વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી: ભાજપે 76 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા, જુઓ કોને-કોને મળી ટિકિટ?
ભાજપે વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને વાપી મહાનગરપાલિકા માટે પોતાના ઉમેદવારોના નામની યાદી જાહેર કરી દીધી છે.
Published : April 10, 2026 at 5:52 PM IST
વડોદરા: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું રણશીંગું ફૂંકાઈ ગયું છે. આવતીકાલે 11 એપ્રિલે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે આ પહેલા રાજકીય પાર્ટીઓ દ્વારા ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. આ વચ્ચે વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને વાપી મહાનગરપાલિકા માટે ભાજપે પોતાના ઉમેદવારોના નામની યાદી જાહેર કરી દીધી છે.
વડોદરા મહાનગર પાલિકાના કુલ 19 વોર્ડ માટે ભાજપ દ્વારા 76 ઉમેદવારોની યાદી આજે જાહેર કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી ચૂંટણી સમિતિની બેઠકમાં ચર્ચા બાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના 76 ઉમેદવારોના નામ ફાઈનલ થયા હતા, જે બાદ આ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત વાપી મહાનગર પાલિકાના 13 વોર્ડ માટેના 52 ઉમેદવારોના નામની પણ જાહેરાત ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
રાજ્ય ચૂંટણી પાંચ દ્વારા ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. 15 મહાનગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત, 260 તાલુકા પંચાયત, 84 નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે. 26 એપ્રિલ, 2026એ મતદાનની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.
ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ:
- ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ - 11 એપ્રિલ, 2026
- ચકાસણી અંતિમ તારીખ - 13 એપ્રિલ, 2026
- ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની તારીખ - 15 એપ્રિલ, 2026
- મતદાનની તારીખ - 26 એપ્રિલ, 2026
- પરિણામ - 28 એપ્રિલ, 2026
ચૂંટણી માટે વ્યવસ્થા:
- 49,591 કુલ મતદાન મથકો
- એક મતદાન કેન્દ્ર પર વધુ માં વધુ 1200 મતદારો
- 996 ચૂંટણી અધિકારીઓ
- 1266 મદદનીશ અધિકારીઓ
- 2 લાખ 61 હજાર પોલીસ સ્ટાફ મતદાન સમયે ફરજ બજાવશે
રાજ્ય ચૂંટણી પંચે કરી મહત્વની જાહેરાત:
- 17 ફેબ્રુઆરીની મતદાર યાદીને ધ્યાને લેવાશે
- 4.18 કરોડ મતદારો મતદાન કરી શકશે
- મ્યુનિપલ કોર્પોરેશન 1.10 કરોડ મતદારો
- નગરપાલિકામાં 63 લાખ મતદારો
- 2.74 કરોડ જિલ્લા પંચાયત મતદારો
રાજ્યમાં કુલ કેટલા મતદારો?
- 2.16 કરોડ પુરુષ મતદારો
- 2.72 કરોડ સ્ત્રી મતદારો
- 4.18 કરોડ કુલ મતદારો
કેટલી બેઠકો પર યોજાશે ચૂંટણી?
- 2624 બેઠકો - નગરપાલિકા
- 1090 બેઠકો - જિલ્લા પંચાયત
- 5234 બેઠકો - તાલુકા પંચાયત
- 1044 બેઠકો - મહાનગરપાલિકા
આ પણ વાંચો: