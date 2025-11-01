ભાજપ શાસિત નગરપાલિકાઓમાં ભ્રષ્ટાચારના બેફામ કિસ્સાઓ! કોંગ્રેસનો ભ્રષ્ટાચાર પર આકરો પ્રહાર
પ્રવક્તા ડૉ. હિરેન બેન્કરે જણાવ્યું હતું કે “સબકા સાથ સબકા વિકાસ” સૂત્ર માત્ર કાગળ પર, ‘ભ્રષ્ટાચારનો સાથ ભાજપનો વિકાસ'નાં સૂત્ર સાથે રાજ્યમાં બેફામ વધ્યો ભ્રષ્ટાચાર
Published : November 1, 2025 at 7:42 PM IST
અમદાવાદ : ભાજપ શાષિત નગરપાલિકાઓમાં થઇ રહેલા બેફામ ભ્રષ્ટાચાર પર આકરા પ્રહાર કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા ડૉ. હિરેન બેન્કરે જણાવ્યું હતું કે “સબકા સાથ સબકા વિકાસ” સૂત્ર માત્ર કાગળ પર, ‘ભ્રષ્ટાચારનો સાથ ભાજપનો વિકાસ'નાં સૂત્ર સાથે રાજ્યમાં બેફામ વધ્યો ભ્રષ્ટાચાર છે.
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા ડૉ. હિરેન બેન્કરે જણાવ્યું
અમરેલીમાં ભાજપમાં ભ્રષ્ટાચારને પગલે જૂથબંધી ચરમ સીમાએ પહોંચી છે. ચલાલા નગરપાલિકામાં તમામ 24માંથી 20 સભ્યોએ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સામે અવિશ્વાસ દરખાસ્ત રજૂ કરી છે. પ્રમુખ દ્વારા સામાન્ય સભાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી. છેલ્લા સાત મહિનામાં માત્ર એકમાત્ર બજેટ બેઠક બોલાવ્યા બાદ આજદિન સુધી એકપણ સામાન્ય સભા બેઠક મળી નથી. જેના કારણે સભ્યો વિકાસના કાર્યો અને વહીવટી નિર્ણયોમાં ભાગ લેવાથી વંચિત રહ્યા છે.
લુણાવાડા નગરપાલિકામાં સ્વિમિંગ પુલના રૂ. 40.69 લાખના ચુકવણાને લઈને ભાજપના જ 11 સભ્યોએ પ્રમુખ કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ ચીફ ઓફિસરને ભ્રષ્ટાચારની રજૂઆત કરી છે. સ્ટ્રીટ લાઈટની ખરીદીમાં પણ મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચારની વિગતો સામે આવી છે, જેમાં 300 રૂપિયાની લાઈટ રૂ. 2978માં ખરીદી કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
ઉપલેટામાં નગરપાલિકા દ્વારા ટ્યુબલાઈટ તેમજ કેબલ વાયર ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર
કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો કે, રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં નગરપાલિકા દ્વારા ટ્યુબલાઈટ તેમજ કેબલ વાયર ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે આવ્યો છે. ઉપલેટા નગરપાલિકામાં રૂ. 20 લાખની ટ્યુબલાઈટ ખરીદી કરવામાં આવી, જેમાં 800 રૂપિયાની ટ્યુબલાઈટ રૂ. 1900માં ખરીદાઈ હતી.
ગુજરાતની વિવિધ નગરપાલિકાઓમાં બેફામ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યાની ફરિયાદો હવે ભાજપના જ કહેવાતા દેવદૂત કાર્યકર અને આગેવાનો દ્વારા બહાર આવી રહી છે. ત્યારે પ્રશ્ન ઉઠે છે કે ભાજપ કેમ મૌન છે? આ ભ્રષ્ટાચાર સામે ક્યારે કાર્યવાહી થશે?
ગુજરાતની વિવિધ નગરપાલિકાઓની સ્થિતિ દયનીય બની છે. નગરજનોને સુવિધા આપવામાં ભાજપ સંપૂર્ણ નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. ભ્રષ્ટાચારમાં ભાજપ નહિ, પરંતુ ભ્રષ્ટાચારમાં ભાજપ ગળાડૂબ છે. ભાજપના સતાધીશો માત્ર પોતાના ખિસ્સા ભરવામાં વ્યસ્ત હોય તેમ વર્તી રહ્યા છે.
સૌરાષ્ટ્રની મોટાભાગની નગરપાલિકાઓની કંગાળ હાલત - કોંગ્રેસના આકરા પ્રહાર
સૌરાષ્ટ્રની મોટાભાગની નગરપાલિકાઓની કંગાળ હાલત છે. નગરપાલિકાઓનાં વીજ બિલ ભરવાના ફાંફા છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની કુલ 67 નગરપાલિકાઓ પર રૂ. 395 કરોડની રકમ બાકી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તેમ છતાં તેમનું વીજ કનેકશન સંપૂર્ણ કાપી શકાતું નથી તેમ વીજ કંપનીના અધિકારીઓ જણાવી રહ્યા છે. નગરપાલિકાની તિજોરી ખાલી થઇ ગઈ છે. વીજ બીલ ભરવા માટે પણ નગરપાલિકાઓએ વ્યાજે રૂપિયા લેવા પડે તેવી સ્થિતિ આવી છે.
કોંગ્રેસે સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે શું ભાજપના સત્તાધીશો નગરજનોને લૂંટવા જ બેઠા છે? નગરપાલિકાઓમાં બેઠેલા ભ્રષ્ટાચારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને નગરપાલિકાની તિજોરીને થતા નુકસાનને તાત્કાલિક અટકાવવામાં આવે તેવી કોંગ્રેસ પક્ષે માંગ કરી છે.
