મહારાષ્ટ્ર કોર્પોરેશન અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપની બંપર જીત, જુનાગઢ ભાજપે કરી ઉજવણી
જુનાગઢ શહેર ભાજપ દ્વારા પણ મુંબઈમાં ભાજપને મળેલી જીતની ઉજવણી ફટાકડા ફોડી અને એકબીજાના મોં મીઠા કરીને કાર્યકર્તાઓએ કરી હતી.
Published : January 16, 2026 at 8:19 PM IST
જુનાગઢ : મહારાષ્ટ્રમાં કોર્પોરેશન અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષોનો જોરદાર વિજય થયો છે. જેને લઈને જુનાગઢ શહેર ભાજપ દ્વારા પણ મુંબઈમાં ભાજપને મળેલી જીતની ઉજવણી ફટાકડા ફોડી અને એકબીજાના મોં મીઠા કરીને કાર્યકર્તાઓએ કરી હતી. જે રીતે મુંબઈમાં ભાજપનો વિજય થયો છે, તે જ રીતે ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં થનાર નવી મહાનગરપાલિકાઓ અને કેટલીક નગરપાલિકાની સાથે જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં પણ ભાજપનો વિજય થશે, તેવો ભરોસો જુનાગઢના કાર્યકર્તાઓએ વ્યક્ત કર્યો હતો.
મુંબઈ જીતની જૂનાગઢ ભાજપે કરી ઉજવણી
મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઈમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાથે કેટલીક નગરપાલિકા અને સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષોનો જોરદાર વિજય થયો છે. વિજયની ઉજવણી મહારાષ્ટ્રમાં તો થઈ રહી છે, પરંતુ જુનાગઢ શહેર ભાજપે પણ મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઈમાં ભાજપને મળેલી જીતની ઉજવણી આઝાદ ચોક ખાતે કાર્યકર્તાઓએ એકઠા થઈને એકબીજાને મોં મીઠું કરાવીને ફટાકડા ફોડીને મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રની ઐતિહાસિક જીતની ઉજવણી કરી હતી. જેમાં જુનાગઢના સ્થાનિક ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા શહેર ભાજપ પ્રમુખ ગૌરવ રૂપારેલીયા પૂર્વ મેયર આધ્યાશક્તિબેન મજમુદાર સહિત ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહીને આજે ભાજપના થયેલા વિજયને મનાવ્યો હતો.
મહારાષ્ટ્ર જેમ ગુજરાતમાં પણ વિજય થશે: જુનાગઢ શહેર ભાજપ
જુનાગઢ શહેર ભાજપ પ્રમુખ ગૌરવ રૂપારેલીયાએ આજની ઉજવણીને લઈને ETV ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી. જેમાં આજના વિજયને ખાસ ગણાવ્યો હતો. ભાજપ સામાન્ય લોકો અને રાષ્ટ્રભક્તિને આગળ રાખીને કોઈપણ ચૂંટણીને એક મહાપર્વ તરીકે ઉજવે છે, જેમાં જીત થાય તે પણ સ્વાભાવિક છે, ત્યારે મુંબઈમાં જે રીતે વિજય થયો છે, તે જ રીતે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં પણ કેટલીક નવી મહાનગરપાલિકાઓની સાથે કેટલીક જૂની પાલિકાઓમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, સાથે સાથે સ્થાનિક સ્વરાજની જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં પણ જે રીતે મુંબઈમાં ભાજપનો વિજય થયો છે, તેવી જ રીતે ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અને મહાનગરપાલિકાઓમાં પણ વિજય થશે, તેના માટે ભાજપનો પ્રત્યેક કાર્યકર આસ્વસ્થ હોવાનું જણાવ્યું હતું.
