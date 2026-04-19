નવસારીમાં ભાજપની વિજય સંકલ્પ સભા યોજાઇ, મહિલા અનામત મુદ્દે જગદીશ વિશ્વકર્માના કોંગ્રેસ પર પ્રહાર
જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પર ટિપ્પણી કરતા ટોણો માર્યો કે તેઓ કુંવારા હોવાના કારણે મહિલાઓનું સન્માન અને પરિવારના સંચાલન વિશે સમજ ધરાવતા નથી
Published : April 19, 2026 at 9:49 AM IST
નવસારી: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સહિતના રાજકીય પક્ષો મતદારોને રીઝવવા માટે જનસભા કરી રહ્યા છે. ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સૌરાષ્ટ્ર બાદ હવે દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે જ્યાં તેમણે નવસારીમાં ભાજપની વિજય સંકલ્પ સભામાં હાજરી આપી હતી. આ દરમિયાન મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા હતા.
ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષના કોંગ્રેસ પર પ્રહાર
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ, કોંગ્રેસ પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું કે, કેન્દ્રમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવા લાવવામાં આવેલા બિલનો કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો છે, જે મહિલાઓના સશક્તિકરણ સામેનું વલણ દર્શાવે છે. નવસારીમાં ભાજપ દ્વારા આયોજિત વિજય સંકલ્પ સભામાં મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે કોંગ્રેસ સામે તીવ્ર રાજકીય પ્રહાર કરવામાં આવ્યા હતા.
જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પર વ્યક્તિગત ટિપ્પણી કરતા ટોણો માર્યો કે તેઓ કુંવારા હોવાના કારણે મહિલાઓનું સન્માન અને પરિવારના સંચાલન વિશે સમજ ધરાવતા નથી. વિશ્વકર્માએ વધુમાં જણાવ્યું કે માતા-બહેનોમાં પણ કોંગ્રેસ પ્રત્યે નારાજગી છે અને તેઓએ સંકલ્પ લીધો છે કે રાહુલ ગાંધીને સત્તામાં આવવા નહીં દેવા સાથે જીવનના મહત્વના સંસ્કારોમાં પણ સફળતા ન મળે.
આ વિજય સંકલ્પ સભાનું આયોજન ખાસ કરીને વાંસદા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં ભાજપને મજબૂત બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું. આ ક્ષેત્રમાં તાલુકા પંચાયતની 28 અને જિલ્લા પંચાયતની 7 બેઠકો જીતવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે. કાર્યક્રમમાં રાજ્યના નાણાં મંત્રી કનુ દેસાઈ, પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભુરાલાલ શાહ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલે કોંગ્રેસ પર આદિવાસી વિસ્તારોમાં માત્ર વોટ બેંકની રાજનીતિ કરવાનો આક્ષેપ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર આવ્યા પછી આદિવાસી વિસ્તારોમાં વિકાસને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે અને ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના વિસ્તારો માટે આશરે 2 લાખ કરોડ રૂપિયાનું વિકાસ પેકેજ આપવામાં આવ્યું છે. વાંસદા તાલુકામાં છેલ્લા થોડા મહિનાઓમાં 600 કરોડથી વધુના વિકાસ કાર્યો પૂર્ણ થયા હોવાનું પણ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
ગણદેવીના ધારાસભ્ય અને આદિજાતિ મંત્રી નરેશ પટેલે આદિવાસી ભાષામાં સંબોધન કરીને ભાજપને જીતાડવા માટે કાર્યકર્તાઓને પ્રેરિત કર્યા. અંતમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ ભૂપેન્દ્ર પટેલની રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ જનકલ્યાણ યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવ્યું કે જન્મથી લઈને મરણ સુધીની સહાય આપતી યોજનાઓ દ્વારા રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસને ગતિ મળી છે. સભામાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા ભાજપના નેતાઓએ આવનારી ચૂંટણીમાં તમામ બેઠકો પર વિજય મેળવવા માટે સંગઠિત પ્રયાસો કરવા હાકલ કરી હતી.
આ પણ વાંચો: