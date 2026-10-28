વડોદરામાં ભાજપની 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' પદયાત્રા, કોંગ્રેસ પર વરસ્યા ભાજપના નેતાઓ
વડોદરામાં યોજાયેલી 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' પદયાત્રામાં મધ્ય ગુજરાતના દિગ્ગજ નેતાઓએ હાજરી આપી હતી.
Published : October 28, 2026 at 10:26 PM IST
વડોદરાઃ ભાજપ દ્વારા ‘લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો’ના નારા અંતર્ગત પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લોકતંત્રના રક્ષણના મુદ્દે ખુદ શાસક પક્ષ મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. આ યાત્રામાં મધ્ય ગુજરાતના આઠ જિલ્લાઓમાંથી મંત્રીઓ, પૂર્વ મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો સહિત ભાજપના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. યાત્રા દરમિયાન ભાજપના નેતાઓ, કાર્યકરોએ બેનર્સ, પોસ્ટર્સ અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
વડોદરા મહાનગરમાં ભાજપ દ્વારા ‘લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો’ના સૂત્ર સાથે યોજાયેલી પદયાત્રા દરમિયાન ભાજપના નેતાઓએ કોંગ્રેસ અને વિપક્ષ સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. ગુજરાત ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ રસિક પ્રજાપતિ, ડભોઇના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા અને ડૉ. જયપ્રકાશ સોનીએ અલગ-અલગ મુદ્દાઓ પર પોતાના વિચારો રજૂ કરતાં કોંગ્રેસના વલણ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. ભાજપના નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, વિપક્ષ દ્વારા ભ્રામક પ્રચાર કરવામાં આવે છે અને લોકશાહી તથા સંવૈધાનિક સંસ્થાઓ અંગે લોકોમાં અવિશ્વાસ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ થાય છે.
ખડગેના નિવેદન અને EVM મુદ્દે રસિક પ્રજાપતિના પ્રહાર
ગુજરાત ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ રસિક પ્રજાપતિએ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, કોંગ્રેસના નેતાઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે બેફામ નિવેદનો આપી રહ્યા છે અને ચૂંટણીમાં હાર મળે ત્યારે EVMનો મુદ્દો ઉઠાવે છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ લાંબા સમયથી સત્તાથી દૂર હોવાથી હતાશામાં આવીને આવા નિવેદનો કરી રહી છે. દેશના 140 કરોડ લોકોના વડાપ્રધાન વિશે નિવેદન આપતી વખતે કોંગ્રેસના નેતાઓએ મર્યાદા જાળવવી જોઈએ.
યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરવાના મુદ્દે રસિક પ્રજાપતિએ કહ્યું હતું કે, દેશનો યુવા વર્ગ સમજદાર છે અને તેને ભાજપની સરકાર, સંગઠન તથા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર વિશ્વાસ છે. તેમણે કહ્યું કે, આજનો યુવાન ભાજપની સાથે છે અને ભવિષ્યમાં પણ ભાજપની સાથે રહેશે.
કોંગ્રેસના વિરોધ પર શૈલેષ મહેતાએ ઉઠાવ્યા સવાલ
ડભોઇના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા ‘સોટ્ટા’એ જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસ અને વિપક્ષના આગેવાનો દેશમાં અરાજકતા ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમના આક્ષેપ મુજબ, સંસદમાં વિરોધ પ્રદર્શનો કરીને દેશની જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.
શૈલેષ મહેતાએ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંગે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, આ ટિપ્પણી સામે ભાજપમાં નારાજગી છે અને દેશના નાગરિકો આવી ભાષા સ્વીકારવા માગતા નથી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે દેશની જનતા ઊભી છે અને અરાજકતાના વિરોધમાં પોતાનો અવાજ ઉઠાવી રહી છે.
SIR મુદ્દે ડૉ. જયપ્રકાશ સોનીએ કોંગ્રેસને ઘેરી
વડોદરા શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડૉ. જયપ્રકાશ સોનીએ SIRને લઈને કોંગ્રેસને આડેહાથ લેતા જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી અરાજકતા, જૂઠાણાં ફેલાવવા અને ભ્રામક પ્રચાર કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસ અને વિપક્ષ દ્વારા સંવૈધાનિક સંસ્થાઓ પર સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. SIR જેવી પારદર્શક પ્રક્રિયા અંગે પણ સવાલો ઊભા કરીને લોકોમાં ભ્રમ ફેલાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
ડૉ. સોનીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા અને સંવૈધાનિક સંસ્થાઓ પ્રત્યે લોકોનો વિશ્વાસ દૃઢ બને તે હેતુથી વડોદરા મહાનગરમાં વિશાળ પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે જનતાને અપીલ કરી હતી કે, દેશમાં અરાજકતા ફેલાવતા તત્ત્વોને ઓળખવા જોઈએ અને યોગ્ય સમયે તેમને જાકારો આપવો જોઈએ.
વડોદરામાં યોજાયેલી પદયાત્રા દરમિયાન ભાજપના ત્રણેય નેતાઓએ કોંગ્રેસના રાજકીય વલણ, વડાપ્રધાન અંગેની ટિપ્પણીઓ, EVM, સંસદમાં વિરોધ પ્રદર્શનો અને SIR પ્રક્રિયા જેવા મુદ્દાઓને લઈને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. ભાજપે આ પદયાત્રા દ્વારા કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનનો જવાબ આપ્યો હતો.
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