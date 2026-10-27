અમદાવાદમાં ભાજપની ‘લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો’ પદયાત્રા યોજાઈ; હર્ષ સંઘવીએ રાહુલ ગાંધી પર કર્યા આકરા પ્રહાર
અમદાવાદમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ‘લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો’ અભિયાન અંતર્ગત નવા વાડજ વિસ્તારમાંથી પદયાત્રા યોજાઈ હતી.
Published : October 27, 2026 at 8:18 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ‘લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો’ અભિયાન અંતર્ગત નવા વાડજ વિસ્તારમાંથી પદયાત્રા યોજાઈ હતી. આ પદયાત્રામાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડા સહિતના નેતાઓ જોડાયા હતા. આ ઉપરાંત સ્થાનિક ધારાસભ્યો, સાંસદો અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ પર દેશમાં અરાજકતા ફેલાવવાનો આક્ષેપ કરીને ભાજપ દ્વારા આ અભિયાન યોજવામાં આવ્યું હતું.
હર્ષ સંઘવીના કોંગ્રેસ પર પ્રહાર
પદયાત્રાને સંબોધતાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “આજે ઉત્તર ગુજરાત ઝોનના હજારો નાગરિકો લોકતંત્ર બચાવવા માટે રસ્તા પર ઉતર્યા છે. આજે હું રાહુલ ગાંધીને સવાલ પૂછવા માગું છું. રાહુલજી, ફિલ્મી વિલનના ડાયલોગથી દેશ નથી ચાલતો. મોગેમ્બો ખુશ થયા કે નહીં તે મને ખબર નથી, પરંતુ દેશ તમારાથી નારાજ છે.”
હર્ષ સંઘવીએ રાહુલ ગાંધીની ચૂંટણીમાં મળેલી હારનો ઉલ્લેખ કરતાં કટાક્ષ કર્યો હતો કે, “હું તમને અભિનંદન આપવા માગું છું કે તમે દેશ જ નહીં, દુનિયામાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. એક પછી એક ચૂંટણીઓ હારવાનો આ રેકોર્ડ બીજા કોઈ પક્ષના નામે નથી.” તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે રાહુલ ગાંધીની આસપાસ માત્ર તેમની વાતમાં હા પુરનારા લોકો જ રહે છે.
LIVE: 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' અભિયાન અંતર્ગત કર્ણાવતી મહાનગર ખાતે આયોજિત પદયાત્રા સ્થળ: વ્યાસવાડી ચાર રસ્તા, નવા વાડજ, કર્ણાવતી મહાનગર #SaveDemocracyRemoveAnarchy https://t.co/PrhTYnfBgl— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) October 27, 2026
EVM અને SIR મુદ્દે પણ કોંગ્રેસને ઘેરી
ચૂંટણીમાં હાર બાદ કોંગ્રેસ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતા EVM અને મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા પ્રક્રિયા (SIR)ના મુદ્દે પણ હર્ષ સંઘવીએ નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, “SIR પહેલાં જે ચૂંટણીઓ હાર્યા તેમાં EVM પર દોષ ઢોળવામાં આવ્યો હતો. હવે EVM જૂનું થયું તો SIRને પકડી લીધું.” તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મી અંદાજ અને ડાયલોગથી ચૂંટણી જીતી શકાતી નથી.
હર્ષ સંઘવીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રત્યે લોકોના સમર્થનનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી આખો દેશ મોદી સાથે છે. રાહુલ ગાંધીના સરકારને ઘેરવાના નિવેદનનો જવાબ આપતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, “રાહુલ ગાંધી કહે છે કે અમે સરકારને ઘેરી છે. હું તેમને કહેવા માગું છું કે મોદીને 140 કરોડ દેશવાસીઓએ પ્રેમથી ઘેર્યા છે.”
રાહુલ ગાંધીની આગાહીઓ પર પણ કટાક્ષ
હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસના શાસનકાળનો ઉલ્લેખ કરીને રાહુલ ગાંધીનાં નિવેદનો અને આગાહીઓ પર પણ કટાક્ષ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના સમયમાં હવામાન વિભાગ વરસાદની આગાહી કરે તો પણ કોઈ તેને સાચી માનતું નહોતું. તેવી જ રીતે રાહુલ ગાંધીની એક પણ આગાહી સાચી પડતી નથી, એવો તેમણે દાવો કર્યો હતો. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદનને લઈને પણ હર્ષ સંઘવીએ પ્રહારો કર્યા હતા.
2029માં પણ મોદી નેતૃત્વમાં સરકાર બનશે: જે.પી. નડ્ડા
ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડાએ પણ પદયાત્રા દરમિયાન સંબોધન કરતાં વર્ષ 2029માં નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ફરી સરકાર બનશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. ‘લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો’ અભિયાન અંતર્ગત યોજાયેલી આ પદયાત્રા દ્વારા ભાજપના નેતાઓએ કોંગ્રેસની નીતિઓ અને રાહુલ ગાંધીનાં નિવેદનોને લઈને આક્રમક રાજકીય રજૂઆત કરી હતી.
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