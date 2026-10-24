રામનો શ્રાપ લાગવાનો છે, આખા દેશમાંથી ભાજપ જશે, આમણે કોઈને નથી છોડ્યા: કોંગ્રેસ નેતા સુખદેવ પાંસે
મોદી જ્યારથી વડાપ્રધાન બન્યા છે, ત્યારથી સરકારી આંકડા ઉઠાવીને જોઈ લો, તેઓ ભારતના નહીં વિદેશના વડાપ્રધાન વધુ લાગી રહ્યા છે: પાંસે
Published : October 24, 2026 at 8:09 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા વોટ ચોરીને લઈને પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. મધ્યપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને મધ્ય પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટીના સંગઠન ઉપાધ્યક્ષ સુખદેવ પાંસેની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી. જેમાં ભાજપ વડાપ્રધાન અને ચૂંટણી વિભાગ સામે પ્રહારો કર્યા હતા.
ભાવનગર શહેરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા વોટ ચોરીને લઈને પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને કોંગ્રેસના નેતા સુખદેવ પાંસે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સાથે ગુજરાતના રાજ્યકક્ષાના નેતાઓએ પણ હાજરી આપી હતી. સુખદેવ પાંસેએ વોટ ચોરીને લઈને ભાજપ અને હાલની સરકાર ઉપર પ્રહારો કર્યા છે. કોંગ્રેસ કપાયેલા મતદારોની સાથે ઉભી રહીને ફરી તેનું જોડાણ થાય તે તરફ આગળ વધવા કામ કરી રહી હોવાનું જણાવ્યું છે. આ સાથે વિદેશનીતિ ,વડાપ્રધાન સહિત અન્ય મુદ્દાઓને લઈને પ્રહાર કર્યા છે.
ગુજરાતની ચૂંટણી થાય તો અમે તૈયાર
સુખદેવ પાંસેએ વહેલા ચૂંટણીને લઈને જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ એલર્ટ છે. વોટ બચાવો દેશ બચાવો અભિયાન સમગ્ર દેશની સાથે ગુજરાતમાં પણ તેને લઈને કામ ચાલુ છે. અમારા બુથ સ્તર ઉપર કાર્યકરો દ્વારા વેરિફિકેશન કરાઈ રહ્યું છે. ભાજપ સરકાર અને ચૂંટણી વિભાગના જ્ઞાનેશ કુમારે ષડયંત્ર કરી કેટલાક મતદારોના નામ કાઢી નાખ્યા હતા તેવા મતદારોના નામ જોડવા કોંગ્રેસ પાર્ટી કામ કરી રહી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ માન્યું છે કે નાગરિકોનો આ મૌલિક અધિકાર છે તે હેતુથી અભિયાન ચલાવાઇ રહ્યું છે.
વિદેશ નીતિ થઈ ગઈ છે ફેઇલ
સુખદેવ પાંસેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મોદી જ્યારથી વડાપ્રધાન બન્યા છે, ત્યારથી સરકારી આંકડા ઉઠાવીને જોઈ લો, તેઓ ભારતના નહીં વિદેશના વડાપ્રધાન વધુ લાગી રહ્યા છે. એમણે ઘણી વિદેશ યાત્રાઓ કરી છે પણ આપણી વિદેશનીતિ ફેલ થઈ ગઈ છે. આજે અમેરિકા આંખ બતાવે છે. અમેરિકાના ટ્રમ્પ બોલે ત્યારે યુદ્ધ વિરામ થઈ જાય. ભારત ક્યારેય કઠપુતલી નથી રહ્યો, ઇન્દિરા ગાંધીએ પાકિસ્તાનના બે ભાગ કરી નાખ્યા પણ યુદ્ધ વિરામ નહોતું કર્યું. મોદીએ ટ્રમ્પના કહેવાથી યુદ્ધ વિરામ કર્યું. આપણી વિદેશનીતિ ફેલ થઈ ગઈ છે. આજે પેટ્રોલ ડીઝલ ખરીદવા ટ્રમ્પને પૂછે ટેરીફ માટે ટ્રમ્પને પૂછવામાં આવે છે.
કોંગ્રેસ બુથ લેવલે કરશે કામગીરી
સુખદેવ પાંસેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના નાગરિક છે જેનો મૌલિક અધિકાર છે મતદાનનો, તેના નામ ષડયંત્રથી જ્ઞાનેશકુમાર અને ચૂંટણી વિભાગે કાપવાનું પાપ કર્યું છે તેના સુધાર માટે કોંગ્રેસ સૂક્ષ્મ રીતે દરેક બુથ ઉપર જઈ અમારા કાર્યકર્તા દ્વારા નાગરિકોના નામ જોડવાનું કામ કરશે. નવા યુવા મતદારોને પણ જોડવાનું કામ કરશે અને ભાજપે જે બોગસ મતદારોના નામ જોડ્યા છે તેને કાઢવાનું કામ કરશે.
ગૌ માસ કંપનીના બોન્ડ લીધા હોવાના આક્ષેપ
સુખદેવ પાંસેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બેરોજગારી અને રોજગારીને લઈને રાહુલ ગાંધી અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. ભગવાન રામના મંદિરનું દાન ચોર્યું છે તેનાથી મોટું પાપ ના હોય, તમે ગુગલ સર્ચ કરો ગૌ માંસ વેચતી કંપની પાસેથી સૌથી વધુ દાન ભાજપે ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડથી લીધું છે. આ લોકોની કરની અને કથનીમાં તફાવત છે. અંદર કાંઈક અને બહાર કાંઈક છે. ગાયના નામે મત મેળવ્યા, રામના નામે મત લીધા છે. આમણે કોઈને છોડ્યા નથી, ભગવાન રામને પણ છેતર્યા છે. ભગવાન રામનો શ્રાપ આમને લાગવાનો છે. આખા દેશમાંથી ભાજપ જવાની છે.
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