જૂનાગઢ: જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાના પ્રમુખપદની વરણી માટે ભાજપની કમિટી પહોંચી

પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી સમિતિના ચેરમેન પદ માટે ત્રણ-ત્રણ નામોની પેનલ તૈયાર કરી પ્રદેશ ધોરણે મોકલાતા હવે રાજ્ય નેતૃત્વ ફાઇનલ કરશે ચહેરો.

Published : May 3, 2026 at 4:00 PM IST

જૂનાગઢ: જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓનું પરિણામ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ની તરફેણમાં આવ્યા બાદ હવે વિવિધ પંચાયતો અને નગરપાલિકાના નવા પદાધિકારીઓની પસંદગીની કવાયત તેજ બની છે. પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા નિયુક્ત એક ઉચ્ચસ્તરીય કમિટી છેલ્લા બે દિવસથી જિલ્લાના પ્રવાસે છે અને પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ તેમજ કારોબારી સમિતિના ચેરમેનની વરણી માટેની પ્રાથમિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.

આ કમિટીની અધ્યક્ષતા રાજ્યના પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી અને પૂર્વ સાંસદ જયસિંહ ચૌહાણ કરી રહ્યા છે. તેમની સાથે કનુભાઈ દેસાઈ અને ઉર્વશીબેન પંડ્યા પણ સભ્ય તરીકે જોડાયેલા છે. આજે જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ટીમે જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા તમામ 23 સભ્યોને બંધ બારણે વ્યક્તિગત રીતે સાંભળવાની કવાયત હાથ ધરી હતી. દરેક સભ્ય પાસેથી પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી ચેરમેન પદ માટે યોગ્ય ઉમેદવારો અંગે અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ત્રણ નામોની પેનલ શીલબંધ કવરમાં પ્રદેશ ભાજપને મોકલી દેવામાં આવશે.

આ અગાઉ, ગઈકાલે જિલ્લાની સાત તાલુકા પંચાયતો અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે પણ આ જ પ્રકારની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. સંબંધિત તાલુકા મથકે નિરીક્ષકોની ટીમોએ વિજયી ઉમેદવારો સાથે વાતચીત કરી અને ત્યાંથી પણ ત્રણ નામોની પેનલ શીલબંધ કવરમાં પ્રદેશ સ્તરે મોકલી દીધી છે. નોંધનીય છે કે જૂનાગઢ જિલ્લાની કુલ 9 તાલુકા પંચાયતોમાંથી વિસાવદર અને ભેસાણને બાદ કરતાં બાકીની સાત પંચાયતોમાં ભાજપનું સંપૂર્ણ બહુમત છે. આ ઉપરાંત કેશોદ નગરપાલિકામાં પણ ભાજપનો દબદબો છે.

જિલ્લા પંચાયત માટે 30 બેઠકોનું ગણિત છે, જેમાંથી 23 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો વિજેતા બન્યા છે. આ સ્પષ્ટ બહુમતીને કારણે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ તેમજ કારોબારી સમિતિ ચેરમેનની પસંદગી સરળતાથી થઈ શકે તેમ છે. પરંતુ સંગઠનાત્મક અનુશાસન અને સર્વસંમતિના ભાગરૂપે આ સમગ્ર કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે.

રાજ્ય સ્તરે મોકલાયેલા શીલબંધ રિપોર્ટના આધારે હવે આગામી દિવસોમાં પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ તમામ નામો પર અંતિમ મહોર લગાવશે. એવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આગામી અઠવાડિયે નવા પદાધિકારીઓની સત્તાવાર જાહેરાત કરીને વરણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં હાલ નામોની ચર્ચા ચાલી રહી છે, પરંતુ કોઈપણ સત્તાવાર નામ બહાર આવ્યું નથી.

