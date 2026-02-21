ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને વહેલી સવારે રિવરફ્રન્ટ પર યુવાનો સાથે કર્યો સંવાદ, ગુજરાતી વાનગીઓનો સ્વાદ માણ્યો
Published : February 21, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : February 21, 2026 at 9:44 AM IST
અમદાવાદ: ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન 20 ફેબ્રુઆરીથી ત્રણ દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે. ગઈકાલે ગાંધીનગરની ઈન્ફોસિટી ખાતે આયોજિત બજેટ મીટમાં તેમણે રાજ્યના ઉદ્યોગપતિઓ અને વિવિધ ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓ સાથે વિસ્તૃત સંવાદ કર્યો હતો. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા તાજેતરના બજેટ મુદ્દે ચર્ચા કરતા તેમણે તેને “પ્રોગ્રેસિવ અને વિકાસ સુચક બજેટ” ગણાવ્યું.
ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને આજે વહેલી સવારે અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર મોર્નીગ વોક કરી યુવાનો સાથે સંવાદ કર્યો હતો. રિવરફ્રન્ટ ખાતે તેમણે ગુજરાતી વાનગીઓ ગાંઠિયા, પૌંઆ અને ઉપમાનો સ્વાદ માણ્યો હતો. તેમની સાથે ભાજપ પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા, અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રેરક શાહ સહિતના પદાધિકારીઓ અને ધારાસભ્ય પણ હાજર રહ્યા હતા.
Ahmedabad, Gujarat: BJP National President Nitin Nabin interacts with college students during a walk. pic.twitter.com/2xlv03KdfS— IANS (@ians_india) February 21, 2026
નીતિન નવીન સાથે સંવાદ બાદ એક વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે, "અમારી નીતિન નવીન સાથે મુલાકાત થઈ, જે ખૂબ જ સારા વ્યક્તિ છે. તેમણે અમને માર્ગદર્શન આપ્યું કે 16-20 વર્ષની વયના યુવાનોએ વિકાસ પર કેવી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ."
Went for a morning walk at the majestic Sabarmati Riverfront, where I also interacted with the youngsters of Ahmedabad over a cup of tea. pic.twitter.com/0u47MyP2Q7— Nitin Nabin (@NitinNabin) February 21, 2026
અન્ય એક વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે, "પરીક્ષા પે ચર્ચા એ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની ખૂબ જ સારી પહેલ છે. તેમણે (નીતિન નવીન) એ પણ ભાર મૂક્યો કે જે વિદ્યાર્થીઓ શોર્ટકટ લેવા માંગે છે, એવું વિચારીને કે વહેલા પૂર્ણ કરવાથી તેમને જીવનમાં આગળ વધવામાં મદદ મળશે, તેમણે ફરીથી વિચારવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે જીવન કોઈ ટૂંકી દોડ નથી, તે મેરેથોન છે."
Ahmedabad, Gujarat: A student says, " ...we had a meeting with nitin nabin, who is a very good person. he guided us on how youth, in the age factor of 16-20, should focus on growth..." pic.twitter.com/L6rDUpNcil— IANS (@ians_india) February 21, 2026
