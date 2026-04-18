ભાવનગર મનપા ચૂંટણી માટે ભાજપનું 'વિશ્વાસ સાથે, વિકાસયાત્રા' ભરોસાપત્ર જાહેર, જાણો તેમાં શું છે નવું

ઘોષણાપત્રના માળખામાં પહેલા રાષ્ટ્રીય-રાજ્ય સ્તરની સિદ્ધિઓ, પછી આવનારા પાંચ વર્ષના 37 સંકલ્પો અને અંતે છેલ્લા 5 વર્ષના 27 પૂર્ણ કાર્યોની વિગતવાર યાદી આપવામાં આવેલી છે.

ભાવનગર મનપા ચૂંટણી માટે ભાજપનું ભરોસાપત્ર
Published : April 18, 2026 at 4:33 PM IST

ભાવનગર: મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા પોતાનું વિસ્તૃત ઘોષણાપત્ર એટલે કે 'સંકલ્પ અને ભરોસા પત્ર' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પાર્ટીએ આ વખતે પોતાના ઘોષણાપત્રને ત્રણ અલગ અલગ ભાગમાં વહેંચીને રજૂ કર્યું છે, જેમાં સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરની સિદ્ધિઓ ટાંકવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આવનારા 5 વર્ષ એટલે કે 2026 થી 2031 દરમિયાન શહેરમાં કરવાના વિકાસના કાર્યોના 37 સંકલ્પો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

અંતમાં, છેલ્લા 5 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન ભાજપ શાસિત મહાનગરપાલિકાએ કરેલા 27 જેટલા પૂર્ણ કાર્યોની યાદી આપવામાં આવી છે. ભાજપનું આ ઘોષણાપત્ર 'વિશ્વાસ સાથે, વિકાસયાત્રા'ના મુખ્ય સૂત્ર સાથે અને 'જનસમર્થન ભાજપને, વિકાસને' જેવા નારા સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરની સિદ્ધિઓનો ઉલ્લેખ

ભાજપના સંકલ્પ પત્રની શરૂઆતમાં જ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની મોટી સિદ્ધિઓ ગણાવવામાં આવી છે. જેમાં સૌથી ઉપર અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામના ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ, જમ્મુ-કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 નાબૂદ કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય અને સમાન નાગરિક ધારાનો અમલ જેવા મુદ્દાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો દ્વારકા, બેટ દ્વારકા અને સોમનાથ જેવા પવિત્ર યાત્રાધામોને દબાણમુક્ત કરવાની કામગીરી, ચાંડોલા તળાવના દબાણો દૂર કરી ઘૂસણખોરોને દેશનિકાલ કરવાની કાર્યવાહી, માં અંબા અને પાવાગઢ શક્તિપીઠનો વિકાસ, દેવમોગરા માતાના મંદિરનું નિર્માણ જેવા વિકાસ કાર્યોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

મુખ્ય સિદ્ધિઓ અને કાર્યો
ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિના કલ્યાણના માર્ગો પ્રશસ્ત કરવાની સાથે ભગવાન બિરસા મુંડા યુનિવર્સિટીની સ્થાપના અને તેમની જન્મજયંતિને 'જનજાતિય ગૌરવ દિવસ' તરીકે ઉજવવાની શરૂઆત કરવાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં મેટ્રો ટ્રેનને ધમધમતી કર્યા બાદ હવે બુલેટ ટ્રેન પણ ધમધમતી થશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ જેવા પ્રોજેક્ટને નજરાણા તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

આવનારા 5 વર્ષ માટેના 37 સંકલ્પો

છેલ્લા 5 વર્ષમાં પૂર્ણ કરેલા કાર્યોનો હિસાબ

ઉઠેલા પ્રશ્નો અને વિપક્ષના આક્ષેપો

જોકે ભાજપે આ વિસ્તૃત ઘોષણાપત્ર રજૂ કર્યું છે, પરંતુ આ દરમિયાન શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલી બે મુખ્ય સમસ્યાઓ પર સવાલો ઉઠ્યા છે. ભાજપના ઘોષણાપત્રમાં ઢોર સમસ્યાના નિવારણ અંગે કોઈ નક્કર ઉલ્લેખ ન હોવાથી નાગરિકોમાં નિરાશા જોવા મળી રહી છે. તેવી જ રીતે, શહેરના વિકાસ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ એવા રીંગ રોડના અધૂરા કામોને લઈને પણ વિપક્ષ દ્વારા સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. ભાજપે પોતાના ઘોષણાપત્રમાં 'કાલ ભાવનગરની વિકાસની વ્યાખ્યા સમો રીંગ રોડ 80% પૂર્ણ થયેલ છે' એવો દાવો કર્યો છે, પરંતુ બાકીના 20 ટકા કામ ક્યારે પૂર્ણ થશે તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. એકંદરે, ભાજપનું આ સંકલ્પ પત્ર ભવિષ્યની મોટી જાહેરાતો અને ભૂતકાળની સિદ્ધિઓનો હિસાબ આપતું એક સંતુલિત દસ્તાવેજ છે, જેના આધારે પક્ષે ભાવનગરના મતદારો પાસેથી ફરી એક વાર જનસમર્થન માંગ્યું છે.

