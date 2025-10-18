ETV Bharat / state

નવસારીમાં ભાજપ યુવા નેતાની જાહેરમાં કેક કાપી આતાશબાજી કરી કર્યો કાયદાનો ભંગ, પોલીસ કાર્યવાહીની માગ

આ ઘટનામાં સ્થાનિક ભાજપ નેતાઓ, જેમાં નગરપાલિકાના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ, નગરસેવક અને વિજલપોર શહેર પ્રમુખનો સમાવેશ થાય છે, તેઓ પણ હાજર હતા.

નવસારીમાં ભાજપ યુવા નેતાની જાહેરમાં કેક કાપી આતાશબાજી કરી કર્યો કાયદાનો ભંગ, પોલીસ કાર્યવાહીની માગ
નવસારીમાં ભાજપ યુવા નેતાની જાહેરમાં કેક કાપી આતાશબાજી કરી કર્યો કાયદાનો ભંગ, પોલીસ કાર્યવાહીની માગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 3:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારીના વિજલપોર વિસ્તારમાં ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ ભાવેશ ઉર્ફે સોનુ પાટીલે જાહેર માર્ગ પર પોતાનો જન્મદિવસ ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં ઉજવ્યો. શિવાજી ચોક અને ગ્રીન પાર્ક સોસાયટીના પ્રવેશદ્વાર પાસે કેક કાપી, આતશબાજી કરીને કાયદો અને વ્યવસ્થાને નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યો. આ ઉજવણીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

આ ઘટનામાં સ્થાનિક ભાજપ નેતાઓ, જેમાં નગરપાલિકાના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ, નગરસેવક અને વિજલપોર શહેર પ્રમુખનો સમાવેશ થાય છે, તેઓ પણ હાજર હતા. આ ઉજવણી જાહેરનામાનો ભંગ કરતી હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેના કારણે શહેરીજનોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું પોલીસ આ બાબતે કાર્યવાહી કરશે?

નવસારીમાં ભાજપ યુવા નેતાની જાહેરમાં કેક કાપી આતાશબાજી કરી કર્યો કાયદાનો ભંગ, પોલીસ કાર્યવાહીની માગ
નવસારીમાં ભાજપ યુવા નેતાની જાહેરમાં કેક કાપી આતાશબાજી કરી કર્યો કાયદાનો ભંગ, પોલીસ કાર્યવાહીની માગ (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે વિજલપોર પોલીસ સ્ટેશનના PI નિલેશ રાઠોડે જણાવ્યું, “અમે વીડિયોની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NAVSARI
SETTING OFF FIREWORKS
CAKE CUT IN PUBLIC
NAVSARI LAW VIOLATED
BJP YOUTH LEADER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.