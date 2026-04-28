અમદાવાદમાં ભાજપનો દબદબો યથાવત, ખાડિયામાં કોંગ્રેસે ક્લીન સ્વીપ કરી; AIMIM-AAP ગાયબ
ચૂંટણીમાં ભાજપે 39 વોર્ડમાં પેનલ વિજય નોંધાવ્યો છે બીજી તરફ કોંગ્રેસે 7 વોર્ડમાં પેનલ સાથે જીત મેળવી
Published : April 28, 2026 at 9:49 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામોએ શહેરની રાજકીય તસવીર ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માં ભાજપે 160 બેઠકો સાથે ભવ્ય વિજય મેળવી સત્તા પર પોતાનો દબદબો યથાવત રાખ્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસને 32 બેઠકો સાથે મર્યાદિત સફળતા મળી છે.
ચૂંટણીમાં ભાજપે 39 વોર્ડમાં પેનલ વિજય નોંધાવ્યો છે, જે તેની મજબૂત સંગઠન શક્તિ દર્શાવે છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસે 7 વોર્ડમાં પેનલ સાથે જીત મેળવી મહત્વપૂર્ણ હાજરી નોંધાવી છે. દરિયાપુર, જમાલપુર, ખાડિયા, મક્તમપુરા, ગોમતીપુર, દાણીમડા અને બહેરામપુરા જેવા વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ઉપરાંત કુબેરનગરમાં 2 બેઠક, બાપુનગરમાં 1 અને સરસપુર-રખિયાલમાં 1 બેઠક કોંગ્રેસના ખાતામાં ગઈ છે.
ભાજપના ગઢ ખાડિયામાં કોંગ્રેસે ગાબડું પાડ્યું
આ ચૂંટણીનું સૌથી મોટું હાઇલાઇટ ખાડિયા વોર્ડમાં જોવા મળ્યું, જ્યાં ભાજપના ગઢમાં કોંગ્રેસે પેનલ સાથે ક્લીન સ્વીપ કરી રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર નોંધાવ્યો છે. આ જીત બાદ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, 'વર્ષોથી ખાડિયા બેઠક પર એક જ પરિવારનું શાસન હતું, જે હવે જનતાએ દૂર કરી દીધું છે. પ્રચાર દરમિયાન 'ખાડિયા પાકિસ્તાન નહીં બનવા દઈએ' જેવા નિવેદનો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ખાડિયાની જનતાએ પોતાના મતથી જવાબ આપ્યો છે. ખાડિયાની જનતાએ ખાડિયાને ભારત બનાવ્યું છે.'
ખાડીયામાં છેલ્લાં 55 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત કોંગ્રેસની જીત, ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ જનતાનો માન્યો આભાર#Ahmedabad #Khadiya #mlaimrankhedawala #Gujaratlocalbodyelectionresult2026 pic.twitter.com/m8w8SOeA1j— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) April 28, 2026
બીજી તરફ ભાજપે અસારવા-શાહીબાગ જેવા મહત્વપૂર્ણ વોર્ડમાં પણ જીત નોંધાવી છે. આ વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાજ્ય કક્ષાના શહેરી વિકાસ મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, 'અમારી જીત થઈ છે અને લોકોએ અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. આવનાર સમયમાં માત્ર શાહીબાગ-અસારવા નહીં પરંતુ સમગ્ર અમદાવાદ શહેરનો સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવશે.'
ઉપરાંત, આ ચૂંટણીમાં અન્ય પક્ષોની સ્થિતિ પણ ધ્યાન ખેંચે તેવી રહી છે. ગત ટર્મમાં જીત મેળવી ચૂકેલી ઓલ ઈન્ડિયા મજલિસ-એ-ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન આ વખતે એકપણ બેઠક જીતવામાં નિષ્ફળ રહી છે અને અનેક જગ્યાએ તેની ડિપોઝિટ પણ જપ્ત થઈ છે. તે જ રીતે આમ આદમી પાર્ટી પણ અમદાવાદની ચૂંટણીમાં ક્યાંય અસરકારક રીતે દેખાઈ નથી અને શહેરની રાજકીય સ્પર્ધામાં તેનું અસ્તિત્વ નબળું જણાયું છે. એકંદરે, અમદાવાદમાં ભાજપનું પ્રભુત્વ યથાવત રહ્યું છે, પરંતુ ખાડિયા જેવા વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસના પ્રદર્શન અને અન્ય પક્ષોના પતનથી શહેરની રાજકીય સમીકરણોમાં નવા સંકેતો સામે આવ્યા છે.
