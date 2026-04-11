ગુજરાતમાં ચૂંટણી પહેલા ભાજપનું જીતનું ખાતું ખૂલ્યું, તાપી, અમરેલી, કચ્છ, નવસારીમાં ઉમેદવારો થયા બિનહરીફ
તાપી, અમરેલી, કચ્છ સહિતના જિલ્લામાં ઘણી બેઠકો પર સ્થાનિક ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાવાની સંભાવના વધી ગઈ છે.
Published : April 11, 2026 at 10:20 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. આ માટે આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ હતો. જોકે ચૂંટણી યોજાતા પહેલા જ ભાજપે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જીતનું ખાતું ખોલાવી દીધું છે. તાપી, અમરેલી, કચ્છ સહિતના જિલ્લામાં ઘણી બેઠકો પર સ્થાનિક ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાવાની સંભાવના વધી ગઈ છે.
તાપીમાં કોંગ્રેસ-AAPના ઉમેદવાર ન મળતા ભાજપ બિનહરીફ
તાપી જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય હલચલ છેલ્લા દિવસે વધુ તેજ બની ગઈ હતી. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના છેલ્લા દિવસે રાજકીય પક્ષોમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી. ખાસ કરીને ગુજરાત વિધાનસભાના વિપક્ષ નેતા ડૉ. તુષાર ચૌધરીના ગઢ વ્યારામાં પાલિકાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ દાવેદારો શોધવામાં નિષ્ફળ જોવા મળ્યું હતું. સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા લેવામાં આવેલ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
ભાજપમાં કોંગ્રેસમાંથી તાજેતરમાં જોડાયેલા નીરવ અધ્વર્યુને વ્યારા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1 માંથી ટિકિટ ફાળવી હતી. પરંતુ અંતિમ ક્ષણે પાર્ટીએ આ નિર્ણયમાં ફેરફાર કરી તેમની ટિકિટ કાપી નાખી અને અન્ય ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતાર્યો છે. આ બદલાવને લઈને સ્થાનિક રાજકારણમાં અનેક ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી બંને પક્ષો છેલ્લી ઘડી સુધી ઉમેદવારો શોધવામાં વ્યસ્ત રહ્યા હતા. જેમાં વ્યારા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 5 માં કોંગ્રેસ અને આમઆદમી પાર્ટી બંને પક્ષો કોઈ મજબૂત ઉમેદવાર ઉભો કરી શક્યા નહીં. પરિણામે આ વોર્ડમાં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ નિકળ્યા હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. જે ભાજપ માટે મોટી રાજકીય સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.
જાફરાબાદ તાલુકાની વઢેરા બેઠક પર બિનહરીફ
અમરેલી જિલ્લામાં ચાલી રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ વચ્ચે ભાજપ માટે સારા સંકેતો જોવા મળી રહ્યા છે. ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના અંતિમ દિવસે જ ભાજપનું જીતનું ખાતું ખુલ્યું છે. જાફરાબાદ તાલુકા પંચાયતની વઢેરા બેઠક પર માત્ર ભાજપના જ ઉમેદવાર તરીકે ફુલબાઈબેન બાંભણીયાએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. મહત્વની વાત એ છે કે આ બેઠક પર કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી અથવા કોઈ અપક્ષ ઉમેદવાર દ્વારા ઉમેદવારી નોંધાવવામાં આવી નથી, જેના કારણે ભાજપ માટે બિનહરીફ જીતનો માર્ગ સુગમ બન્યો છે.
ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના છેલ્લા દિવસે અન્ય કોઈ ઉમેદવાર મેદાનમાં ન ઉતરતા વઢેરા બેઠક પર ભાજપની બિનહરીફ જીત લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે. હવે આગામી તબક્કામાં ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી દરમિયાન ફુલબાઈબેન બાંભણીયાનું ફોર્મ યથાવત્ રહે તો તેઓ સત્તાવાર રીતે બિનહરીફ જાહેર થશે. સ્થાનિક સ્તરે મળતી માહિતી મુજબ, આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકીના પ્રયાસોને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યા છે. તેમના વિસ્તારમાં ભાજપને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો સફળ રહ્યા હોવાનું રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે. કોંગ્રેસ, આપ અને અપક્ષ ઉમેદવારોના ગેરહાજરીને કારણે ભાજપ માટે આ બેઠક પર જીત સરળ બની છે, જેના કારણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપના વિજયના શ્રીગણેશ થયા છે.
