વિસનગર નગરપાલિકા પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો, કોંગ્રેસ ઉમેદવારની ડિપોઝીટ ડુલ
વિસનગર નગરપાલિકાની ખાલી પડેલી બેઠક માટે યોજાયેલી પેટા ચૂંટણીના પરિણામો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
Published : July 30, 2026 at 4:50 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર નગરપાલિકાની ખાલી પડેલી બેઠક માટે યોજાયેલી પેટા ચૂંટણીના પરિણામો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વિસનગર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1ના કોર્પોરેટરના અવસાન બાદ ખાલી પડેલી આ બેઠક પર પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી હતી. આજે મત ગણતરીના અંતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર નીતિનભાઈ ડાયાલાલ મોદીએ ભવ્ય અને એકતરફી જીત હાંસલ કરી છે.
વિસનગર નગરપાલિકા પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત
ચૂંટણી અધિકારી વિકાસ રાતડાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ વિસનગર ખાતે એકદમ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મત ગણતરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષના ઉમેદવારો અને તેમના એજન્ટોની હાજરીમાં આ પારદર્શક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. પ્રાપ્ત સત્તાવાર પરિણામો અનુસાર, ભાજપના ઉમેદવાર નીતિન મોદીને કુલ 2,106 મતો પ્રાપ્ત થયા છે જ્યારે બીજી તરફ, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર શૈલેષ કુમાર સુરેશભાઈ રાવળને માત્ર 267 મતો જ મળ્યા છે.
કોંગ્રેસની ડિપોઝીટ ડુલ
કોંગ્રેસ પક્ષ માટે આ પરિણામ ખૂબ જ નિરાશાજનક સાબિત થયું છે, કારણ કે તેમના ઉમેદવાર એટલા ઓછા મતો મેળવી શક્યા કે તેમની ચૂંટણી ડિપોઝીટ પણ ડુલ થઈ ગઈ છે. લોકશાહીમાં ચૂંટણી નિયમો અનુસાર ડિપોઝીટ બચાવવા માટે કુલ પડેલા મતોના એક નિશ્ચિત ટકાવારી મતો મેળવવા જરૂરી હોય છે, જે મેળવવામાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહ્યા છે. આ એકતરફી ઐતિહાસિક જીત બાદ ભાજપના સ્થાનિક કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મત ગણતરી કેન્દ્રની બહાર વિજેતા ઉમેદવાર નીતિન મોદીને તેમના સમર્થકો અને પક્ષના આગેવાનો દ્વારા પુષ્પગુચ્છ અને હાર પહેરાવીને તેમજ મીઠાઈ વહેંચીને ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ શાનદાર જીત બાદ નીતિન મોદીએ મીડિયા સાથેની વિશેષ વાતચીતમાં વિસનગરના વોર્ડ નંબર 1 ના તમામ મતદાતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો અને વડીલોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો. તેમણે રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, સંગઠનના હોદ્દેદારો અને પક્ષના દરેક નાના-મોટા કાર્યકરોની અથાક મહેનતને આ જીતનો પૂરો શ્રેય આપ્યો હતો. તેમણે મતદારોને ખાતરી આપી હતી કે વોર્ડમાં જે પણ વિકાસના કામો બાકી છે અથવા ભવિષ્યમાં જે કોઈ નવા પ્રશ્નો ઉભા થશે, તેનું ઝડપથી અને સકારાત્મક રીતે નિરાકરણ લાવવાનો તેમના દ્વારા પૂરો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. જનતાએ મૂકેલા વિશ્વાસને તેઓ સાર્થક કરી બતાવશે તેવો દાવો પણ તેમણે કર્યો હતો.
ચૂંટણી અધિકારી વિકાસ રાતડાએ જણાવ્યું હતું કે, વોર્ડ નંબર 1ની પેટા ચૂંટણી માટે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા નક્કી કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ આજે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે મત ગણતરી રાખવામાં આવી હતી. આખી પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયા બાદ નીતિન મોદીને સત્તાવાર રીતે વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વિસનગરની જનતાએ આ પેટા ચૂંટણીમાં સ્પષ્ટ મેન્ડેટ આપીને વિકાસની રાજનીતિને મત આપ્યો છે. આ ચૂંટણીમાં જનતાનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે તેઓ સુશાસન અને પ્રગતિ ઈચ્છે છે. આ જીતથી ભાજપના સંગઠનને પણ નવું બળ મળ્યું છે.
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