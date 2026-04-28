જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપ ફરી જીત્યું, કોંગ્રેસને ઇતિહાસમાં પહેલીવાર શૂન્ય બેઠક મળી, AAP વિપક્ષમાં
30 બેઠકોમાં ભાજપને 20થી વધુ, કોંગ્રેસનું ખાતું પણ ન ખૂલ્યું, આમ આદમી પાર્ટી વિપક્ષ તરીકે ઊભરી આવ્યો, વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકાની તમામ બેઠકો આપે જીતી.
Published : April 28, 2026 at 7:53 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો માટે આજે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી અને બપોરના ચાર વાગ્યા સુધીમાં તમામ પરિણામો જાહેર થઈ ગયા. આ ચૂંટણીનું સૌથી ચોંકાવનારું પાસું કોંગ્રેસનો સંપૂર્ણ સફાયો રહ્યો. જિલ્લા પંચાયતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત કોંગ્રેસ એક પણ બેઠક જીતી શકી નથી અને તેનો શૂન્ય અવકાશ સર્જાયો છે. બીજી તરફ, આમ આદમી પાર્ટીએ (AAP) છ બેઠકો જીતીને જોરદાર સૂર્યોદય કર્યો છે અને જિલ્લા પંચાયતમાં વિપક્ષ તરીકે ઉભરી આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ સૌથી વધુ બેઠકો મેળવીને સતત બીજી વખત સત્તાના સૂત્રો જાળવી રાખ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં નવેસરથી સત્તા સંભાળવા જઈ રહી છે.
ચૂંટણી પરિણામો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની તમામ 30 બેઠકો પર મુખ્ય મુકાબલો ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે જ જોવા મળ્યો. કોંગ્રેસ મોટાભાગની બેઠકો પર ત્રીજા સ્થાને ધકેલાઈ ગઈ. આ સ્થિતિને કારણે જિલ્લા પંચાયત સંપૂર્ણપણે વિપક્ષમુક્ત બનતી અટકી ગઈ, કારણ કે આપે ભાજપને પડકાર આપવાની સાથે પોતાનું અસ્તિત્વ નોંધાવ્યું છે.
આપનો વિસાવદર-ભેસાણમાં દબદબો અને જવાહર ચાવડાનો પ્રભાવ
વિસાવદર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં આપના ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા ગોપાલ ઇટાલિયાનો પ્રભાવ આ વખતે જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં પણ છવાયો. વિસાવદર વિસ્તારની કાલસારી અને મોણપરી બેઠકો આપે જીતી લીધી. સરસાઈ બેઠક પર આપના ઉમેદવારનો માત્ર 50થી ઓછા મતોના અંતરથી પરાજય થયો. ભેસાણ તાલુકાની ભેસાણ અને ચુડા બંને બેઠકો આપના ફાળે ગઈ. વડાલ અને ડુંગરપુર બેઠકો પર પણ આપના ઉમેદવારો વિજેતા બન્યા. માણાવદર વિધાનસભામાં આવતી કણજા બેઠક પણ આપે જીતી લીધી. કણજાનું પરિણામ જાહેર થતાં જ આપના કાર્યકરોએ પૂર્વ પર્યટન મંત્રી અને હવે આપમાં જોડાયેલા જવાહરભાઈ ચાવડાના સમર્થનમાં ‘જવાહર ચાવડા જિંદાબાદ’ના નારા લગાવ્યા. ચૂંટણી પૂર્વેથી જ માનવામાં આવતું હતું કે જ્યાં જવાહરભાઈની પકડ છે ત્યાં આપના ઉમેદવારો વિજયી થશે, અને એવું જ બન્યું.
કોંગ્રેસનો શૂન્ય અવકાશ અને ભાજપની ગણિત
રસપ્રદ વાત એ છે કે, આપે ભાજપને જેટલું નુકસાન કર્યું તેની ભરપાઈ કોંગ્રેસે કરી આપી. ગત ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાસે માંગરોળ (ઓજી), અજાબ, અગતરાય, ગળુ અને કાલસારી એમ પાંચ બેઠકો હતી. આ તમામ પાંચ બેઠકો આ વખતે ભાજપે જીતી લીધી. બીજી તરફ, ભાજપ પાસે રહેલી ભેસાણ, ચુડા, કાલસારી, મોટી મોણપરી, ડુંગરપુર અને વડાલ એમ છ બેઠકો આપે ભાજપ પાસેથી છીનવી લીધી. શીલ બેઠક ગત વખતે અપક્ષના ફાળે હતી, જે ઉમેદવાર આ વખતે મેદાનમાં ન હોવાથી ભાજપે તે સીટ જીતી લીધી. આમ, ભાજપે વિસાવદર-ભેસાણ વિસ્તારમાં ગુમાવેલી બેઠકોની ભરપાઈ માંગરોળ, કેશોદ અને અન્ય વિસ્તારોમાં જીતીને સત્તા જાળવી રાખી. જો કોંગ્રેસનું ખાતું ખૂલ્યું હોત તો ભાજપ માટે સત્તા જાળવી રાખવી મુશ્કેલ બની શકી હોત, પરંતુ કોંગ્રેસના નબળા પ્રદર્શને ભાજપને પરોક્ષ રીતે મોટી મદદ કરી.
