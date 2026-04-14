રાજપીપળા નગરપાલિકામાં ચૂંટણી પહેલાં જ ભાજપનો ભગવો લહેરાયો, 2 મહિલા ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા

વોર્ડ નંબર 4ની OBC મહિલા ઉમેદવાર નિધિ પંચાલ અને વોર્ડ નંબર 6ની શિવાની માછી સામે કોઈ વિરોધી નહીં, બન્ને ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા.

Published : April 14, 2026 at 6:58 PM IST

નર્મદા: જિલ્લાની એકમાત્ર રાજપીપળા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં મતદાન થાય તે પહેલાં જ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) નું ખાતું ખૂલી ગયું છે. 2 મહિલા ઉમેદવારો સામે કોઈ હરીફ ન હોવાના કારણે તેઓ બિનહરીફ વિજેતા બનીને નગરસેવિકા તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા આ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

વોર્ડ નંબર 4 ની OBC અનામત બેઠક પરથી ભાજપનાં ઉમેદવાર નિધિ પંચાલ તથા વોર્ડ નંબર 6 ની OBC અનામત બેઠક પરથી ભાજપનાં ઉમેદવાર શિવાની માછી સામે અન્ય કોઈ પક્ષ કે અપક્ષ ઉમેદવારે ફોર્મ ભર્યું ન હતું. આથી આ બંને બેઠકો પર ભાજપનો વિજય નિશ્ચિત થતાં બંને મહિલાઓએ નગરસેવિકા તરીકેની પોતાની કારકિર્દીની ઔપચારિક શરૂઆત કરી દીધી છે.

આમ હવે નગરપાલિકાની કુલ 28 બેઠકોમાંથી માત્ર 26 બેઠકો પર જ ચૂંટણી યોજાશે. સોમવારે હાથ ધરાયેલી ફોર્મ ચકાસણીમાં કુલ 126 ઉમેદવારી પત્રોમાંથી 84 ફોર્મને માન્ય રાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 42 ફોર્મ વિવિધ તકનીકી કારણોસર રદ કરવામાં આવ્યા હતા.

પક્ષવાર આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો ભાજપ દ્વારા સૌથી વધુ 64 ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા, જે પૈકી 28 ફોર્મ માન્ય થયા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા ભરાયેલા 9 ફોર્મમાંથી 8 માન્ય રહ્યા છે. જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) દ્વારા ભરાયેલા 22 ફોર્મમાંથી 21 ફોર્મ માન્ય ઠર્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આગામી 15 તારીખ ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ છે. આ તારીખ બાદ જ બાકીની 26 સીટો માટેનું આખરી ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે અને ખબર પડશે કે હજુ કોઈ અન્ય બેઠક બિનહરીફ થાય છે કે કેમ. હાલમાં તો ચૂંટણી જંગ શરૂ થાય તે પહેલાં જ બે બેઠકો પર ભાજપનો વિજય નોંધાઈ જતાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે.

  1. નર્મદા: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ એકલા હાથે લડશે, કોઈપણ પક્ષ સાથે ગઠબંધન નહીં કરે: શ્રીનિવાસન
  2. રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યના ચૂંટણી ખર્ચ પર કડક નજર! ચા-નાસ્તાથી મંડપ સુધી દરેક રૂપિયા ગણાશે

