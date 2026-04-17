વલસાડ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપનું ખાતું ખુલ્યું, જિલ્લા પંચાયની 4 અને તાલુકા પંચાયતની 12 બેઠકો બિનહરીફ

વલસાડ તાલુકા પંચાયતની 12 બેઠકો પર ચૂંટણી ટળી, કોસંબા, નાનકવાડા, કકવાડી દાંતીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારો પાછા હટ્યા.

4 જિલ્લા પંચાયત અને 12 તાલુકા પંચાયતની બેઠકો બિનહરીફ મળી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 12:59 PM IST

વલસાડ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે વલસાડ જિલ્લામાં અનેક બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. જિલ્લા પંચાયતની કુલ 36 બેઠકો પૈકી 4 બેઠકો બિનહરીફ રહી છે, જ્યારે તાલુકા પંચાયતની 12 બેઠકો પણ બિનહરીફ બની છે. આ સાથે જ ભાજપનું વલસાડ જિલ્લામાં ખાતું ખુલ્યું છે.

નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની બિનહરીફ બેઠકો

ઉમરગામ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપને કુલ 8 બેઠકો બિનહરીફ મળી છે. વાપી મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7માં 4 પૈકી એક બેઠક બિનહરીફ બની છે. આ ઉપરાંત કાંઠા વિસ્તારમાં પણ ત્રણ બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે.

કોંગ્રેસ અને આપના ઉમેદવારોપાછા ખેંચ્યા ફોર્મ

વલસાડ તાલુકા પંચાયતની 32 બેઠકો અને જિલ્લા પંચાયતની 9 બેઠકો પર કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે. જેના કારણે કેટલાક ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ થઈ ગયા છે. ખાસ કરીને વલસાડની પૂર્વ અને કાંઠા પટ્ટીના વિસ્તારોમાં જિલ્લા પંચાયતની ત્રણ બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. પૂર્વ પટ્ટી (આદિવાસી વિસ્તાર)માં તાલુકા પંચાયતની બહારની બેઠકો પર પણ ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ જીતી ગયા છે.

વલસાડ તાલુકા પંચાયતની 12 બેઠકો પર ચૂંટણી ટળી

વલસાડ તાલુકા વિસ્તારમાં તાલુકા પંચાયતની અટગામ, વધેલી જગાલાલા, ભાગડાવાળા, છરાવાડા, ચીખલા, ગોરગામ, જુજુવા, કકવાડી દાતી, કોસંબા (એક અને બે), માલવણ અને વાસણ – આ કુલ 12 બેઠકો પર ચૂંટણી ટળી ગઈ છે. તાલુકા પંચાયતની ત્રણ એવી બેઠકો છે જ્યાં ચૂંટણી નહીં યોજાય.

જિલ્લા પંચાયતની ત્રણ બેઠકો પણ બિનહરીફ

વલસાડ તાલુકા પંચાયતના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી ત્રણ જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો – કોસંબા, નાનકવાડા અને કકવાડી દાંતી પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ કેટલાક કૌટુંબિક મુદ્દાઓને કારણે ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા. જેથી આ બેઠકો પર ચૂંટણી ટળી ગઈ છે. કોસંબા બેઠક પર હેતલબેન જીતેશભાઈ પટેલ અને નાનકવાડા બેઠક પર પાર્થ પ્રભાતભાઈ પટેલ બિનહરીફ થયા છે.

નવા નાનાપોઢાં તાલુકામાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો

નવા બનેલા નાનાપોઢાં તાલુકા પંચાયતની 24 બેઠકો માટે 13 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. બુધવારે ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે મહત્વના ફેરફારો નોંધાયા. જિલ્લા પંચાયતની અંબેટી બેઠક પરના એક અપક્ષ ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું. જીરવલ તાલુકા પંચાયત બેઠક પરથી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારે પણ પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચ્યું છે. હવે નાનાપુર તાલુકા પંચાયતની બેઠકો માટે કુલ 85 ઉમેદવારો અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો માટે 18 ઉમેદવારો વચ્ચે સીધી ટક્કર રહેશે.

ઉમરગામ તાલુકાની સ્થિતિ

ઉમરગામ તાલુકામાં તાલુકા પંચાયતની 30 બેઠકો પર 102 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડશે, જ્યારે જિલ્લા પંચાયતની સાત બેઠકો પર 21 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો થશે. અગાઉ જિલ્લા પંચાયતની મોહનગામ બેઠક બિનહરીફ થતાં હવે સાત બેઠકો પર જ મતદાન યોજાશે. સરેરાશ એક બેઠક પર ત્રણ ઉમેદવારો આમને-સામને છે.

26 એપ્રિલે મતદાન, ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો જંગ

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને મહાનગરપાલિકામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળશે. આવનારી 26 એપ્રિલે યોજાનારી ચૂંટણીમાં ત્રિપક્ષીય જંગ જામશે, જેમાં આમ આદમી પાર્ટી પણ પોતાનું નસીબ અજમાવશે. મતદારોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે અને તમામ પક્ષોએ કમર કસી લીધી છે.

