ગુજરાતમાં વધુ એક BLOનું મોત, મહેસાણામાં SIRની કામગીરી દરમિયાન શિક્ષકનું હાર્ટ એટેકથી મોત
સતલાસણા તાલુકાના સુદાસણા ગામે ફરજ બજાવતા BLOનું હૃદયરોગના હુમલાથી મોત નિપજ્યું હોવાનો આઘાતજનક બનાવ સામે આવ્યો છે.
Published : November 28, 2025 at 8:24 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લામાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચાલી રહેલી મતદાર યાદી સુધારણાની (Special Intensive Revision - SIR) કામગીરીના દબાણ કામ કરી રહેલા એક BLOના મોત થી શોકની લાગણી પ્રસરી છે. BLO દ્વારા સર્વરની સમસ્યાને કારણે રાત્રે 2 વાગે ફોર્મ અપલોડ કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન સતલાસણા તાલુકાના સુદાસણા ગામે ફરજ બજાવતા બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO)નું હૃદયરોગના હુમલાથી મોત નિપજ્યું હોવાનો આઘાતજનક બનાવ સામે આવ્યો છે.
SIRની કામગીરી દરમિયાન હુમલાથી મોત
મૃતક BLO દિનેશ રાવળ સુદાસણા ગામે રહેતા હતા અને છેલ્લા બે-ચાર દિવસથી તેઓ રાત્રે મોડે સુધી ચૂંટણી પંચના SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન)ની કામગીરીમાં વ્યસ્ત હતા. દિનેશભાઈ તેમના ઘરમાં SIR ના ફોર્મ અપલોડ કરવાનું કામ કરી રહ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ, SIRની એપ્લિકેશન (App) બરાબર કામ ન કરતી હોવાથી તેમને સતત રાત્રે મોડે સુધી જાગીને ફોર્મ અપલોડ કરવાની કામગીરી કરવી પડતી હતી. ગત રાત્રે પણ તેઓ લગભગ 2 વાગ્યાની આસપાસ ઊઠીને ફોર્મ અપલોડ કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન તેમને છાતીમાં તીવ્ર દુખાવો ઉપડ્યો હતો.
તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. દિનેશભાઈની લગભગ 70% જેટલી કામગીરી પૂરી થઈ ચૂકી હતી. જોકે, ટૂંકાગાળામાં આ કાર્ય પૂરો કરવાના દબાણ અને સર્વરની સમસ્યાને કારણે આ દુઃખદ ઘટના બની હોવાનું માનવામાં આવે છે. જોકે આ અંગે SIR મુદ્દે ઉપરથી નિવેદન ન આપવાની સૂચના હોઈ ડે.ઇલેક્શન ઓફિસર અભિષેક પરમારે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નહોતી.
"શિક્ષકોમાં સ્ટ્રેસ એ વાતનો હતો કે તેમને ટૂંકાગાળાની અંદર જે ગોલ આપવામાં આવ્યો હતો તે પૂરો કરવાનો હતો. એમાં પણ સર્વર બરાબર કામ કરતું નથી. ફોર્મ અપલોડ કરવાના હોય ત્યારે સર્વર બરાબર કામ ન કરતા હોવાથી રાત્રે મોડે સુધી કામ કરવું પડે છે, જ્યારે બીજી તરફ કામગીરી પૂરી કરવા માટેનું સતત દબાણ રહેતું હોય છે." - શાળાના આચાર્ય
આ પણ વાંચો...