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ગોંડલ લોકમેળામાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ, ફોટો ચોરીને ફરાર થતા શખ્સને અટકાવતા હુમલો; એકનું મોત

મેળાની ભીડભાડ વચ્ચે એક ફોટો ફ્રેમના સ્ટોલ પર ચોરીના પ્રયાસ કરનાર શખ્સે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરતા યુવકનું મોત થયું છે.

ગોંડલ લોકમેળામાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ
ગોંડલ લોકમેળામાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 2:03 PM IST

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રાજકોટ: ગોંડલના આઇકોનિક રોડ પર યોજાયેલા લોકમેળામાં ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. મેળાની ભીડભાડ વચ્ચે એક ફોટો ફ્રેમના સ્ટોલ પર ચોરીના પ્રયાસ કરનાર શખ્સે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરતા યુવકનું મોત થયું છે. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ગોંડલના લોકમેળામાં યુવકની હત્યા

ગોંડલના લોકમેળામાં 9 સપ્ટેમ્બરની મોડી રાત્રે અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર, મેળામાં ફોટો ફ્રેમનો સ્ટોલ ચલાવતા યુવકોની દુકાનમાંથી એક અજાણ્યો શખ્સ ફોટા ચોરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. સ્ટોલ સંચાલકોએ તેને અટકાવવાનો પ્રયાસ કરતા ઉશ્કેરાયેલા શખ્સે અચાનક તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો.

ગોંડલ લોકમેળામાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ (ETV Bharat Gujarat)

આ જીવલેણ હુમલામાં મૂળ મધ્યપ્રદેશના વતની અને હાલ ગોંડલમાં રહેતા 25 વર્ષીય રમાશંકર કમલપ્રસાદ બર્મનનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી 28 વર્ષીય વિશાલ નરેન્દ્રભાઈ શર્માને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં પડેલા વિશાલને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

બનાવની જાણ થતા જ ગોંડલ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. મામલાની ગંભીરતાને જોતા રાજકોટ જિલ્લા SP અને ગોંડલ Dysp પણ તાબડતોબ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. ગોંડલ બી ડિવિઝન પોલીસની ટીમ નાસી છૂટેલા આરોપીને નજીકના કોમ્પલેક્ષમાંથી જીવના જોખમે ઝડપી પાડ્યો છે.

ગોંડલ લોકમેળામાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ
ગોંડલ લોકમેળામાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ (ETV Bharat Gujarat)

રાજકોટ જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, ગોંડલમાં આઇકોનિક મેળામાં એક મર્ડરની ઘટના બની હતી. મેળામાં અલ્હાબાદથી અલગ અલગ લોકોએ સ્ટોલ લગાવેલા છે. મરણ જનાર રમાશંકર અને ઇજા પામનાર વિશાલ બન્ને પ્રયાગરાજના છે. રમાશંકર ફોટો ફ્રેમની શોપ રાખેલી હતી અને વિશાલ સાથે પાનની દુકાન રાખેલી હતી. અજાણ્યા શખ્સોએ ફોટો ફ્રેમને લઇને મરણ જનાર પર હુમલો કર્યો હતો.પોલીસે હુમલો કરનારને ઘટનાસ્થળે જ ઝડપી લીધો હતો.

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TAGGED:

રાજકોટ ગોંડલ ક્રાઈમ
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