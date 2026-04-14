ભાજપ ધારાસભ્યના પત્નીનું 'વિધર્મીઓનો નાશ કરવા'નું નિવેદન વાયરલ થતાં ખળભળાટ, પોલીસ ફરિયાદ નોંધવા માંગ
પાલનપુર પૂર્વ પોલીસ મથકે AIMIMના પ્રતિનિધિમંડળે પીઆઈને લેખિત ફરિયાદ સોંપી, સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર તાત્કાલિક FIR નોંધવાની કરી માંગણી.
Published : April 14, 2026 at 7:26 PM IST
પાલનપુર (બનાસકાંઠા): અમરેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે ભાજપના ધારાસભ્યના પત્ની દ્વારા આપવામાં આવેલા એક વિવાદાસ્પદ મુસ્લિમ વિરોધી નિવેદનને લઈને રાજકીય વાતાવરણ ગરમાઈ ગયું છે. આ નિવેદન સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાની સાથે જ તેના પ્રત્યાઘાતો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ જોવા મળ્યા છે. પાલનપુરમાં ઓલ ઈન્ડિયા મજલિસ-એ-ઈત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન (AIMIM) ના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરોએ પૂર્વ પોલીસ મથકે પહોંચીને ધારાસભ્યના પત્ની વિરુદ્ધ લેખિતમાં રજૂઆત કરી હતી અને ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી.
અમરેલી જિલ્લાના ધારી-ખાંભા વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ધારાસભ્ય જે.વી. કાકડીયાના પત્ની કોકીલાબેન કાકડીયા દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવાના કાર્યક્રમ દરમિયાન એક સભામાં અત્યંત વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું.
તેમના વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "આ ભાજપની સરકારે અને સંગઠને જે વિધર્મીનો નાશ કરવા માટે જે ઝુંબેશ ઉપાડી છે અને એટલા માટે બાપુને ટિકિટ આપી છે. તો આપણે બધા સાથે મળીને આ વિધર્મીનો નાશ કરીએ અને ભાજપને સક્ષમ કરવા માટેના જે દાવેદારો અને ઉમેદવારો મૂક્યા છે તે ઉમેદવારો વિજય થઈને આવે." આ નિવેદન વાયરલ થતાની સાથે જ સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે અને કોકીલાબેન કાકડીયા સામે કાયદેસરની કાર્યવાહીની માંગ ઊઠવા લાગી છે.
આ વિવાદના પડઘા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ પડ્યા છે. બુધવારે પાલનપુરમાં AIMIMના નેતાઓ અને અસંખ્ય મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો પૂર્વ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા અને કોકીલાબેન કાકડીયા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવા માટે પોલીસ નિરીક્ષક (PI) ને લેખિતમાં ફરિયાદ આપી હતી. આ લેખિત રજૂઆતમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ધાર્મિક વૈમનસ્ય ફેલાવનારા નિવેદનો અંગેના કડક નિર્દેશોને ટાંકવામાં આવ્યા છે અને તેના આધારે તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. AIMIM દ્વારા એવી પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે કે જો પોલીસ દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો આ મામલે આગામી દિવસોમાં કોર્ટના દ્વાર પણ ખખડાવવામાં આવશે.
પાલનપુર પોલીસ મથકે રજૂઆત કરવા માટે પહોંચેલા AIMIMના નેતા સાજીદ મકરાણીએ પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "આજે અમે પૂર્વ પોલીસ મથકના PI ને મળીને લેખિત ફરિયાદ આપી છે. ગઈકાલે મુસ્લિમ સમાજ વિરુદ્ધ કોકીલાબેન કાકડીયા દ્વારા ભાજપના કોર્પોરેટરોના ફોર્મ ભરવા ગયા ત્યારે એવું નિવેદન કરવામાં આવ્યું હતું કે અમે આ કોર્પોરેટરોને એટલા માટે લગાવીએ છીએ અને ટિકિટ આપીએ છીએ કે આવનાર સમયની અંદર વિધર્મીઓ એટલે કે મુસ્લિમોનો નાશ કરે. પણ હું કોકીલાબેન કાકડીયાને કહેવા માગું છું કે આપ સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે ખોટા મુસ્લિમ સમાજને ટાર્ગેટ કરીને વૈમનસ્ય ન ફેલાય તેવી ભાષાનો ઉપયોગ ન કરો. આ દેશનું બંધારણ તમામ વર્ગના સમાજને સમાન હક આપે છે. અને મુસ્લિમ સમાજ આ દેશનો એક હિસ્સો છે અને આ દેશનો કોઈ ભાડેદાર નથી, પણ માલિક છે. કારણ કે આ દેશની આઝાદીમાં સૌથી મોટું કોઈનું યોગદાન હતું તો તે મુસ્લિમ સમાજનું હતું. જ્યારે જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે ભાજપના અમુક નુસંસ લોકો મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરીને સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા અને સીટો જીતવા માટે આવા પ્રયત્નો કરતા હોય છે."
નોંધનીય છે કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આ અગાઉ પણ એક સ્થાનિક ક્રિકેટર દ્વારા મુસ્લિમ વિરોધી વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું, જેના પગલે સ્થાનિક પોલીસે ફરિયાદ નોંધી હતી અને તે મામલો હાલ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વિચારાધીન છે અને તેની સુનાવણી હજુ બાકી છે. ત્યારે ફરી એકવાર આવો જ એક વિવાદાસ્પદ પ્રકરણ સામે આવતા હાલમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકોમાં ભારે આક્રોશ અને રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે. પોલીસ આ મામલે કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરે છે તેના પર હવે સૌની નજર ટકેલી છે.
