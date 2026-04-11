અમરેલી : બગસરા નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં ભાજપે યુવા ચહેરા પર ભરોસો, 21 વર્ષીય વિદ્યાર્થિનીને આપી ટિકિટ

ભાજપે Bsc નર્સિંગ ભણી રહેલી વિશ્વા નકુમને બગસરા નગરપાલિકા વૉર્ડ 2માંથી પોતાની ઉમેદવાદ જાહેર કરતા રાજકીય વર્તુળોમાં સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું છે

ભાજપે Bsc ભણી રહેલી વિશ્વા નકુમને બગસરા નગરપાલિકા વૉર્ડ 2માંથી પોતાની ઉમેદવાદ જાહેર કરતા રાજકીય વર્તુળોમાં સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું છે
ભાજપે Bsc ભણી રહેલી વિશ્વા નકુમને બગસરા નગરપાલિકા વૉર્ડ 2માંથી પોતાની ઉમેદવાદ જાહેર કરતા રાજકીય વર્તુળોમાં સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું છે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 3:09 PM IST

અમરેલી: બગસરા શહેરમાં નગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. આ વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક અનોખો દાવ લગાવતા એકદમ ચહેરાને તક આપી છે જેણેસૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. પક્ષે માત્ર 21 વર્ષની વિદ્યાર્થીનીને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરતા રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા તેજ બની છે.

મળતી માહિતી મુજબ, બગસરા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 2માંથી વિશ્વા યતીનભાઈ નકુમને ભાજપ દ્વારા ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી છે. વિશ્વા હાલમાં BSc નર્સિંગના ચોથા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહી છે અને અભ્યાસ સાથે સાથે સામાજિક સેવાઓમાં પણ રસ ધરાવે છે.

BSc નર્સિંગના ચોથા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે વિશ્વા
BSc નર્સિંગના ચોથા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે વિશ્વા (ETV Bharat Gujarat)

યુવા વયમાં જ રાજકારણમાં પ્રવેશ કરનાર વિશ્વા નકુમમાં ગજબનો આત્મવિશ્વાસ જોવા મળી રહ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જો તેઓ ચૂંટાઈ આવશે તો પોતાના વોર્ડના વિકાસ માટે અને જનસેવાના કાર્યો માટે સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે કામ કરશે. યુવાઓ અને મહિલાઓના પ્રશ્નોને પ્રાથમિકતા આપવાની સાથે સ્વચ્છતા, આરોગ્ય અને મૂળભૂત સુવિધાઓ પર ખાસ ધ્યાન આપવાનો પણ તેમણે સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો છે.

પાર્ટીએ મારા પર વિશ્વાસ મુક્યો છે તે બદલ હું આભારી છું. જો જનતા મને તક આપશે તો હું સંપૂર્ણ ઈમાનદારી અને સમર્પણ સાથે મારા વોર્ડના વિકાસ માટે કામ કરીશ. - વિશ્વા યતીનભાઈ નકુમ (ભાજપ ઉમેદવાર)

ભાજપ દ્વારા યુવા અને શિક્ષિત ઉમેદવારને તક આપવામાં આવતાં સ્થાનિક સ્તરે સકારાત્મક પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને યુવાઓમાં ઉત્સાહ વધ્યો છે અને નવા ચહેરાઓને પ્રોત્સાહન આપવાના પક્ષના નિર્ણયને આવકાર મળ્યો છે. આ સાથે જ બગસરા નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં સ્પર્ધા વધુ રસપ્રદ બનવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે અન્ય પક્ષો પણ મજબૂત ઉમેદવારો સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા છે.

આ પણ વાંચો:

