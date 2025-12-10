ETV Bharat / state

સાવરકુંડલાના છાપરી ગામે SIRની કામગીરી કરતા BLOને આવ્યો હાર્ટ એટેક, હોસ્પિટલમાં દાખલ

મતદાર યાદી સુધારણા (BLO)ની ફરજ બજાવતા ગામના શિક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ રતનસિંહ ચૌહાણને અચાનક હાર્ટએટેક આવતા પરિસરમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.

અમરેલી: સાવરકુંડલા તાલુકાના છાપરી ગામે એક દુઃખદ ઘટના સામે આવી હતી. મતદાર યાદી સુધારણા (BLO)ની ફરજ બજાવતા ગામના શિક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ રતનસિંહ ચૌહાણને અચાનક હાર્ટએટેક આવતા પરિસરમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.

માહિતી મુજબ, શિક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ શાળા પરિસરમાં BLO તરીકે મતદાર યાદીની તપાસ કરી રહ્યાં હતા. આ દરમિયાન અચાનક તબિયત લથડતા તેઓ જમીન પર ઢળી પડ્યા હતા. સાથી શિક્ષકોએ તરત જ 108 ઈમર્જન્સી સેવા બોલાવી તેમની સહાયતા માટે દોડી ગયા હતા.

108 મારફતે ગંભીર હાલતમાં તેમને સાવરકુંડલા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે અમરેલીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યા છે. હાલ તેમની સારવાર ચાલુ છે.

આકસ્મિક ઘટનાએ શિક્ષક મંડળ અને ગામમાં ચિંતાનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. રાજ્યમાં BLO ની કામગીરી કરતા અનેક વિસ્તારોમાં શિક્ષકોની તબીબત લથડતી હોવાના ભૂતકાળમાં બનાવો બન્યા છે. તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલ કોડીનાર તાલુકામાં પણ કામગીરી દરમિયાન શિક્ષકે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

