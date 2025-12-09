ETV Bharat / state

ભરૂચના ઝઘડિયા GIDCની નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકો, 1નું મોત

ઝઘડિયા GIDCમાં આવેલી નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં અચાનક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થતા અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી, આ દુર્ઘટનામાં એક કામદારે જીવ ગુમાવ્યો છે.

ભરૂચના ઝઘડિયા GIDCની નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકો
ભરૂચના ઝઘડિયા GIDCની નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 1:11 PM IST

|

Updated : December 9, 2025 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઝઘડિયા,ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં ફરી એક વખત મોટી દુર્ઘટના સામે આવી છે. ઝઘડિયા GIDCમાં આવેલી નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં બુધવારની સવારે બોલ ડાઈજેસ્ટરમાં અચાનક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો.

આ વિસ્ફોટએટલો ભયંકર હતો કે આખા પ્લાન્ટમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, જ્યારે નજીકના વિસ્તારોમાં પણ ધ્રજારી અનુભવાઈ હતી. કંપનીના યુનિટમાંથી નીકળેલા ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર સુધી આકાશમાં દેખાયા હતા.

ભરૂચના ઝઘડિયા GIDC સ્થિત નાઈટ્રેક્સ કેમિકલ્સમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટની ઘટના (Etv Bharat Gujarat)

વિસ્ફોટ બાદ કામદારોમાં ભય

બીજી તરફ વિસ્ફોટ બાદ કર્મચારીઓ પોતાની સલામતી માટે પ્લાન્ટની બહાર દોડી આવ્યા હતાં, જ્યારે કંપનીના ફાયર સેફટી વિભાગે તાત્કાલિક આગ પર કાબુ મેળવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. વિસ્ફોટ બાદ પ્લાન્ટમાં લાગેલી આગ અન્ય વિભાગ સુધી ન પ્રસરે તે માટે ફાયર ટીમે મોટા પાયે પાણી અને ફોમનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એક કલાકથી વધુ ચાલેલી કામગીરી બાદ આગને સંપૂર્ણપણે કાબુમાં લેવામાં આવી હતી.

ઝઘડિયા GIDCની નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકો
ઝઘડિયા GIDCની નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકો (Etv Bharat Gujarat)

એક કામદારે જીવ ગુમાવ્યો

દુર્ઘટના સમયે બોલ ડાઈજેસ્ટર નજીક રેગ્યુલર મેઈન્ટેનન્સનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. ત્યારે આ વિસ્ફોટના પ્રચંડ ઝટકાથી બે કામદારો ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન એક કામદારે દમ તોડી દીધો હતો, જ્યારે બીજા કામદારની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મૃતક કામદારના પરિવારજનોને કંપની અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી.

વિસ્ફોટના કારણે એક કામદારનું મોત, એકને ઈજા
વિસ્ફોટના કારણે એક કામદારનું મોત, એકને ઈજા (Etv Bharat Gujarat)

'આજે સવારે અમે ફર્સ્ટ શિફ્ટમાં ગયા હતા. પંચીગ કરીને અંદર ગયા અને અમારા પ્લાન્ટ નજીક ગયા અને ધુમાડો નીકળ્યો અને તીવ્ર અવાજ આવ્યો, બે કામદારને ખાનગી હોસ્પિટલ અને એકને સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે'. - સુખદેવ, કર્મચારી, નાઈટ્રેક્સ કંપની

દુર્ઘટના બાદ સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર પ્રશ્ન

બ્લાસ્ટનું ચોક્કસ કારણ હજી સુધી સામે આવ્યું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક આશંકા મુજબ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન દબાણ (Pressure Build-up) વધી જવાથી ડાઈજેસ્ટર ફાટી ગયો હોઈ શકે છે. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફટી એન્ડ હેલ્થ વિભાગ (DISH) તથા ઝઘડિયા પોલીસની ટીમો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. બંને વિભાગોએ ઘટનાસ્થળનું વિજ્ઞાનસંગત નિરીક્ષણ હાથ ધર્યું છે અને કંપનીના ટેક્નિકલ રેકોર્ડ, પ્રક્રિયા ડેટા તથા સેફટી ઓડિટની વિગતો માગી છે.

મૃતકના પરિવારમાં આક્રંદ
મૃતકના પરિવારમાં આક્રંદ (Etv Bharat Gujarat)

વિસ્ફોટના કારણે ઔદ્યોગિક સુરક્ષા અંગે ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પણ ઉદ્યોગોમાં બેદરકારી અને ઓવરપ્રેશર કંટ્રોલ સિસ્ટમ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા કંપનીને પ્રાથમિક રિપોર્ટ પહોંચાડવા તથા સેફટી કમ્પ્લાયન્સની તપાસ કરવા સૂચના આપાઈ છે.

ઝઘડિયા GIDCની નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ બાદ અફરા-તફરી
ઝઘડિયા GIDCની નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ બાદ અફરા-તફરી (Etv Bharat Gujarat)

કંપની સામે તંત્રની કાર્યવાહી

વહીવટી તંત્રએ આ ઘટના સંદર્ભે જણાવ્યું છે કે, પ્રાથમિક તપાસ રિપોર્ટ મળ્યા બાદ નિયમોનું ઉલ્લંઘન સાબિત થશે તો કંપની સામે કડક પગલાં લેવાશે. કામદારોની સુરક્ષા માટે SOP (Standard Operating Procedure) માં ખામી છે કે નહીં તે પણ તપાસનો મુખ્ય ભાગ રહેશે.

ઈજાગ્રસ્ત કર્મચારીને સારવાર માટે ખસેડાયો
ઈજાગ્રસ્ત કર્મચારીને સારવાર માટે ખસેડાયો (Etv Bharat Gujarat)

નાઈટ્રેક્સ કંપનીમાં થયેલી આ દુર્ઘટનાએ ફરી એકવાર યાદ અપાવ્યું છે કે, રાસાયણિક ઉદ્યોગોમાં ઝીણા તફાવતથી પણ ભયંકર જાનહાનિ સર્જાઈ શકે છે. હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતાનો માહોલ છે, જ્યારે ઘાયલની સલામતી અને મૃતકના પરિવારને સહાય અંગે વહીવટી તંત્ર ચર્ચા કરી રહ્યું છે.

  1. ભરૂચ: સાયખા GIDCમાં આવેલી ફાર્મા કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકો, બે કામદારોના મૃતદેહ મળ્યા, બે ગૂમ
  2. ભરૂચ: પાનોલી GIDCની કંપનીમાં ભયાનક આગનો ડ્રોન વીડિયો સામે આવ્યો, 1 કામદારનો મૃતદેહ મળ્યો
Last Updated : December 9, 2025 at 1:37 PM IST

TAGGED:

BLAST AT NITREX CHEMICALS
BLAST IN JHAGADIA GIDC
JHAGADIA GIDC IN BHARUCH
BHARUCH NEWS
BLAST IN FACTORY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.