કાંટાની ટક્કર વચ્ચે રસપ્રદ પરિણામો
ચૂંટણીમાં કેટલાક એવા પરિણામો આવ્યા જેણે તમામનું ધ્યાન ખેંચ્યું. વંથલી તાલુકા પંચાયતની ધંધુસર 01 બેઠક પર ભાજપ અને આપના ઉમેદવાર વચ્ચે સરખા મત આવતાં ટાઈ પડી. પોસ્ટલ બેલેટની મતગણતરીમાં બે મતપત્રો રદ થયા અને એક ભાજપની તરફેણમાં ગયું, આમ ભાજપનો એક મતે વિજય થયો. માંગરોળ તાલુકા પંચાયતની મેખડી બેઠક પર પણ ભાજપ અને આપ વચ્ચે સરખા મત થતાં ચૂંટણી અધિકારીની સમક્ષ ચિઠ્ઠી ઉછાળીને પરિણામ નક્કી કરાયું, જેમાં આપનો વિજય થયો.
માંગરોળ (ઓજી) જિલ્લા પંચાયતની બેઠક છેલ્લા દસ વર્ષથી કોંગ્રેસના વાલજીભાઈ ખેર જીતતા આવ્યા હતા, પરંતુ આ વખતે ભાજપના જેઠાભાઈ ચુડાસમાએ 1,816 મતના અંતરથી જીત હાંસલ કરી. આ બેઠક પર આપના યુનુસભાઈ બામે 4,470 મત મેળવીને કોંગ્રેસના મતોમાં મોટું ગાબડું પાડ્યું, જેના કારણે કોંગ્રેસની હાર નિશ્ચિત થઈ. ગત વિધાનસભામાં પણ આવું જ દૃશ્ય સર્જાયું હતું.
સાસણ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પણ ખૂબ રસાકસીભરી રહી. અંતિમ દિવસોમાં ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાયેલા જોલિત બુસા સામે ભાજપના ચિરાગ રાજાણીએ 8,168 મત મેળવીને 41 મતોના ઝીણા અંતરથી જીત મેળવી. આ બેઠક પર આપના ઉમેદવારે 2,000થી વધુ મત અને નોટાને 214 મત મળ્યા. જો કોંગ્રેસે થોડી વધુ મહેનત કરી હોત તો હારેલી બેઠક જીતી શકાઈ હોત.
હારેલા અગ્રણી નેતાઓની યાદી લાંબી
આ ચૂંટણીમાં ઘણા દિગ્ગજ અને જાણીતા નેતાઓને પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો. વિસાવદરના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપત ભાયાણી ભાજપની ટિકિટ પર ભેસાણ બેઠક પરથી હાર્યા. કણજા બેઠક પર છેલ્લા દસ વર્ષથી જીતતા દિનેશભાઈ ખટારિયા (જેઓ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘના પ્રમુખ પણ છે)ના પુત્રવધુ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે હારી ગયા. કોંગ્રેસ પાસેથી 15 વર્ષથી જીતી રહેલા વાલજીભાઈ ખેર પણ માંગરોળ (ઓજી)માં હાર્યા. મોટી મોણપરી બેઠક પરથી ભાજપના સૌથી યુવાન અને શિક્ષિત ઉમેદવાર ડૉ. ભરત ઝાલાવાડિયાનો પરાજય થયો. કાલસારી બેઠક પર છેલ્લા 15 વર્ષથી જીતી રહેલા કોંગ્રેસના કરશનભાઈ વાડદોરિયાના પત્ની ચંદ્રિકાબેન વાડદોરિયા પણ આપના ઉમેદવાર સામે હારી ગયા. ડુંગરપુર બેઠક પર ભાજપના વર્ષો જૂના કાર્યકર રાજુ ડાંગરના ધર્મપત્ની જાનીબેન ડાંગરનો પરાજય થયો અને અહીં આપના ઉમેદવાર રેખાબેન ભાદરકાનો વિજય થયો.
મુસ્લિમ ઉમેદવારોનું મિશ્ર પરિણામ
ભાજપે આ વખતે જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયતની વધાવી બેઠક પરથી ફરજાનાબેન રફઈ તથા માંગરોળ (ઓજી) બેઠક પરથી હુસેનભાઈ હકીમને ટિકિટ આપી હતી. ફરજાનાબેન રફઈએ આપના ઉમેદવારને 815 મતથી હરાવીને જીત મેળવી, જ્યારે હુસેનભાઈ હકીમનો આપના ઉમેદવાર સામે પરાજય થયો. આમ, ભાજપે ઉતારેલા બે મુસ્લિમ ઉમેદવારોમાંથી એક મહિલા જીત્યા અને એક પુરુષ હાર્યા.
આમ આદમી પાર્ટીના આ ઉદભવથી જિલ્લા પંચાયતમાં એક નવું સમીકરણ ઘડાશે. ભાજપે સત્તા તો જાળવી રાખી, પરંતુ આપે વિપક્ષ તરીકે મજબૂત હાજરી નોંધાવતા જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત હવે એકતરફી નહીં રહે. કોંગ્રેસ માટે આ ચૂંટણી આત્મચિંતનનો સમય છે, કારણ કે પ્રથમ વખત તેનું ખાતું પણ ખૂલ્યું નથી. આગામી સમયમાં સ્થાનિક રાજકારણમાં આપ અને ભાજપ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળે તેવું ચિત્ર હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે.
આ પણ વાંચો...