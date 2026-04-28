ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ : ક્યાં ઉમેદવારને કેટલા મળ્યા મત જાણો

1. સવારથી શરૂ થયેલી મતગણતરીમાં તમામ 52 બેઠકોના પરિણામ બપોર સુધીમાં સ્પષ્ટ, 11 વોર્ડમાં ભાજપનો ક્લીન સ્વીપ.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ : ક્યાં ઉમેદવારને કેટલા મળ્યા મત જાણો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ : ક્યાં ઉમેદવારને કેટલા મળ્યા મત જાણો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 6:31 PM IST

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાના 513 વોર્ડની 52 બેઠક ઉપર મતદાન બાદ આજે મતગણતરી યોજાઈ હતી. સવારથી શરૂ થયેલી મતગણતરી બપોર સુધી ચાલી હતી, જેમાં 13 વોર્ડના પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. ચાલી જાણીએ, ક્યાં ઉમેદવારને કેટલા મત મળ્યા.

વોર્ડ નં 1 ચિત્રા ફુલસર નારી વોર્ડ

  • નિરલબેન સિદ્ધપુરા - 9925 ( ભાજપ)
  • હીરાબેન કુકડીયા - 9794 ( ભાજપ)
  • સંજય રાઠોડ - 10,821 (ભાજપ)
  • ઉપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા - 11,929 ( ભાજપ)

વોર્ડ નં 2 કુંભારવાડા વોર્ડ

  • જેતુનબેન રાઠોડ - 5851 ( કોંગ્રેસ)
  • અનિતાબેન ગોહેલ - 5703 ( ભાજપ)
  • કિશન મેર - 8128 (કોંગ્રેસ)
  • અશોક બારૈયા - 5545 ( ભાજપ)
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ (Etv Bharat Gujarat)

વોર્ડ નં 3 વડવા બ વોર્ડ

  • ઉષાબેન ગોહેલ - 9063 (ભાજપ)
  • દીપ્તિબેન ધારૈયા - 7337 (ભાજપ)
  • હરેશ મેણીયા - 7228 (ભાજપ)
  • લાલુભા વાળા - 8083 (ભાજપ)

વોર્ડ નં 4 કરચલિયા પરા વોર્ડ

  • રેખાબેન બારૈયા - 11,347 (ભાજપ)
  • બિન્દુબેન પરમાર - 12,252 (ભાજપ)
  • નરેશ મકવાણા - 12,625 (ભાજપ)
  • સંજય બારૈયા - 11,882 ( ભાજપ)
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ (Etv Bharat Gujarat)

વોર્ડ નં 5 ઉત્તર કૃષ્ણગર રુવા વોર્ડ

  • જસુબેન બારૈયા - 11536 (કોંગ્રેસ)
  • શબાના અબ્દુલ વાહીદ ખોખર - 10,365 (કોંગ્રેસ)
  • ભરતભાઈ બુધેલીયા - 11,902 (કોંગ્રેસ)
  • મુકેશ ચૌહાણ - 10,713 (કોંગ્રેસ)

વોર્ડ નં 6 પીરછલ્લા વોર્ડ

  • ઉષાબેન તલરેજા - 10,556 (ભાજપ)
  • શીતલ જોષી - 9894 ( ભાજપ)
  • સંજય વેગડ - 9816 (ભાજપ)
  • વૈભવ પારેખ - 10,290 (ભાજપ)
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ (Etv Bharat Gujarat)

વોર્ડ નં 7 તખ્તેશ્વર વોર્ડ

  • ભાવિક મણીયાર -9179 (ભાજપ)
  • સંજયભાઈ શાહ - 8794 (ભાજપ)
  • દક્ષાબેન ભટ્ટ - 9642 (ભાજપ)
  • જાગૃતીબેન રાવળ - 9570 (ભાજપ)

વોર્ડ નંબર 8 વડવા અ

  • નીતાબેન ચાંદલીયા - 8412 (ભાજપ)
  • પરેશ રાઠોડ - 7887 (ભાજપ)
  • રાજેશ રાબડીયા - 8385 (ભાજપ)
  • વૈશાલી કનાડિયા - 7747 (ભાજપ)
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 44 ભાજપને 8 કોંગ્રેસ (Etv Bharat Gujarat)

વોર્ડ નમ્બર 9 બોરતળાવ વોર્ડ

  • પારુલબેન ઢાપા - 7219 (ભાજપ)
  • ઉમાબા રાણા - 8747 (ભાજપ)
  • કાંતિ સોલંકી - 7127 ( કોંગ્રેસ)
  • જયદીપસિંહ ગોહિલ - 9303 (કોંગ્રેસ)

વોર્ડ નમ્બર 10 કાળિયાબીડ સીદસર અધેવાડા વોર્ડ

  • નમ્રતાબેન મકવાણા - 11,201 (ભાજપ)
  • વર્ષાબા પરમાર - 10,672 (ભાજપ)
  • જયકીશન હાવળિયા - 11,405 ( ભાજપ)
  • ભાર્ગવ ભટ્ટ - 10,822 ( ભાજપ)

વોર્ડ નંબર 11 દક્ષિણ સરદારનગર વોર્ડ

  • ભાવનાબેન ત્રિવેદી -10,432 (ભાજપ)
  • મિતલબેન માંડલીયા -9,432 (ભાજપ)
  • મેરાભાઈ કસોટીયા -8,409 (ભાજપ)
  • મનીષ અડવાણી - 9,298 ( ભાજપ)

વોર્ડ 12 સરદારનગર ઉત્તર-તરસમીયા વોર્ડ

  • કિશન મહેતા - 12,255 (ભાજપ)
  • જશવંતસિંહ ગોહિલ - 11,457 (ભાજપ)
  • જાગૃતિ રાવળ - 11,357 (ભાજપ)
  • વંદના જાંબુચા - 11,118 (ભાજપ)

વોર્ડ નમ્બર 13 ઘોઘા સર્કલ અકવાડા વોર્ડ

  • દિપાબેન ડોડીયા - 15,232 (ભાજપ)
  • રીંકુબેન માંગુકિયા - 13,280 (ભાજપ)
  • પરેશ ચૌહાણ - 14,863 (ભાજપ)
  • બળદેવ ચુડાસમા - 14,064 (ભાજપ)

