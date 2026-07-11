મહેસાણાના મેમદપુરામાં ખેતરના રસ્તા બાબતે લોહિયાળ ધીંગાણું: તલવાર અને ધારીયા ઉછળ્યા, બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ
મહિલાઓ સહિત બંને પક્ષના અનેક લોકોને ગંભીર ઈજાઓ, ઘાયલો મહેસાણા, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એડમિટ
Published : July 11, 2026 at 8:34 PM IST
મહેસાણા: જોટાણા તાલુકામાં આવતા મેમદપુરા (ચંપાનગર) ગામના સીમાતર વિસ્તારમાં ખેતરમાંથી પસાર થવા જેવા નજીવા પ્રશ્ને એક જ જ્ઞાતિના બે પરિવારો વચ્ચે ભીષણ અને લોહિયાળ સશસ્ત્ર અથડામણ થઈ હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ખેતરમાંથી કેમ નીકળો છો તેમ કહી કાયદેસરના રસ્તે જવા બાબતે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. આ અથડામણમાં બંને પક્ષો દ્વારા લાકડીઓ, ધારીયા અને તલવાર જેવા ઘાતક હથિયારોનો ખુલ્લેઆમ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મહિલાઓ સહિત પરિવારના સભ્યોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. હાલમાં સાંથલ પોલીસ સ્ટેશને બંને પક્ષોની ફરિયાદોના આધારે ગુનો નોંધીને કાયદેસરની તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
થમ પક્ષની ફરિયાદ: રસ્તેથી નીકળવાની ના પાડતા લાકડીઓથી હુમલો કર્યો
આ હિંસક બનાવ અંગે પ્રથમ ફરિયાદ મેમદપુરા ચંપાનગર સીમમાં રહેતા ૩૫ વર્ષીય મહિલા શબાનાબીબી શબ્બીરમીયા જેસરમિયા સમા દ્વારા નોંધાવવામાં આવી છે. ફરિયાદ અનુસાર, ગત તારીખ 9 જુલાઈના રોજ સાંજના આશરે પાંચેક વાગ્યે તેમના ગામના યાકુબભાઈ મુહમદભાઈ સમા તેમના ખેતરમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે સમયે શબાનાબીબીના પતિએ તેમને રોકીને પોતાના કાયદેસરના રસ્તેથી જવા માટે જણાવ્યું હતું. આ બાબતની અદાવત રાખીને તે જ રાત્રે આશરે સાત વાગ્યે યાકુબભાઈ મુહમદભાઈ હાથમાં લાકડી લઈને આવ્યા હતા અને તેમની સાથે ફિરોજભાઈ મુહમ્મદભાઈ, ઇમરાનભાઈ યાકુબભાઈ તથા આમીનભાઈ યાકુબભાઈ પણ ઉશ્કેરાઈને ધસી આવ્યા હતા.
આ ચારેય શખ્સોએ અપશબ્દો બોલી શબાનાબીબીના પતિ અને તેમના 19 વર્ષના દીકરા અરમાનને ગડદાપાટુનો માર મારવાનું શરૂ કર્યું હતું. જ્યારે શબાનાબીબી અને તેમના સાસુ મનુબીબી વચ્ચે છોડાવવા પડ્યા, ત્યારે આરોપી યાકુબભાઈએ શબાનાબીબીને જમણા હાથે લાકડીનો ફટકો મારી દીધો હતો અને સાસુને પણ બેરહેમીથી માર માર્યો હતો. પાડોશીઓએ વચ્ચે પડીને આ પરિવારને વધુ મારમાંથી બચાવ્યો હતો, પરંતુ જતાં-જતાં આરોપીઓએ જો ફરીથી રસ્તા બાબતે ના પાડશો તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. ઘાયલ મહિલાને સારવાર અર્થે મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.
સામો પક્ષ: જમવા બેઠેલા પરિવાર પર ધારીયા અને તલવારથી જીવલેણ હુમલો
જ્યારે આ જ ઘટનામાં બીજા પક્ષ તરફથી મુમતાઝબેન યાકુબભાઈ મહંમદભાઈ સમા (ઉં.વ.40) દ્વારા સાંથલ પોલીસ મથકે વળતી ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. તેમની ફરિયાદમાં ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે કે, તેમના દિયરના દીકરા સલમાનને ખેતરમાંથી ચાલવા બાબતે સબ્બીરભાઈ જેસરભાઇ સમાએ ધમકી આપી હતી. જે બાબતે મુમતાઝબેન ઠપકો આપવા ગયા ત્યારે સબ્બીરભાઈએ ઝઘડો કર્યો હતો.
ત્યારબાદ રાત્રે આશરે આઠ વાગ્યે જ્યારે મુમતાઝબેનનો પરિવાર ઘરે જમવા બેઠો હતો, ત્યારે સબ્બીરભાઈ જેસરભાઇ સમા હાથમાં ઘાતક ધારીયુ લઈને અને તેમનો દીકરો અરમાન સબ્બીરભાઈ હાથમાં તલવાર લઈને ધસી આવ્યા હતા. તેમની સાથે લાકડીઓ લઈને અલ્ફાજ રહીમભાઈ અને અરબાજ રહીમભાઈ પણ ત્રાટક્યા હતા. આ શખ્સોએ ઘરમાં ઘૂસીને હુમલો કરી દીધો હતો, જેમાં સબ્બીરભાઈએ તેમના હાથમાં રહેલું ધારીયુ મુમતાઝબેનના ડાબા હાથની કોણી નીચે મારીને ગંભીર ફ્રેક્ચર જેવી ઈજા પહોંચાડી હતી. એટલું જ નહીં, આરોપી અરમાને હાથમાં રહેલી તલવાર મુમતાઝબેનના દિયરની દીકરી સોહાનાબાનુના મોઢા, નાક અને આંખના ભાગે ઝીંકી દઈ ગંભીર લોહીલુહાણ ઈજાઓ કરી હતી. વચ્ચે બચાવવા પડેલા પડોશી જળાવબેનને પણ કપાળના ભાગે તલવાર મારી દેવામાં આવી હતી.
ઇજાગ્રસ્તોને અમદાવાદ સિવિલ ખસેડાયા, પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું
આ હિંસક ધીંગાણામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા મુમતાઝબેન અને ચહેરાના ભાગે તલવારના ઘા વાગવાથી ગંભીર બનેલી કિશોરી સોહાનાબાનુને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે મહેસાણા અને ત્યાંથી વધુ ગંભીર સારવાર માટે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રીફર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેઓ હાલ અંતિમ સારવાર હેઠળ છે. સોહાનાબાનુને આંખ અને ચહેરાના ભાગે ગંભીર ઈજા હોવાથી અમદાવાદની સરકારી આંખની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.
સાંથલ પોલીસે આ સમગ્ર મામલાને અત્યંત ગંભીરતાથી લઈને બંને પક્ષે ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) ની કલમ ૧૭૩ હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમો ૧૧૮(૨), ૧૧૮(૧), ૧૧code૫(૨), ૩૫૨, ૩૫૧(૩), ૫૪ તથા જી.પી. એક્ટની કલમ ૧૩૫ મુજબ હથિયારબંધીના જાહેરનામાના ભંગનો ગુનો પણ નોંધ્યો છે. આ ચકચારી કેસની આગળની તપાસ સાંથલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) મુકેશકુમાર પરથીભાઈ ચૌધરી ચલાવી રહ્યા છે. સીમ વિસ્તારમાં રસ્તાના સાધારણ વિવાદે આટલું મોટું હિંસક સ્વરૂપ લેતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
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