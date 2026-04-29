કોંગ્રેસના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના ગઢમાં ગાબડું, ભાભર નગરપાલિકા ઉપર ભાજપનો સંપૂર્ણ કબ્જો

નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં સૌ પ્રથમવાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી યોજાઇ હતી અને આ ચૂંટણીમાં ભાજપે બાજી મારી લીધી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 8:52 AM IST

થરાદ: નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં સૌ પ્રથમવાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી યોજાઇ હતી અને આ ચૂંટણીમાં ભાજપે બાજી મારી લીધી છે. બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના ગઢમાં કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ કરી ભાજપે ભાભર નગરપાલિકા ઉપર સંપૂર્ણ કબ્જો મેળવી લીધો છે. જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકમાંથી 20 બેઠક અને તાલુકા પંચાયતની 150 બેઠકમાંથી 94 બેઠક ઉપર ભાજપે કબ્જો કર્યો છે.

વાવ-થરાદમાં ભાજપની પકડ મજબૂત

બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી વિભાજિત થઈને નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં સૌ પ્રથમવાર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને આ ચૂંટણીમાં ભાજપે પોતાની પકડ મજબૂત કરી દીધી છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને બે નગરપાલિકાઓ ઉપર કબજો મેળવી લીધો છે. જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકોમાંથી ભાજપે 20 બેઠકો જીતી છે જ્યારે કોંગ્રેસે 10 બેઠકો ઉપર જીત મેળવી છે. તાલુકા પંચાયતની 150 બેઠકોમાંથી 94 બેઠકો ઉપર ભાજપે જીત હાંસલ કરી છે અને કોંગ્રેસે 52 બેઠકો જીતી છે અને 4 અન્ય પક્ષો જીત્યા છે.

ભાભર નગરપાલિકામાં ભાજપની ક્લિનસ્વિપ

વાવ-થરાદ જિલ્લાની બે નગરપાલિકાની વાત કરવામાં આવે તો ભાભર નગરપાલિકાના 6 વોર્ડની 24 બેઠકો હતી જે તમામ બેઠકો ઉપર ભાજપ જીત્યું છે. કોંગ્રેસના બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરનો ગઢ હોવા છતાં આ પાલિકામાં એક પણ સીટ કોંગ્રેસ જીતી શકયુ નથી. ભાભર નગરપાલિકા સંપૂર્ણ બહુમતી સાથે ભાજપ જીતી ગયું છે. થરાદ નગરપાલિકામાં 7 વોર્ડની 28 બેઠકોમાંથી ભાજપે 19 બેઠકો કબજે કરી છે જ્યારે કોંગ્રેસે માત્ર 8 સીટો જીતી છે અને 1 અન્ય પક્ષે જીતી છે. થરાદ પાલીકા ઉપર પણ ભાજપનો જ ભગવો લહેરાયો છે.

મહત્વનું છે કે સૌપ્રથમ વાર વાવ-થરાદ જિલ્લામાં ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને આ ચૂંટણીમાં ભાજપ તરફે ભારે મતદાન થયું હતું. જે વિસ્તારો કોંગ્રેસના ગઢ માનવામાં આવતા હતા તે વિસ્તારોમાં પણ ભાજપે પોતાનો પરચો બતાવ્યો છે. વાવ-થરાદ જિલ્લા પંચાયત ભાજપના કબજે ગઈ છે, તાલુકા પંચાયત પણ ભાજપ પાસે છે જ્યારે બે નગરપાલિકાઓ પણ ભાજપે જીતી લીધી છે.

