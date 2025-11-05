ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરની મુલાકાતે જગદીશ વિશ્વકર્મા, ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષનો અભિવાદન સમારંભ યોજાયો

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ભાજપના અલગ અલગ સંગઠનો અને સંસ્થાઓ દ્વારા 51,000 નોટબુક પ્રદેશ અધ્યક્ષને આપવામાં આવી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 10:15 AM IST

1 Min Read
સુરેન્દ્રનગર : તાજેતરમાં ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષના પદે જગદીશ વિશ્વકર્માની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા હાલમાં નિયુક્ત થયેલ પ્રદેશ અધ્યક્ષનો અભિવાદન સમારોહનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ બાઇક રેલી યોજી અને પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માનું સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં પ્રથમવાર આગમન થયું હતું. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરેન્દ્રનગર દ્વારા ભવ્ય અભિવાદન તેમજ બાઈક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં સંગઠન પ્રબળ બનાવી અને વધુમાં વધુ વિકાસ યાત્રા તરફ આગળ વધવાનો સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો હોદ્દેદારોએ સંકલ્પ કર્યો છે.

ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માનું વઢવાણ ગેબનશા પીર ખાતે ભવ્ય બાઇક રેલી સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ એમપી શાહ આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ ખાતે ભવ્ય સભાનું સંબોધન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, જિલ્લા સાંસદ ચંદુભાઈ શિહોરા, નાયબ મુખ્ય દંડક જગદીશ મકવાણા સહિત જિલ્લાના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સુરેન્દ્રનગરની સંસ્થાઓ દ્વારા અલગ અલગ સમાજના લોકોએ 51,000 નોટબુક પ્રદેશ અધ્યક્ષને ભેટ આપી હતી. આ બુકનું વિતરણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને કરવામાં આવ્યું હતું.

"હાલમાં અમુક દેડકાઓ ખેડૂતના નામે કરી ખાવા નીકળ્યા છે. જો દિલ્હીમાં તેઓની સરકાર સાચવી નથી શક્યા, તેઓ ગુજરાતના ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું કામ કરી રહ્યા છે." -- જગદીશ વિશ્વકર્મા

જગદીશ વિશ્વકર્માએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ વિકાસના નવા શિખરો સર કરી રહ્યું છે, અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ સતત સર્વાંગી વિકાસને વેગ આપી રહ્યા છે.

