ઉનામાં ભાજપને બિનહરીફ બેઠકોનો મોટો ફાયદો, હવે ભાજપ-આપ વચ્ચે ટક્કર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 3:23 PM IST

ગીર સોમનાથ: ઉના નગરપાલિકા અને તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ફોર્મ પાછા ખેંચવાના અંતિમ દિવસે રાજકીય ચિત્ર સંપૂર્ણ રીતે સ્પષ્ટ થયું છે. શરૂઆતમાં જ ભાજપને બિનહરીફ બેઠકો મળતા ચૂંટણી પહેલા જ પક્ષને મજબૂત લીડ મળી છે. હવે બાકીની બેઠકો પર ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે સીધી ટક્કર જામવાની છે, જેના કારણે રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે.

ઉના નગરપાલિકાની કુલ 8 બેઠકો ભાજપના ફાળે બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. જેમાં વોર્ડ નંબર 2 માંથી રીઝવાનાબેન શાહબુદીન દલ, ફાતીમાબેન અબ્દુલસતાર ભિસ્તી, નુરમહમદ અલીમહમદ કુરેશી અને રીયાઝ મહમદ રફિક કાસમાણીનો સમાવેશ થાય છે. વોર્ડ નંબર 3 માંથી નજમા બાનુ સલીમભાઈ ખોજજાદા અને મીનાબેન કેતનભાઈ દેસાઈ બિનહરીફ રહ્યા છે. તેમજ વોર્ડ નંબર 5 માંથી ગીરીશભાઈ છગનભાઈ પરમાર અને વોર્ડ નંબર 6 માંથી રસીલાબેન કાનાભાઈ બાંભણીયા પણ બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. આ તમામ બેઠકો ભાજપના ખાતામાં જતા પાર્ટીને શરૂઆતમાં જ મજબૂત આધાર મળ્યો છે.

તાલુકા પંચાયતની એક બેઠક પણ ભાજપના ફાળે ગઈ છે. ઉના તાલુકા પંચાયતની 19-સનખડા બેઠક પરથી અનુસૂચિત આદિજાતિના ઉમેદવાર ભાવનાબેન નાથાભાઈ સાવધરીયા બિનહરીફ વરણી પામ્યા છે. આમ, કુલ 9 બેઠકો બિનહરીફ મળતા ભાજપને સ્પષ્ટ રાજકીય લાભ મળ્યો છે.

ચૂંટણી અધિકારી કૌશિકભાઈ પરમારના જણાવ્યા મુજબ કુલ 80 ઉમેદવારોમાંથી 63 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય જાહેર થયા છે, જ્યારે 11 ફોર્મ અમાન્ય ઠર્યા છે. વધુમાં 4 અપક્ષ ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચતા ચૂંટણીનું ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ બન્યું છે.

હવે મુખ્ય જંગ નગરપાલિકાની બાકીની 28 બેઠકો પર જામવાનો છે, જ્યાં કુલ 51 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. ભાજપના 28 અને આમ આદમી પાર્ટીના 23 ઉમેદવારો વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળશે. કોંગ્રેસ સત્તાવાર રીતે મેદાનમાં નથી, પરંતુ અંદરખાને આપને સમર્થન આપતી હોવાની ચર્ચાઓ રાજકીય ગરમાવો વધારી રહી છે.

નગરપાલિકામાં ભાજપ અને આપ વચ્ચે સીધો મુકાબલો રહેશે, જ્યારે તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોમાં ભાજપ, આપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ત્રિપાંખિયો જંગ જામશે. શરૂઆતમાં મળેલા બિનહરીફ બેઠકોના કારણે ભાજપ આત્મવિશ્વાસ સાથે મેદાનમાં ઉતર્યું છે, પરંતુ આપ પણ મજબૂત રીતે લડી રહી છે. હવે બાકીની બેઠકોના પરિણામો ઉનાની રાજકીય દિશા નક્કી કરશે અને આગામી સમયમાં કયો પક્ષ પ્રભુત્વ જમાવશે તે નક્કી થશે.

