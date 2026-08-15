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સાગબારાના ખેડૂતોના સમર્થનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી ધરણા પર, કહ્યું "જંગલ જમીનનો મુદ્દો ઉકેલાય તો રાજીનામું આપવા તૈયાર છું"

સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતોના સમર્થનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જંગલ જમીન મુદ્દે ધરણા કર્યા અને ખેડૂતોની રજૂઆતો સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવાની ખાતરી આપી.

સાગબારાના ખેડૂતોના સમર્થનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી ધરણા પર
સાગબારાના ખેડૂતોના સમર્થનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી ધરણા પર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 8:13 PM IST

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નર્મદા: સાગબારા-ઉમરપાડા વિસ્તારમાં જંગલ જમીનના મુદ્દે ફરી રાજકારણ ગરમાયું છે. ખેડૂતોના સમર્થનમાં ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતર્યા છે. સાંસદે ખેડૂતોની મુલાકાત લઈ તેમની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ ધરણા પણ કર્યા હતા. જંગલ જમીનના વિવાદે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે ત્યારે સાંસદે કોંગ્રેસના આક્ષેપોનો પણ આકરો જવાબ આપ્યો છે.

ખેડૂતોની સમસ્યા સાંભળીને સાંસદ ધરણા પર બેઠા

સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતોના સમર્થનમાં ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી એકવાર ધરણા પર બેઠા છે. જંગલ જમીનના મુદ્દે ખેડૂતો સાથે મુલાકાત કરી સાંસદે તેમની સમસ્યાઓ અને રજૂઆતો સાંભળી હતી. જંગલ જમીન પર ખેડાણ અને વનકર્મીઓ દ્વારા ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓને લઈને લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ખેડૂતોને ન્યાય મળે તે માટે સરકાર સમક્ષ મુદ્દો ઉઠાવવાની વાત સાંસદે કરી છે.

સાગબારાના ખેડૂતોના સમર્થનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી ધરણા પર (Etv Bharat Gujarat)

"મુદ્દો ઉકેલાય તો રાજીનામું આપી દઈશ": મનસુખ વસાવા

ત્યારે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું, "મારા રાજીનામાથી જો સાગબારાનો જંગલ જમીનનો મુદ્દો ઉકેલાતો હોય તો હું રાજીનામું આપી દઈશ. હું મારી સરકાર હોવા છતાં આદિવાસીઓના હક માટે સરકાર સામે લડી રહ્યો છું." મનસુખ વસાવાએ અગાઉ પણ આદિવાસીઓના હક માટે ધરણા કર્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું.

કોંગ્રેસ અને વનકર્મીઓ પર આક્ષેપ

કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોનો પણ સાંસદે આકરો જવાબ આપ્યો. "કોંગ્રેસ અહીં રાજકીય રોટલા શેકવા માટે આવી છે." સાંસદે ઉમરપાડાના કેટલાક આગેવાનો અને વનકર્મીઓ વચ્ચે સાંઠગાંઠ હોવાના પણ આક્ષેપ કર્યા છે.

લીલા વસાવા અને ઉમરપાડાના આદિવાસીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ (Etv Bharat Gujarat)

લીલા વસાવા અને ઉમરપાડાના આદિવાસીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ

બીજી તરફ સાગબારા-ઉમરપાડા વચ્ચેનો જંગલ જમીનનો વિવાદ વધુ ઉગ્ર બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ દરમિયાન ભાજપ આગેવાન લીલા વસાવાએ પણ ઉમરપાડાના કેટલાક આદિવાસીઓના વિરોધના મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપી છે. પોતાની સામે ધરણા પર બેસવાની વાત કરનારા લોકોને તેમણે જવાબ આપ્યો, "અમારી સામે ધરણા પર બેસી જોવે, એટલું સહેલું નથી ધરણા પર બેસવું. આજે પણ ઉમરપાડાના અનેક ખેડૂતોને વનકર્મીઓ ખેડાણ કરવા દેતા નથી. તેમને ન્યાય અપાવો, અમારી સામે વિરોધ ન કરો."

સાગબારાના ખેડૂતોના સમર્થનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી ધરણા પર (Etv Bharat Gujarat)

ઉમરપાડાના આદિવાસીઓની ચીમકી

જે ગઈ કાલે ઉમરપાડાના આદિવાસીઓમાં સરપંચ ચંદનબેન વસાવાએ જણાવ્યું કે, "અમે પણ 25 હજાર આદિવાસીઓ સાથે આ લીલા વસાવા અને સાગબારાના આદિવાસીઓ સામે ધરણા પર બેસીશું અને આંદોલન કરીશું. કારણ કે આ જંગલ જમીન અમારી છે જે ખોટી રીતે સાગબારાના લોકો લઈ લેવા માગે છે. આ જમીનનો એક ટુકડો પણ અમે નહીં આપીએ."

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TAGGED:

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