નવસારીમાં ભાજપનો જનસેવા સંકલ્પ, 52 ઉમેદવારોની જંગી જીત માટે કાર્યકરોને હાંકલ
નવસારી મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડની કૂલ 52 બેઠક માટે ભાજપના તમામ 52 ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે.
Published : April 12, 2026 at 2:37 PM IST
નવસારી: નવસારી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર થતા જ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ઉમેદવારીપત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં જ હવે રાજકીય પક્ષો પ્રચાર માટે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. નવસારીમાં ગુજરાતના નાણાં મંત્રી અને જિલ્લા પ્રભારી કનુ દેસાઇની હાજરીમાં ભાજપના 52 ઉમેદવારોને જનસેવા સંકલ્પ લેવડાવવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે જ તમામ ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માટે કાર્યકરોને પણ મેસેજ આપવામાં આવ્યો હતો.
નવસારીમાં ભાજપનો જનસેવા સંકલ્પ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. ગત રોજ ઉમેદવારીપત્રો ભરવાની અંતિમ તારીખે નવસારી મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડની કૂલ 52 બેઠક માટે ભાજપના તમામ 52 ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ચૂંટણી પૂર્વે જ રાજકીય ગરમાવો વધતા નવસારીના મ્યુઝિકલ ફાઉન્ટન નજીક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના નાણાં મંત્રી કનુ દેસાઈની ઉપસ્થિતિમાં તમામ ઉમેદવારોને જનસેવા માટે સંકલ્પ લેવડાવવામાં આવ્યો. સંકલ્પ દરમિયાન ઉમેદવારોને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ લોકોને પહોંચાડવા, શહેરના વિકાસને ગતિ આપવા અને નાગરિકોની સુખાકારી માટે સતત કાર્યરત રહેવાની શપથ લેવડાવવામાં આવી. સાથે જ પક્ષની છબી જળવાઈ રહે તે માટે ખાસ તાકીદ પણ કરવામાં આવી.
આ પ્રસંગે ચૂંટણી પૂર્વે જ બિનહરીફ વિજય મેળવનાર ઉમેદવારોને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. તમામ ઉમેદવારોને ખેસ પહેરાવી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને સમૂહ ફોટોગ્રાફી દ્વારા એકતા અને શક્તિનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
કનુ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક વિસ્તારોમાં ભાજપે પહેલાથી જ જીત નોંધાવી છે, જે પક્ષની મજબૂત સ્થિતિ દર્શાવે છે. અન્ય પક્ષોને યોગ્ય ઉમેદવારો ન મળવાના સંકેતો પણ તેમણે આપ્યા હતા. સાથે જ તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ભાજપના ઉમેદવારો ઘર-ઘર સંપર્ક કરી મતદારો સુધી પહોંચશે અને જંગી બહુમતી સાથે જીત મેળવી વિકાસની ગાથા આગળ વધારશે.
