેલી હોવી જોઈએ. સિટી એન્જિનિયર અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોગ્રામર જેવી ટેકનિકલ પોસ્ટ માટે સંબંધિત એન્જિનિયરિંગ અથવા આઈ.ટી. (IT)ની ડિગ્રી જરૂરી છે. જ્યારે ડોક્ટરની પોસ્ટ (ગાયનેકોલોજિસ્ટ અને પેડિયાટ્રિશિયન) માટે MBBS સાથે સંબંધિત વિષયમાં MD/MS અથવા ડિપ્લોમા હોવું જરૂરી છે.

ઉંમર મર્યાદાની વાત કરીએ તો, આ ભરતીમાં ગુજરાત સરકારના નિયમો લાગુ થશે. જો કે, દરેક પોસ્ટ માટેની ઉંમર મર્યાદા અલગ હોઈ શકે છે. આ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી ઓજસ (OJAS) પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ ઑફિશિયલ નોટિફિકેશનમાં આપવામાં આવેલી છે. અન્ય જાતિઓના ઉમેદવારો માટે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે. ખાસ કરીને SC, ST, SEBC, EWS અને અપંગ (PWD) ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો અનુસાર ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. અરજી ફીની વાત કરીએ તો, ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા અથવા ઑનલાઇન મોડે ફી ભરવાની રહેશે. નોટિફિકેશન મુજબ, પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ 2 જૂન 2026 છે. આરક્ષિત વર્ગની મહિલાઓ અને અન્ય લાભાર્થીઓને સરકારી નિયમો અનુસાર ફીમાં છૂટછાટ અથવા માફી મળી શકે છે.

BMC ભરતીમાં અરજી કરવાની પ્રક્રિયા અને પસંદગીનો માપદંડ – સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ માર્ગદર્શન

ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)ની ભરતીમાં અરજી કરવાની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઑનલાઇન છે. ઉમેદવારોએ ફક્ત ગુજરાતની ઓજસ (OJAS) વેબસાઇટ પર જ અરજી કરવાની રહેશે. અરજી કરવાની સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે:

  • સૌપ્રથમ ઓજસ ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટ http://ojas.gujarat.gov.in પર જાઓ.
  • વેબસાઇટ પર "Online Application" ટેબ પર ક્લિક કરો અને પછી "Apply" પર ક્લિક કરો.
  • હવે તમારે ડિપાર્ટમેન્ટની યાદીમાંથી "BMC (Bhavnagar Municipal Corporation)" પસંદ કરવું પડશે.
  • ત્યારબાદ, તમે જે પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માગો છો તેના પર ક્લિક કરો અને "Apply Now" પર ક્લિક કરો.
  • હવે તમારી અંગત અને શૈક્ષણિક માહિતી ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ભરો. ખાતરી કરો કે બધી માહિતી સાચી છે.
  • તમારા ફોટોગ્રાફ અને સહીને નિશ્ચિત ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો.
  • બધી માહિતી ભર્યા પછી, ફોર્મ સબમિટ કરો અને તમારો એપ્લિકેશન નંબર (Application Number) નોંધી લો.
  • અંતે, નિયત સમયમર્યાદા પહેલા પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને અથવા ઑનલાઇન ફી ભરો.
  • અરજી ફી ભર્યા પછી, તમારું અરજી ફોર્મ પ્રિન્ટ કરી લો અને તેને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે સંભાળી રાખો.

પસંદગીની પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે લેખિત પરીક્ષા (Written Examination) પર આધારિત હશે. મળેલી અરજીઓના આધારે, પસંદગી સમિતિ ઉમેદવારોને લેખિત પરીક્ષા માટે શોર્ટલિસ્ટ કરશે. ફાયરમેન જેવી પોસ્ટ માટે, લેખિત પરીક્ષા ઉપરાંત શારીરિક દક્ષતા કસોટી (Physical Efficiency Test - PET) પણ લેવામાં આવશે. અંતિમ પસંદગી લેખિત પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણ અને દસ્તાવેજી ચકાસણી (Document Verification)ના આધારે કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ ધ્યાન રાખવું કે સંપૂર્ણ પસંદગી પ્રક્રિયા ખૂબ જ પારદર્શક અને મેરિટના આધારે હશે.

વધુ માહિતી અને અંતિમ સલાહ

આ ઉપરાંત, ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ભરતી 2026 અંતર્ગત પગાર ધોરણ (Pay Scale), જોબ પ્રોફાઇલ અને અન્ય તમામ વિગતો માટે ઉમેદવારોએ BMCની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.bmcgujarat.com પર જવું જરૂરી છે. ઓજસ પોર્ટલ પરથી સંપૂર્ણ નોટિફિકેશન (Notification PDF) ડાઉનલોડ કરીને તેને કાળજીપૂર્વક વાંચવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી તમે કોઈપણ પ્રકારની ભૂલથી બચી શકો છો અને સાચી માહિતી સાથે અરજી કરી શકો છો.

જે ઉમેદવારો ભાવનગર શહેરમાં સ્થાયી અને સુરક્ષિત સરકારી નોકરી ઇચ્છે છે, તેમના માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. આ ભરતીમાં ભાગ લેવા ઉમેદવારોએ સમયસર તેમની તૈયારી શરૂ કરી દેવી જોઈએ અને લેખિત પરીક્ષાની સારી તૈયારી કરવી જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારની અન્ય માહિતી અથવા અપડેટ માટે, ઓજસ ગુજરાત અને BMCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર નજર રાખતા રહો. આ ભરતી એ ભાવનગરની નગર વ્યવસ્થામાં યોગદાન આપવાની ઉત્તમ તક છે.

