ગુજરાતની 182 બેઠકો પર ભાજપનું 'સ્નેહમિલન', PM મોદીએ કહ્યું- ભાજપ એવી પાર્ટી જ્યાં પદ કરતા પરિશ્રમનું મહત્વ વધારે
રવિવારે તમામ 182 વિધાનસભા બેઠકો પર આજે રવિવારે ભાજપનો 'નૂતન વર્ષ સ્નેહમિલન' કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
Published : November 22, 2026 at 7:20 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડધમ પહેલા તમામ 182 વિધાનસભા બેઠકો પર આજે રવિવારે ભાજપનો 'નૂતન વર્ષ સ્નેહમિલન' કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના નેતાઓ અને હોદ્દેદારો પોતાના મતવિસ્તારમાંથી જોડાયા હતા. જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી તેમાં જોડાયા હતા અને ભાજપના કાર્યકરોને સંબોધન કર્યું હતું.
વડાપ્રધાને સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં ભાજપના તમામ કાર્યકરોને નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવી હતી. કાર્યકરોની સેવાને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે, હાલમાં જ જાહેર સેવામાં મારા 25 વર્ષ પૂર્ણ થયા. જો મને ગુજરાતના કાર્યકરોનો જોમ, જુસ્સો, સમર્પણ, સહયોગ આટલો ન મળ્યો હોત હું આટલી સેવા ન કરી શક્યો હોત. એટલે હું કાર્યકર્તાઓનો ઋણ સ્વીકાર કરું છું. એમના પરિશ્રમના કારણે આપણે ગુજરાત અને દેશની સેવા કરી શક્યા છીએ.
વડાપ્રધાન પોતાના સંબોધનમાં ભાજપના જૂના કાર્યકરો અને 2001માં ભૂકંપમાં કરેલી સેવાને યાદ કરી હતી અને ગુજરાતના વિકાસમાં ભાજપના કાર્યકરોનો પણ મોટો સિંહફાળો હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, ભાજપના કાર્યકર્તાઓના સંસ્કારમાં હંમેશા સેવાની વાત સર્વોપરી રહી છે. કાર્યકરોની પેઢી બદલાઈ ગઈ પણ એમને જે સંસ્કાર આપ્યા, દિશાઆપી તે પેઢી દર પેઢી આગળ વધી રહી છે. આપણી પાસે કશુ નહોતું ત્યારે પણ સેવાનો માર્ગ છોડ્યો નહીં.
વડાપ્રધાન પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, ભાજપ એવી પાર્ટી છે જ્યાં પદ કરતા વધારે પરિશ્રમનું મહત્વ છે. જ્યાં કદ નહીં કામને મહત્વ અપાય છે. રમેશભાઈ ભીલે ત્રણ દાયકા કમલમમાં ઉમંગ અને ઉત્સાહથી આપણને ચા પીવડાવી, આજે કાઉન્સિલર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. આપણા અતુલભાઈ મિસ્ત્રી ચૂંટણી વખતે ઓટો રીક્ષામાં પોસ્ટર લઈ જવાનું કામ કરે, આજે તે પણ કાઉન્સિલર છે. મારા જેવા સાધારણ કાર્યકર્તાને પણ પાર્ટીએ કેટલો મોટો બનાવી દીધો. આ બધુ ભાજપમાં જ સંભવ છે. ભાજપના કાર્યકર્તા હોવું મોટું સૌભાગ્ય છે.
આ સાથે તેમણે કાર્યકરોને જનતામાં વિશ્વાસ પાકો કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા અને વિકસિત ભારત બનાવાના સંકલ્પમાં ગુજરાત સૌથી મોટું યોગદાન આપનારું રાજ્ય બને. તેમણે કહ્યું, મને વિશ્વાસ છે કે આપણે જે 25 વર્ષોમાં કર્યું છે તે આગામી 20 વર્ષોમાં તેનાથી પણ વધારે કરીશું.
આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતાના મતવિસ્તાર ઘાટલોડિયા વિધાનસભા ખાતે ઉપસ્થિત રહીને કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી મજુરા વિધાનસભા ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માના મતવિસ્તાર નિકોલ વિધાનસભામાં પણ સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: