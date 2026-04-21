નર્મદાની આદિવાસી બેઠકો જીતવા ભાજપે કમર કસી, પ્રદેશ મહામંત્રી અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓના જિલ્લામાં ધામા
બેઠકમાં ચૂંટણી વ્યૂહરચના, બૂથ મજબૂતીકરણ, મતદાન ટકાવારી વધારવી, પ્રચાર કાર્ય, સોશિયલ મીડિયા વ્યવસ્થાપન તેમજ વિરોધ પક્ષની અફવાઓ અને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયાસોને જવાબ આપવા અંગે ચર્ચા.
Published : April 21, 2026 at 9:14 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી નજીક આવતા ભાજપ દ્વારા પ્રચાર અને સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવા પ્રદેશ કક્ષાના આગેવાનોની સતત મુલાકાતો શરૂ થઈ છે. ચૂંટણી પહેલા ભાજપ પ્રદેશ મહામંત્રી શપ્રશાંત કોરાટે નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાત લઈ બંધ બારણે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. આદિવાસી વિસ્તારમાં ભાજપની પકડ વધુ મજબૂત બનાવવા તથા દરેક બેઠક પર ભાજપનો ભગવો લહેરાવવા માટે પ્રદેશ મહામંત્રીને વિશેષ જવાબદારી સાથે નર્મદા જિલ્લામાં દોડાવવામાં આવ્યા હોવાનું રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટે નર્મદા જિલ્લાના સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો સાથે વિસ્તૃત બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પ્રવીણ માળી, નર્મદા-ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા સહિત જિલ્લાના આગેવાનો, મંડળ પ્રમુખો, મોરચાના હોદ્દેદારો તેમજ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને રાજપીપળા નગરપાલિકાના ઉમેદવારો હાજર રહ્યા હતા.
બેઠક દરમિયાન પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટે કાર્યકરો અને ઉમેદવારોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે, “કોઈ પણ સંજોગોમાં નર્મદા જિલ્લાની તમામ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત તથા રાજપીપળા નગરપાલિકાની તમામ બેઠકો પર ભાજપનો ભગવો લહેરાવવો જ છે.”
બેઠકમાં ચૂંટણી વ્યૂહરચના, બૂથ મજબૂતીકરણ, મતદાન ટકાવારી વધારવી, પ્રચાર કાર્ય, સોશિયલ મીડિયા વ્યવસ્થાપન તેમજ વિરોધ પક્ષની અફવાઓ અને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયાસોને કેવી રીતે જવાબ આપવો તે અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી.
આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટે જણાવ્યું હતું કે, “આ વખતે ભાજપ માટે પડકાર વિરોધ પક્ષ નથી, પડકાર માત્ર ગરમી છે. ઉનાળાની આકરી ગરમીમાં મતદાન ટકાવારી ઘટે નહીં તે માટે કાર્યકરોને વધુ સક્રિય થવું પડશે. દરેક મતદાર સુધી પહોંચવું, તેમને મતદાન માટે પ્રેરિત કરવા અને વધુમાં વધુ મતદાન કરાવવું એ જ મુખ્ય લક્ષ્ય છે.” તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “વિરોધ પક્ષના લોકો મતદારોને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. ખોટી વાતો ફેલાવીને ગેરસમજ ઉભી કરી રહ્યા છે. પરંતુ ભાજપનો કાર્યકર સત્ય સાથે જનતા વચ્ચે જશે અને ભાજપના વિકાસ કાર્યો જનતા સમક્ષ મુકી વિજય પ્રાપ્ત કરશે.”
આ બેઠકમાં રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પ્રવીણ માળીએ પણ કાર્યકરોને સંબોધન કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “નર્મદા જિલ્લામાં ભાજપે વિકાસના કામો કર્યા છે. રોડ રસ્તા અમે બનાવ્યા છે, પરંતુ વિરોધીઓ આખો રસ્તો નથી જોતા, તેઓ માત્ર નાના ખાડા શોધીને વિરોધ કરે છે. ભાજપે જે વિકાસ કર્યો છે તે જનતા સમક્ષ છે અને આ ચૂંટણીમાં નર્મદાની તમામ બેઠકો પર ભાજપનો ભગવો લહેરાશે.” મંત્રી પ્રવીણ માળીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, ભાજપનું સંગઠન મજબૂત છે અને કાર્યકરોની એકતા જ ભાજપની સૌથી મોટી તાકાત છે.
બેઠકમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પણ હાજરી આપી કાર્યકરોને ઉત્સાહિત કર્યા હતા અને તમામ ઉમેદવારોને પ્રચંડ જીત અપાવવા માટે બૂથ લેવલ પર વધુ સક્રિય કામગીરી કરવા જણાવ્યું હતું.
બેઠકના અંતે પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટે તમામ કાર્યકરો અને ઉમેદવારોને એકજૂટ રહીને ચૂંટણીમાં જંગી પ્રચાર કરવાની અને જનતા સુધી ભાજપના વિકાસ કાર્યો પહોંચાડવાની હાકલ કરી હતી. નર્મદા જિલ્લામાં ભાજપ દ્વારા સતત ચાલી રહેલા પ્રચાર અને સંગઠનાત્મક બેઠકોને લઈને સ્પષ્ટ બન્યું છે કે ભાજપ આ વખતે તમામ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને રાજપીપળા નગરપાલિકામાં ઐતિહાસિક જીતના લક્ષ્ય સાથે મેદાને ઉતરી છે.
