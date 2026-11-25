મેલી વિદ્યાના વહેમે લીધો મહિલાનો જીવ; 54 વર્ષીય મહિલાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો
પત્નીના મૃત્યુ માટે ગંગાબેન જવાબદાર હોવાની શંકામાં 60 વર્ષીય ઈશ્વરભાઈએ હત્યા કરી નહેરમાં લાશ ફેંકી હોવાનો પોલીસનો ખુલાસો
Published : November 25, 2026 at 6:18 PM IST
બારડોલી: અંધશ્રદ્ધા અને ખોટા વહેમનું પરિણામ કેટલું ભયાનક આવી શકે છે તેનો ચોંકાવનારો કિસ્સો બારડોલી વિસ્તારમાં સામે આવ્યો છે. પત્નીના મૃત્યુ પાછળ મેલી વિદ્યા જવાબદાર હોવાની શંકા રાખીને એક વૃદ્ધે 54 વર્ષીય મહિલાની હત્યા કરી હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે. કડોદરા GIDC પોલીસ અને સુરત ગ્રામ્ય LCBની સંયુક્ત તપાસમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલી 60 વર્ષીય આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
ચલથાણ ગામ નજીક બગુમરા-ચલથાણ-ડીંડોલી તરફ જતી નહેરમાંથી ગંગાબેન ભાણાભાઈ રાઠોડ (ઉંમર 54, રહે. ન્યુ જનતા કોલોની, મોતાગામ, બારડોલી)નો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મૃતદેહની સ્થિતિ જોતા મહિલાની હત્યા કરીને પુરાવા છુપાવવાના ઇરાદે નહેરમાં ફેંકવામાં આવી હોવાની આશંકા ઊભી થઈ હતી. આ મામલે કડોદરા GIDC પોલીસ મથકે હત્યાનો ગુનો નોંધાયો હતો.
પત્નીના મૃત્યુનો બદલો લેવાની શંકા
પોલીસ તપાસમાં મોતાગામના ઈશ્વરભાઈ ભીખાભાઈ હળપતિ (રાઠોડ), (ઉંમર 60) પર શંકા ગઈ હતી. આરોપીની પત્ની રેવાબેનનું આશરે એક મહિના અગાઉ અવસાન થયું હતું. પત્નીના મૃત્યુ બાદ આરોપી માનસિક આઘાતમાં હતો અને ગંગાબેન દ્વારા મેલી વિદ્યા કરવામાં આવી હોવાના વહેમમાં તેમને પત્નીના મૃત્યુ માટે જવાબદાર માનતો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ શંકાના આધારે તેણે ગંગાબેન સામે બદલો લેવાનું નક્કી કર્યું હોવાની પોલીસની તપાસમાં વિગતો સામે આવી છે.
હત્યા બાદ મૃતદેહ નહેરમાં ફેંક્યો
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 22 નવેમ્બરના રોજ ગંગાબેન ઘરે એકલા હતાં ત્યારે આરોપીએ તેમની હત્યા કરી હતી. ત્યારબાદ મૃતદેહને કોથળીમાં મૂકીને સાયકલ મારફતે લઈ જઈ મોતાગામની સીમમાંથી પસાર થતી નહેરમાં ફેંકી દીધો હતો. મૃતદેહ મળી આવતાં અજાણ્યા શખ્સ સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરીને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
સંયુક્ત તપાસમાં આરોપી ઝડપાયો
હત્યાના બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ LCB, SOG અને કડોદરા GIDC પોલીસની ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતી અને તપાસના આધારે ઈશ્વરભાઈ ભીખાભાઈ હળપતિને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન પત્નીના મૃત્યુ અંગે મેલી વિદ્યા કર્યાનો વહેમ રાખીને ગંગાબેનની હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે.
આ ઘટનાએ સમાજમાં ફેલાયેલી અંધશ્રદ્ધા અને મેલી વિદ્યા જેવા ખોટા વહેમ સામે ફરી ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. કોઈના મૃત્યુ માટે પુરાવા વગર અન્ય વ્યક્તિને જવાબદાર ઠેરવવાની માનસિકતા એક નિર્દોષ મહિલાના જીવનનો અંત લાવી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હાલ આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
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