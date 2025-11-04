સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માનો પ્રવાસ: વરસાદથી પ્રભાવિત ખેડૂતોને મળી હિંમત અને વળતરની ખાતરી
કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલા કાર્યકરોએ પ્રદેશ પ્રમુખને ફૂલહાર પહેરાવ્યા અને વધામણી કરી હતી.
Published : November 4, 2025 at 9:09 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આજે પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માની આગેવાનીમાં પ્રવાસ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. તેમની આગેવાનીમાં આવેલા પ્રતિનિધિમંડળનું જિલ્લા કાર્યકરો અને સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલા કાર્યકરોએ પ્રદેશ પ્રમુખને ફૂલહાર પહેરાવ્યા અને વધામણી કરી હતી.
કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સીધા જ ગ્રામ્ય વિસ્તાર તરફ રવાના થયા હતા. તાજેતરમાં પડી રહેલા કમોસમી વરસાદને કારણે લીંબડી-વઢવાણ રોડ પર આવેલા કેરાળા ગામના અનેક ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. આ પરિસ્થિતિની પ્રાથમિક માહિતી મેળવવા માટે તેમણે ખેડૂતોના ખેતરે જઈને સ્થિતિ નિહાળી અને પાક નુકસાનનું સર્વેક્ષણ કર્યું.
સ્થાનિક ખેડૂતો સાથે બેઠક યોજી તેમને પડી રહેલી મુશ્કેલીઓની વિગતવાર જાણકારી મેળવી. જગદીશભાઈએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકાર ખેડૂત હિતને સર્વોપરી રાખે છે અને પાક નુકસાન બદલ વળતર ખેડૂતોને સમયસર મળી રહે તે માટે તેઓ સંબંધિત વિભાગોને તાત્કાલિક સૂચના આપશે. તેમણે ખાતરી આપી કે એક પણ પ્રભાવિત ખેડૂત સહાયથી વંચિત નહીં રહે.
આ મુલાકાત દરમિયાન પ્રદેશ પ્રમુખે પોતાના સાદા અને સૌજન્યસભર સ્વભાવનો પરિચય આપ્યો હતો. ખેડૂતના ખેતરે ચૂલામાં બનેલી ચાની ચૂંસ્કીઓ માણતાં તેમણે ખેડૂતોની પીડા અને આશાઓને ખૂબ નજીકથી અનુભવી. તેમણે ખેડૂતોને હિંમત આપતાં જણાવ્યું કે મુશ્કેલીનો આ સમય તાત્કાલિક છે અને સરકાર તેમની સાથે ખભેખભા મિલાવીને ઊભી છે.
પ્રદેશ પ્રમુખની આ માસૂમ પણ ભાવપૂર્ણ મુલાકાતથી સ્થાનિક ખેડૂતોમાં નવજીવનનો સંચાર થયો છે. ખેડૂતોમાં આશાવાદ વધ્યો છે કે તેમના પ્રશ્નો હવે ઝડપથી ઉકેલાશે અને તેમને વ્યાજબી સહાય મળી રહેશે.
આ પણ વાંચો: