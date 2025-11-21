તાપી જિલ્લામાં BLO સહાયક શિક્ષિકા મહિલાનું અવસાન, અત્યારસુધી 3 BLOના મોત
આ મહિલા વાલોડના બેલધા ગામે પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.
Published : November 21, 2025 at 7:05 PM IST
તાપી: SIRની કામગીરીને પગલે વિવાદ વધી રહ્યો છે. આ કામગીરી સાથે જોડાયેલ કર્મચારીઓ પર કામનું ભારણ અને પ્રેશર વધુ હોવાની બૂમો સમયાંતરે પડતી રહી છે. આજે તાપી જિલ્લા માં SIRની કામગીરી સાથે જોડાયેલ એક સહાયક BLOનું અવસાન થતા પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
તાપી જિલ્લામાં BLO સહાયક એક મહિલાનું રાત્રી દરમિયાન અવસાન થયું હતું. આ મહિલા વાલોડના બેલધા ગામે પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. દિવસની કામગીરી કર્યા બાદ રાત્રિ દરમિયાન આશરે 56 વર્ષીય કલ્પનાબેન પટેલની તબિયત લથડતા સારવાર માટે બારડોલી ખસેડવામાં આવ્યા હતા, ત્યાં તેમને હાજર ડોક્ટરોએ મૃત જાહેર કર્યા હતા. અંદાજિત 56 વર્ષીય કલ્પનાબેનનું અવસાન થતાં પરિવારમાં શોકની લાગણી છવાઈ છે. પ્રાથમિક તારણ અનુસાર કલ્પનાબેન નું હાર્ટ એટેકથી મૃત્યુ થયું હોવાનું અનુમાન છે.
આ બાબતે તેમની સાથે કામ કરતા મુખ્ય BLO જોડે ટેલિફોનીક વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, BLO સહાયકની કામગીરીમાં તેમને કોઈ ટેન્શન ન હતું અને તેમની કામગીરી પણ સારી હતી. અને બેલધા ગામ SIR ની કામગીરીમાં હાલ ગ્રીન ઝોનમાં છે અને આ BLOની પ્રક્રિયામાં 289 મતદારો છે અને મારી 85 ટકા કામગીરી પૂર્ણ થઇ ગઈ છે.
સમગ્ર ગુજરાતમાં શિક્ષકોને SIRની કામગીરીમાં લગાવવામાં આવ્યા છે ત્યારે શિક્ષક સંગઠનો પણ અલગ અલગ માંગ લઈને બેઠા છે.
દાહોદ: SIRની કામગીરી દરમિયાન ઝાલોદના BLO શિક્ષકની તબિયત લથડી
હાલ રાજ્યભરમાં SIRની કામગીરી ચાલી રહી છે ત્યારે BLO સહિતના કર્મચારીઓ દિવસરાત એક કરીને SIRના ફોર્મ ભરવામાં વ્યસ્ત છે. ત્યારે આ કામગીરીના દબાણને લઈ દેશભરમાં BLOના હાર્ટ અટેકથી મોતના કિસ્સા પણ સામે આવ્યા છે. કામના ભારણને લીધે ગીર સોમનાથમાં એક BLO એ આત્મહત્યા કરી છે ત્યારે આજે દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાના સાદેડા વર્ગ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક બચુભાઈ ડામોર પણ BLOની ફરજ ના ભાગરૂપે SIR ની કામગીરીમાં જોતરાયેલા હતા. આજે અચાનક કામગીરી દરમિયાન ચક્કર આવ્યા અને બેભાન થઈ જતા 108 મારફતે દાહોદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: