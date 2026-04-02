ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ, મહેસાણા-જામનગર મહાનગરપાલિકા સહિત આ નગરપાલિકાઓમાં ઉમેદવારોનો રાફડો

15 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, 84 નગર પાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત, 260 તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણી જાહેર, 26મીએ મતદાન, 28મીએ પરિણામ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 4:04 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 4:20 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ભાજપ દ્વારા વિવિધ જગ્યાએ સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો દાવેદારી નોંધાવવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. મહેસાણા, જામનગરમાં તો કોર્પોરેટર બનવા માટે ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો છે. એક વોર્ડ પર 20થી 25 ઉમેદવારો દાવેદારી નોંધાવી રહ્યા છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 15 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, 84 નગર પાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત, 260 તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણી માટે આચારસંહિતા અમલી થઇ ગઇ છે. 26 એપ્રિલે મતદાન જ્યારે 28મીએ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં 13 વોર્ડમાં 450થી વધુ દાવેદારો

મહેસાણા મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રથમ વખત ચૂંટણી યોજાવા જઇ રહી છે. ચૂંટણી જાહેર થતા જ સત્તાધારી પક્ષ ભાજપે કમર કસી છે. કૂલ 13 વોર્ડની 52 બેઠકો માટે 450થી વધુ ઉમેદવારોએ દાવેદારી નોંધાવી છે. આજે પ્રથમ દિવસે વોર્ડ 1થી 6ના દાવેદારોની સેન્સ લેવાઇ હતી. આવતીકાલે 7થી 13 વોર્ડના દાવેદારોની સેન્સ લેવામાં આવશે.

ભાજપ દ્વારા ટિકિટ વાંચ્છુઓ માટે શરૂ કરાયેલી સેન્સ પ્રક્રિયામાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સરેરાશ એક બેઠક પર ૮ થી ૯ દાવેદારોએ ટિકિટ માંગી હોવાથી પક્ષના મોવડી મંડળ માટે ઉમેદવાર પસંદગી કપરા ચઢાણ સમાન બની રહેશે. દરેક દાવેદાર પોતાના સમર્થકો સાથે પહોંચીને શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જેનાથી શહેરનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે.

નિરીક્ષકોની હાજરીમાં સેન્સ પ્રક્રિયા

પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા આ સેન્સ પ્રક્રિયા પારદર્શક અને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે ખાસ નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જેમાં રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી પ્રદ્યુમન વાજા, કચ્છ જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી જયસુખ પટેલ અને પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય જીજ્ઞાબેન પંડ્યાને નિરીક્ષક તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આજે પ્રથમ દિવસે નિરીક્ષકોની પેનલ દ્વારા વોર્ડ નં. 1 થી 6 ના દાવેદારોની સેન્સ લેવામાં આવી હતી. દરેક દાવેદારને સાંભળીને તેમની કામગીરી અને લોકપ્રિયતાનો તાગ મેળવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે આવતીકાલે બાકી રહેલા વોર્ડ નં. 7 થી 13 ના દાવેદારોની સેન્સ લેવામાં આવશે.

મહાનગરપાલિકાનું માળખું અને અનામતની સ્થિતિ

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગના આદેશ મુજબ, સન 2011૧ની વસતી ગણતરી પ્રમાણે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની કુલ વસતી 2,31,917 થાય છે. વસ્તી અને ભૌગોલિક એકજૂથતાને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરને 13 વોર્ડમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યું છે જેમાં પાંચોટ, રામોસણા, ફતેહપુરા અને દેદીયાસણ જેવા આસપાસના વિસ્તારોને પણ વોર્ડની હદમાં સમાવી લેવાયા છે.

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં 64 બેઠક માટે 1500થી વધુ ઉમેદવાર આવ્યા

જામનગર શહેર ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ નિરીક્ષકોની હાજરીમાં દાવેદારોને સાંભળવા માટેની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. 16 વોર્ડની કુલ 64 બેઠકો માટે કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.​1575 ફોર્મનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે અને ઉમેદવારી નોંધાવવા દાવેદારોનો મહેરામણ ઉમટ્યો છે.

​ચૂંટણી લડવા ઈચ્છતા કાર્યકર્તાઓ માટે પક્ષ દ્વારા ફોર્મ વિતરણની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી, જેમાં આશ્ચર્યજનક રીતે 1575 જેટલા ફોર્મનું વિતરણ થયું છે. આ આંકડો દર્શાવે છે કે ભાજપમાં ટિકિટ મેળવવા માટે દાવેદારોની લાંબી કતાર છે. પ્રત્યેક બેઠક દીઠ અનેક દાવેદારો સામે આવતા હવે પ્રદેશ નેતૃત્વ માટે પસંદગીનો જંગ રસપ્રદ બનશે.

જામનગર મહાનગરપાલિકા-પંચાયતની બેઠક માટે ત્રિપાંખિયો જંગ જામશે

​જામનગર મહાનગરપાલિકાના કુલ 16 વોર્ડની 64 બેઠકો માટે જંગ ખેલાશે. શહેરના વિકાસ અને સ્થાનિક પ્રશ્નોને મુદ્દો બનાવીને રાજકીય પક્ષો મેદાનમાં ઉતર્યા છે. બીજી તરફ, ગ્રામીણ ક્ષેત્રે પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જામનગર જિલ્લા પંચાયતની 24 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાશે.

​સિક્કા નગરપાલિકા: 7 વોર્ડની 28 બેઠકો.

તાલુકા પંચાયત: જામનગર તાલુકાની 26 બેઠકો, ધ્રોલ અને જોડિયાની 16-16 બેઠકો, જ્યારે કાલાવડ, લાલપુર અને જામજોધપુર તાલુકા પંચાયતની 18-18 બેઠકો માટે મતદાન થશે.

પંચમહાલમાં ચૂંટણીને લઇને ગરમાવો

પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. પંચમહાલ જીલ્લામાં સેન્સ પ્રક્રિયાના બીજા દિવસે ગોધરા નગર, ગોધરા તાલુકા, મોરવા હડફ તાલુકાના ઉમેદવારો માટે સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પ્રદેશમાંથી આવેલા છ નિરીક્ષકોની અધ્યક્ષતામાં આ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.પંચમહાલ જિલ્લામાં કુલ 178 તાલુકા પંચાયત બેઠકો, 38 જિલ્લા પંચાયત બેઠકો અને 2 નગર પાલિકાની ચૂંટણી આગામી સમયમાં યોજાનાર છે. ઉમેદવારોની પસંદગી માટે ભાજપની પરંપરાગત પદ્ધતિ મુજબ ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો દ્વારા પોતાની દાવેદારીના ફોર્મ નિરીક્ષકો સમક્ષ રજૂ કરવામા આવ્યા હતા.સેન્સ પ્રક્રિયામાં નિરીક્ષકો તરીકે ઓલપાડના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ, પ્રદેશ મંત્રી કૈલાશબેન ગામીત, પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય રામજી માવાણી તેમજ બીજી ટીમમાં વિજય પટેલ, નાયબ મુખ્ય દંડક, જનક બગદાણા અને સીતાબેન નાયક ઉપસ્થિત રહ્યા છે. બીજા દિવસે પણ ગોધરાના ગદુકપુર વિસ્તારમાં સ્થિત જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ‘કમલમ’ ખાતે ઉમેદવારી પદ માટે દાવેદારી નોંધાવા મોટી સંખ્યામા કાર્યકરો હોદેદારો ઉમટી પડ્યા હતા.

તાલૂકા પંચાયત- શહેરા,હાલોલ,કાલોલ,મોરવા હડફ,ઘોંઘબા,જાંબુઘોડા

નગરપાલિકા- શહેરા, ગોધરા

ખેડામાં ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઇ

ખેડા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026ને લઇ ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. નડિયાદ ખાતે કમલમ કાર્યાલયમાં યોગ્ય ઉમેદવારોની પસંદગી માટે નિરીક્ષકોની હાજરીમાં સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. નડિયાદ મહાનગરપાલિકા તેમજ વિવિધ તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો માટે મોટી સંખ્યામાં દાવેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

નડિયાદ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1થી 6 માટે ઉમેદવારોની સેન્સ લેવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયામાં નિરીક્ષક તરીકે અંજુબેન વેકરીયા (પ્રદેશ પ્રમુખ,મહિલા મોરચો), મારુતિસિંહ અટોદરીયા (પ્રદેશ કારોબારી સદસ્ય) અને શિલ્પેશભાઈ દેસાઈ (પ્રદેશ ચૂંટણી સમિતિ સદસ્ય) હાજર રહ્યા હતા.

સાથે જ તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો માટે પણ સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી. ઠાસરા તાલુકા પંચાયત માટે અરવિંદભાઈ રાણા (ધારાસભ્ય, સુરત), દર્શીનીબેન કોઠીયા (પૂર્વ પ્રદેશ મંત્રી) અને યોગેશભાઈ પટેલ (પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ, ભરૂચ) દ્વારા ઉમેદવારોની સેન્સ લેવામાં આવી હતી. આ સેન્સ પ્રક્રિયામા ઠાસરા અને ગળતેશ્વર તાલુકા પંચાયત તેમજ જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો માટે મોટી સંખ્યામાં દાવેદારો ઉમટી પડ્યા હતા. ઠાસરા તાલુકાની પાંચ જિલ્લા પંચાયત સીટ અને ગળતેશ્વર તાલુકાની ત્રણ જિલ્લા પંચાયત સીટ માટે પણ ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.

ગીર સોમનાથમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને તંત્ર સજ્જ

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને ગીર સોમનાથ તંત્ર સંપૂર્ણ સજ્જ બન્યું છે. ગીર સોમનાથમાં જિલ્લા પંચાયતની 28 બેઠક માટે મતદાન યોજાશે. આ ઉપરાંત વેરાવળ, તાલાલા, સુત્રાપાડા, કોડીનાર, ઉના અને ગીર ગઢડા એમ કૂલ 6 તાલુકા પંચાયતની 128 બેઠક માટે ચૂંટણી યોજાશે. સાથે જ વેરાવળ, સુત્રાપાડા, તાલાલા અને ઉના એમ 4 નગરપાલિકાના 32 વોર્ડની કૂલ 128 બેઠક માટે મતદાન યોજાવાનું છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે અને મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો દાવેદારી નોંધાવવા માટે ઉમટી પડ્યા છે.

આણંદમાં ભાજપ દ્વારા સેન્સની પ્રક્રિયા શરૂ

કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીની ગતિવિધિ શરૂ થઇ છે. વિદ્યાનગર કાર્યાલય ખાતે નિરીક્ષકો દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. શબ્દશરણ તડવી, લલિત વેકરિયા, ભાવિનીબેન પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યકરો અને દાવેદારોને સાંભળી પ્રદેશમાં રિપોર્ટ કરાશે. મોટી સંખ્યામાં ટિકિટ વાંચ્છુક કાર્યકરોએ સેન્સ પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો છે. કરમસદ-આણંદ મનપામાં નવા સીમાંકન અને વોર્ડના કારણે રાજકીય સમીકરણો બદલાયા છે.

