ખડગેના નિવેદન પર ગાંધીનગરમાં ગરમાવો, ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ અડધો કલાક કર્યો સામસામે સૂત્રોચ્ચાર
ખડગેના નિવેદનના વિરોધમાં ગાંધીનગરમાં ભાજપે રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર ભાજપની રેલી પહોંચતા વાતાવરણ ગરમાયું હતું.
Published : October 26, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:12 PM IST
ગાંધીનગરઃ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર કરવામાં આવેલા નિવેદનને લઈને ભાજપ મેદાને ઉતર્યું છે. દેશભરમાં ભાજપ ખડગેના નિવેદનનો વિરોધ કરી રહ્યું છે. ગાંધીનગરમાં પણ ભાજપે ખડગેના વિરોધમાં રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. ભાજપની આ રેલી જ્યારે સેક્ટર 22 સ્થિત કોંગ્રેસ કાર્યાલય પાસે પહોંચી, ત્યારે બંને પક્ષના કાર્યકરો સામસામે આવી ગયા હતા.
ગાંધીનગરમાં ઘ-5 સર્કલથી ભાજપની રેલીની શરૂઆત થઈ હતી. આ રેલીમાં પ્રદેશ ભાજપ મહામંત્રી અજય બ્રહ્મભટ્ટ, ધારાસભ્ય અમિત શાહ સહિતના ભાજપના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો જોડાયા હતા. સેક્ટર 22 સ્થિત કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર જ્યારે ભાજપની આ રેલી પહોંચી, ત્યારે બંને પક્ષના કાર્યકરો સામસામે આવી ગયા હતા. અંદાજિત અડધો કલાક સુધી બંને પક્ષના કાર્યકરોએ સામસામે સૂત્રોચ્ચાર અને નારેબાજી કરતા મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો તૈનાત કરવાની ફરજ પડી હતી.
ભાજપના રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ નારા, કોંગ્રેસનો પણ વળતો વિરોધ
રેલી દરમિયાન ભાજપના કાર્યકરોએ કોંગ્રેસ કાર્યાલયની બહાર 'રાહુલ ગાંધી હાય હાય'ના નારા લગાવ્યા હતા. ભાજપની નારેબાજીના જવાબમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ પણ ભાજપ વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો. બંને પક્ષના કાર્યકરોએ લગભગ 30 મિનિટ સુધી સામસામે નારેબાજી કરતા થોડા સમય માટે રાજકીય તંગદિલી જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. બંને પક્ષે જોરદાર નારેબાજીથી સમગ્ર વિસ્તારમાં લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા.
પરિસ્થિતિ વધુ વણસે નહીં અને બંને પક્ષના કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ ન થાય તે માટે પોલીસનો મોટો કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા બંને પક્ષના કાર્યકરો પર નજર રાખવામાં આવી હતી અને પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં રાખવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો કોંગ્રેસ કાર્યાલય નજીક પહોંચતાં પોલીસ માટે પણ વ્યવસ્થા જાળવવાનો પડકાર ઊભો થયો હતો.
મેલોડી ચોકલેટ બતાવી કોંગ્રેસે નોંધાવ્યો વિરોધ
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા પણ અનોખી રીતે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસના કાર્યકરો મેલોડી ચોકલેટ લઈને આવ્યા હતા અને ભાજપના કાર્યકરોને મેલોડી ચોકલેટ બતાવીને વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો. બંને પક્ષ દ્વારા અલગ-અલગ રીતે વિરોધ કરવામાં આવતાં સેક્ટર-22 કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહારનો માહોલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.
રેલીના પગલે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ
ભાજપની રેલીને કારણે રાજકીય વિરોધની સાથે શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પર પણ અસર જોવા મળી હતી. રેલી દરમિયાન ભાજપના કેટલાક નેતાઓ અને કાર્યકરો રસ્તાની વચ્ચે ઊભા થઈ જતાં વાહનવ્યવહારને અસર પહોંચી હતી. માર્ગ પર ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાતાં અનેક વાહનોને અન્ય માર્ગે ડાયવર્ટ કરવાની ફરજ પડી હતી. પોલીસની હાજરી હોવા છતાં થોડા સમય માટે ટ્રાફિક સંચાલન ખોરવાયું હતું, જેના કારણે વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના નિવેદનના વિરોધમાં ગાંધીનગરમાં યોજાયેલી ભાજપની રેલી અને સેક્ટર-22 કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોની નારેબાજીએ બંને પક્ષ માટે શક્તિ પ્રદર્શનનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. બંને પક્ષના કાર્યકરોના સામસામેના સૂત્રોચ્ચાર, મેલોડી ચોકલેટ દ્વારા કોંગ્રેસનો વિરોધ અને પોલીસની હાજરીમાં સર્જાયેલી ટ્રાફિક સમસ્યાને કારણે સમગ્ર ઘટનાએ શહેરમાં રાજકીય ગરમાવો વધાર્યો હતો.
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