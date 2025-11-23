'સાચા મતદારો રહે અને ઘુસણખોરો-ખોટો મતદારોને નામ ડિલીટ કરાશે', જગદીશ વિશ્વકર્માએ SIRની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું
જગદીશ વિશ્વકર્માની આ મુલાકાતનો હેતુ એસઆઈઆર અંતર્ગત ચાલી રહેલા બુથ લેવલ ઓફિસર BLOની ફોર્મ સ્વીકારવાની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવાનો હતો.
અમદાવાદ: ગુજરાતભરમાં રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ત્યારે મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત ભાજપના નેતા વિવિધ વોર્ડની મુલાકાત લઈને SIRની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. આ વચ્ચે આજે રવિવારે ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ અમદાવાદ શહેરના ઓઢવ, ઇન્દ્રપુરી, વિરાટનગર, ગોમતીપુર, બહેરામપુરા અને ખાડિયા વોર્ડની મુલાકાત લીધી. જ્યારે તે અમદાવાદના ખાડિયા વોર્ડ પહોંચ્યા ત્યારે માંડવીની પોળના રહેવાસીઓએ એમનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કર્યું હતું.
જગદીશ વિશ્વકર્માની આ મુલાકાતનો હેતુ એસઆઈઆર અંતર્ગત ચાલી રહેલા બુથ લેવલ ઓફિસર BLOની ફોર્મ સ્વીકારવાની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવાનો હતો. તેમણે વધારેમાં વધારે એસઆઇઆરનું ફોર્મ ભરવા માટે કાર્યકર્તાઓ અને લોકોને અપીલ કરી હતી. એસઆઇઆરની પ્રક્રિયામાં કોઈપણ પાત્રતા ધરાવતા વ્યક્તિ બાકી નહીં રહી જાય તે માટે કાર્યકરો કાળજી લે.
જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ખાડિયા ભાજપનું ગઢ છે. અત્યારે આખા દેશની અંદર સરસ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે કે જેનું નામ એસઆઇઆર છે. આ એસઆઇઆર એટલે સાચા મતદારો. જે પોતે જે જગ્યા રહે છે. એના મતદાર ચકાસણીનું કામ. આનાથી ભારતના લોકો એક જગ્યાએ મતદાન કરી શકશે. સાચા મતદારો રહે અને જે ઘૂસણખોરો છે અથવા ખોટા મતદારો છે એના ડીલીટ કરવાનું કામ કરવામાં આવશે.
આ અંગે શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રેરક શાહે જણાવ્યું હતું કે, આજે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માના માર્ગદર્શન હેઠળ ભાજપના તમામ નેતાઓ, કોર્પોરેશનના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ અલગ અલગ બુથની અંદર સરકારના મંત્રી અને સંગઠનના લોકો એસઆઇઆર કામગીરીમાં મદદ કરવા માટે વિવિધ વિસ્તારમાં ગયા હતા. બીએલઓ સાથે ભાજપના કાર્યકર્તા જશે. સ્થાનિકો સાથે ફોર્મ ભરવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે. જે પણ નાગરિકોને ફોર્મ ભરવામાં તકલીફ પડતી હોય તેના માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. બધાના ફોર્મ વહેંચાઈ જાય એમના ફોર્મ ભરીને પરત આવે બધા લોકોના ફોર્મના રજીસ્ટ્રેશન થઈ જાય તેના માટે ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ વિશ્વકર્માએ સવારથી મહાનગરના વિવિધ વોર્ડમાં વિરાટ નગર,ઓઢવ, ઇન્દ્રપુરી વોર્ડ, ગોમતીપુર, દાણીલીમડા, બહેરામપુરા અને છેલ્લે ખાડિયા પહોંચ્યા હતા અને અનેકને પોતાના ફોર્મ ભરીને આપ્યા છે.