હવે તંત્ર દ્વારા સોમવારે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે, જેમાં ફુલબાઈબેન બાંભણીયાને બિનહરીફ વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. આ ઘટનાક્રમને કારણે જિલ્લામાં ભાજપના કાર્યકરોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને ચૂંટણી પહેલા જ પક્ષને મજબૂત શરૂઆત મળવાની શક્યતા છે.
કચ્છના નખત્રાણા નગરપાલિકામાં વોર્ડ 4-5માં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ
કચ્છ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓનો રાજકીય માહોલ દિવસેને દિવસે ગરમાતો જઈ રહ્યો છે. ચૂંટણીની ઘોષણા સાથે જ તમામ રાજકીય પક્ષો સક્રિય બન્યા છે અને મતદારોને આકર્ષવા માટે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નખત્રાણા નગરપાલિકામાં પ્રારંભિક સફળતા મેળવી પોતાની જીતનું ખાતું ખોલાવ્યું છે, જે પક્ષ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
નખત્રાણા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 4 અને વોર્ડ નંબર 5 માં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવતા પક્ષમાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો છે. મળતી માહિતી મુજબ, આ બંને વોર્ડમાં ભાજપના ઉમેદવારો સામે કોઈપણ વિરોધ પક્ષ કે સ્વતંત્ર ઉમેદવાર દ્વારા ઉમેદવારી નોંધાવવામાં આવી નહોતી. પરિણામે, ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તે પહેલાં જ ભાજપના ઉમેદવારો વિજેતા જાહેર થયા છે. વોર્ડ નંબર 4માં મનન કલ્પેશ લુહાર અને વોર્ડ નંબર 5 માં મધુબેન ચંદુભાઈ સુથાર બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે. બંને ઉમેદવારો સ્થાનિક સ્તરે જાણીતા અને સક્રિય કાર્યકરો તરીકે ઓળખાય છે, જેના કારણે તેમને પાર્ટી દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. બંનેએ કોઈ વિરોધ વિના જીત મેળવી પાર્ટીનો વિશ્વાસ પણ સાબિત કર્યો છે.
ખાસ નોંધનીય બાબત એ છે કે, આ બંને સીટ બક્ષીપંચ અનામત હેઠળ આવતી હતી. સામાન્ય રીતે અનામત સીટોમાં વિવિધ પક્ષો વચ્ચે કડક ટક્કર જોવા મળે છે, પરંતુ અહીં વિપક્ષ દ્વારા કોઈ ઉમેદવાર ઊભો ન કરવામાં આવતા ભાજપને સીધી જીત મળી છે. આ પરિસ્થિતિએ રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક ચર્ચાઓને જન્મ આપ્યો છે.
રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે નખત્રાણા વિસ્તારમાં ભાજપની મજબૂત સંગઠનાત્મક માળખું, કાર્યકરોની સક્રિયતા અને મતદારો સાથેનો સતત સંપર્ક પક્ષ માટે ફાયદાકારક સાબિત થયો છે. ઉપરાંત, સ્થાનિક સ્તરે થયેલા વિકાસ કાર્યો અને સરકારની યોજનાઓના લાભને કારણે પણ મતદારોમાં ભાજપ પ્રત્યે સકારાત્મક વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. પરિણામે વિરોધ પક્ષ માટે અહીં મજબૂત ઉમેદવાર ઊભો કરવો મુશ્કેલ બન્યો હોઈ શકે છે.
આ પ્રારંભિક જીત ભાજપ માટે મનોબળ વધારનાર બની છે. ચૂંટણીના પ્રારંભિક તબક્કામાં જ બિનહરીફ જીત મળવી એ પક્ષ માટે સારા સંકેતો તરીકે જોવામાં આવે છે. હવે પક્ષના નેતાઓ અને કાર્યકરોમાં વધુ ઉત્સાહ સાથે બાકી રહેલા વોર્ડોમાં જીત મેળવવાનો આત્મવિશ્વાસ જોવા મળી રહ્યો છે.
