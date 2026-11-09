અમરેલીઃ દિવાળીની રાતે ખાંભામાં લોહિયાળ જૂથ અથડામણ, 1નું મોત, મહિલા સહિત 6થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત
ખાંભાના ભગતવી પરા વિસ્તારમાં જૂના મનદુઃખે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું – 40 વર્ષીય સુલતાન દાઉદભાઈ સોલંકીનું મોત
Published : November 9, 2026 at 2:43 PM IST
અમરેલી: દિવાળીના તહેવારની રાત્રે અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા શહેરમાં જૂથ અથડામણની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ખાંભાના ભગતવી પરા વિસ્તારમાં અગાઉના મનદુઃખને લઈને એક જ જ્ઞાતિના બે જૂથો સામસામે આવી જતાં બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર મારામારી થઈ હતી. આ દરમિયાન તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે હુમલો કરવામાં આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી અને ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ હિંસક અથડામણમાં 40 વર્ષીય સુલતાન દાઉદભાઈ સોલંકીને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેમનું ટૂંકી સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે મહિલા સહિત છથી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેમને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ખાંભાના ભગતવી પરા વિસ્તારમાં અગાઉથી ચાલી રહેલા મનદુઃખના કારણે દિવાળીની રાત્રે બે જૂથો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. જોતજોતામાં બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં બંને જૂથો વચ્ચે મારામારી શરૂ થઈ હતી. આ દરમિયાન તીક્ષ્ણ હથિયારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. હુમલામાં સુલતાન દાઉદભાઈ સોલંકીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં તેમને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું મોત નીપજતાં બનાવ હત્યામાં પરિણમ્યો હતો.
મહિલા સહિત છથી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત
આ જૂથ અથડામણમાં નયુમ આરીફભાઈ ચૌહાણ, અશરફ દાઉદભાઈ સોલંકી, ભીખુ અલીભાઈ ચૌહાણ, સલીમ દાઉદભાઈ સોલંકી, અરબાઝ ભીખુભાઈ સોલંકી અને રૂપેદાબેન આરીફભાઈ ચૌહાણ સહિતના લોકોને ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક ખાંભા અને અમરેલીની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ મૃતક સુલતાન દાઉદભાઈ સોલંકીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે અમરેલી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ખાંભા પોલીસની તાત્કાલિક કાર્યવાહીથી સ્થિતિ કાબૂમાં
ઘટનાની જાણ થતાં જ ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. દિવાળીની રાત્રે બે જૂથો વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણને પગલે પોલીસ દ્વારા પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી. પોલીસની સમયસૂચક કામગીરીના કારણે વધુ ઉગ્ર પરિસ્થિતિ સર્જાતી અટકાવવામાં આવી હતી. ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં પોલીસ સતર્ક બની હતી.
PI કરણસિંહ ચુડાસમાએ શું કહ્યું?
ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ કરણસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લીધી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મૃતકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર બનાવ અંગે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
દિવાળીના આનંદ અને ઉત્સાહ વચ્ચે જૂના મનદુઃખને લઈને થયેલી આ હિંસક અથડામણમાં એક વ્યક્તિનું મોત થતાં ખાંભા પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. હાલ ખાંભા પોલીસ દ્વારા હત્યા અને મારામારીના બનાવ અંગે ફરિયાદ નોંધવાની તથા ઘટનામાં સંડોવાયેલા લોકોની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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