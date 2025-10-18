નવસારીમાં ભાજપ યુવા નેતાની જાહેરમાં કેક કાપી આતાશબાજી કરી કર્યો કાયદાનો ભંગ, પોલીસ કાર્યવાહીની માગ
Published : October 18, 2025 at 3:10 PM IST
નવસારી: નવસારીના વિજલપોર વિસ્તારમાં ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ ભાવેશ ઉર્ફે સોનુ પાટીલે જાહેર માર્ગ પર પોતાનો જન્મદિવસ ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં ઉજવ્યો. શિવાજી ચોક અને ગ્રીન પાર્ક સોસાયટીના પ્રવેશદ્વાર પાસે કેક કાપી, આતશબાજી કરીને કાયદો અને વ્યવસ્થાને નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યો. આ ઉજવણીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
આ ઘટનામાં સ્થાનિક ભાજપ નેતાઓ, જેમાં નગરપાલિકાના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ, નગરસેવક અને વિજલપોર શહેર પ્રમુખનો સમાવેશ થાય છે, તેઓ પણ હાજર હતા. આ ઉજવણી જાહેરનામાનો ભંગ કરતી હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેના કારણે શહેરીજનોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું પોલીસ આ બાબતે કાર્યવાહી કરશે?
આ મામલે વિજલપોર પોલીસ સ્ટેશનના PI નિલેશ રાઠોડે જણાવ્યું, “અમે વીડિયોની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”