બીજી તરફ, વિરોધ પક્ષ માટે આ પરિણામ ચિંતાજનક માનવામાં આવી રહ્યું છે. શરૂઆતમાં જ બે સીટ ગુમાવતા તેમને આગામી વોર્ડોમાં વધુ સક્રિયતા દાખવવાની જરૂરિયાત ઉભી થઈ છે. રાજકીય નિરીક્ષકોના મત મુજબ, જો વિરોધ પક્ષે સમયસર યોગ્ય વ્યૂહરચના નહીં અપનાવે, તો આગળ પણ ભાજપને ફાયદો મળી શકે છે. આગામી દિવસોમાં નખત્રાણા સહિત કચ્છ જિલ્લાના અન્ય વિસ્તારોના પરિણામો જાહેર થવાના બાકી છે. હવે સૌની નજર બાકી રહેલી બેઠકો પર કેન્દ્રિત છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ બે સીટ બિનહરીફ જીતતા ભાજપે કચ્છમાં પોતાની મજબૂત હાજરીનો સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધો છે.
વાવ-થરાદમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભાજપમાં જોડાયા
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો રંગ જામ્યો છે. જિલ્લાની ભારોલ જિલ્લા પંચાયત સીટ ઉપર કોંગ્રેસે જે ઉમેદવારને મેન્ડેડ આપી ભરોસો રાખ્યો તે જ ઉમેદવારે કોંગ્રેસ સાથે છેલ્લી ઘડીએ વિશ્વાસઘાત કરી કેસરિયો ધારણ કરી લેતા કોંગ્રેસને ભારોલ જિલ્લા પંચાયત સીટ ગુમાવવી પડે છે. કારણ કે આ ઉમેદવારે કોંગ્રેસની તરફથી મેન્ડેડ મેળવ્યું કોંગ્રેસનો ભરોસો જીત્યો અને તે બાદ છેલ્લી ઘડીએ તેઓ ભાજપમાં ભળી ગયા. એટલે કે હવે ઉમેદવારી નોંધાવવાના અંતિમ દિવસ પૂર્ણ થઈ જતા કોંગ્રેસ હવે અહીંયા નવો ઉમેદવાર મૂકી શકે તેમ નથી. જે ઉમેદવાર મૂક્યો હતો તે જ ભાજપમાં જતા રહેતા હવે કોંગ્રેસને ભારોલ જિલ્લા પંચાયત સીટ ખોવાનો વારો આવ્યો છે. આ સીટ પર આમઆદમી પાર્ટી ભાજપ અને કોંગ્રેસ ત્રણ વચ્ચે સીધી જંગ હતી. પરંતુ હવે કોંગ્રેસના ઉમેદવારે જ ભાજપમાં જઈ કેસરિયો ધારણ કરી લેતા આ સીટ પર ભાજપે કબ્જો જમાવી દીધો છે.
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં કોંગ્રેસના જિલ્લા ઉપપ્રમુખ જોગાજી રાજપુતને ભારોલ સીટ ઉપર કોંગ્રેસે મેન્ડેડ આપ્યું હતું અને તેમના પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો. કારણ કે વર્ષોથી તેઓ કોંગ્રેસ સાથે અને કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે સંકળાયેલા હતા. પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ ભાજપે કોંગ્રેસનો ખેલ પાડી દીધો છે. આ સીટ ઉપર ભાજપે બીજો કોઈ ઉમેદવાર ન મૂકી અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારને જ ભાજપમાં સમાવી લેતા કોંગ્રેસનો કોઈ ઉમેદવાર આ સીટ પર રહ્યો નથી. જેથી કરીને ભારોલ જિલ્લા પંચાયતની સીટ એ ભાજપના કબજે આવી ગઈ છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે જિલ્લાની પ્રથમ જિલ્લા પંચાયત કબજે કરી લીધી છે. કારણ કે આ સીટ પર આમઆદમી પાર્ટીના ઉમેદવારનુ એટલું વર્ચસ્વ ન હોવાની ચર્ચા છે.
મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસ જિલ્લા ઉપપ્રમુખ જોગાજી રાજપૂતે છેલ્લી ઘડીએ કેસરિયો ધારણ કરી લેતા કોંગ્રેસને મોટો ફટકો પડ્યો છે. જે કોંગ્રેસે જે સીટને કબ્જે કરવા માટે ઉમેદવાર ઉતાર્યો હતો તે ઉમેદવાર જ હવે ભાજપમાં સામેલ થઈ ગયા છે. જેના કારણે આ સીટ કોંગ્રેસને ગુમાવવી પડે તેવી સ્થિતિ છે. છેલ્લી ઘડીએ ઉમેદવારે જ કોંગ્રેસનો ખેલ કરી નાખતા જીલ્લાના રાજકારણ ભારે ગરમાવો આવ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી વિભાજિત થયેલા વાવ થરાદ જિલ્લામાં સૌપ્રથમવાર જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે જોકે આ ચૂંટણીમાં ભારે રસાકસી હાલ જોવા મળી રહી છે કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની સત્તા હાસલ કરવા માટે એડી ચોટીનો જોર લગાવી રહ્યા છે જોકે આગામી દિવસોમાં હવે કોણ બાજી મારે છે અને કોણ હારે છે તે જોવાનું રહ્યું.
નવસારીમાં ખિલ્યું કમળ
આજે નવસારી જિલ્લાના છ તાલુકા પંચાયતો, જિલ્લા પંચાયત, ગણદેવી નગરપાલિકા અને નવસારી મહાનગરપાલિકામાં ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ. ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી તેમજ અપક્ષ ઉમેદવારોએ પોતાના સમર્થકો સાથે ચૂંટણી અધિકારી કચેરીએ પહોંચી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. ગત રાત્રે ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થતાં જ સવારથી જ ભાજપના ઉમેદવારોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષોએ પણ ઉમેદવારો ઊભા રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બેઠકો પર તેઓ ઉમેદવાર ઊભા રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. જેના કારણે ભાજપે ચૂંટણી પહેલા જ જીતનો સ્વાદ ચાખી લીધો છે. જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકોમાંથી ત્રણ બેઠકો ભાજપના ખાતામાં બિનહરીફ ગઈ છે. ચીખલી તાલુકાની ધેજ બેઠક પરથી અમિતાબેન પટેલ, ગણદેવી તાલુકાની બીગરી બેઠક પરથી ભીખુ પટેલ અને દેવસર બેઠક પરથી રેખા પટેલ બિનહરીફ વિજેતા બન્યા છે.
આ ઉપરાંત જલાલપોર તાલુકાની ભીનાર બેઠક પરથી હિતેશ પટેલ અને પનાર બેઠક પરથી ઉપજ્ઞા પટેલ પણ બિનહરીફ રહ્યા છે. તાલુકા પંચાયત સ્તરે પણ ભાજપનો દબદબો સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો છે. ગણદેવી તાલુકા પંચાયતની કુલ 24 બેઠકોમાંથી 6 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. જેમાં અજરાઈ બેઠક પરથી સંગીતા દેસાઈ, ભાઠા બેઠક પરથી હિના પટેલ, બીગરી-1 બેઠક પરથી સીમા ટંડેલ, બીગરી-2 બેઠક પરથી મહેશ પટેલ, દેવસર-2 બેઠક પરથી પુષ્પા પટેલ અને માસા બેઠક પરથી જયશ્રી પટેલનો સમાવેશ થાય છે.
નવસારી મહાનગરપાલિકામાં બે બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે, વોર્ડ નંબર 8 ના ઓબીસી મહિલા ઉમેદવાર જ્યોત્સના પ્રજાપતિ, અને વોર્ડ નંબર 11 માં મહિલા ઉમેદવાર ભારતી ભરવાડ પણ બિનહરીફ થઈ છે. આ બિનહરીફ જીતને ભાજપે એક મોટી રાજકીય સફળતા તરીકે જોવાની શરૂ કરી છે. ગણદેવી ખાતે આદિજાતિ મંત્રી નરેશ પટેલ અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભુરાલાલ શાહની હાજરીમાં જીતનો જશ્ન પણ મનાવવામાં આવ્યો હતો. બિનહરીફ ચૂંટાયેલા ઉમેદવારોને હાર પહેરાવી અભિનંદન આપવામાં આવ્યા હતા અને મીઠાઈ ખવડાવી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કાર્યકર્તાઓએ ફટાકડા ફોડી પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.
