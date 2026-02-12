ETV Bharat / state

સ્વચ્છતાની શીખ વચ્ચે ભાજપના જ ધારાસભ્ય જાહેરમાં લઘુશંકા કરતા દેખાયા, ઘટનાનો વીડિયો વાઈરલ

રાજુલાના ભેરાઇ ચોકડી નજીક ધારાસભ્યે પોતાની કાર અટકાવી જાહેરમાં લઘુશંકા કરતા દેખાય છે. આ ઘટના જાહેર માર્ગ પર બનતાં સ્થાનિક લોકોમાં નારાજગી ફેલાઈ છે.

ધારાસભ્ય જાહેરમાં લઘુશંકા કરતા દેખાયા
ધારાસભ્ય જાહેરમાં લઘુશંકા કરતા દેખાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 2:35 PM IST

1 Min Read
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં સ્વચ્છતા અંગે જનજાગૃતિ ફેલાવવાની વાતો કરતી ભાજપ સરકારના એક ધારાસભ્યનું શરમજનક વર્તન સામે આવ્યું હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ઉના બેઠકના ધારાસભ્ય કે.સી. રાઠોડ જાહેર સ્થળે લઘુશંકા કરતા હોવાનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જગાઈ છે.

ધારાસભ્ય હાઈવે પર કાર થોભાવી લઘુશંકા કરતા દેખાયા
વાયરલ થયેલા વિડીયો મુજબ, ઉના–મહુવા નેશનલ હાઇવે પર રાજુલાના ભેરાઇ ચોકડી નજીક ધારાસભ્યે પોતાની કાર અટકાવી જાહેરમાં લઘુશંકા કરતા દેખાય છે. આ ઘટના જાહેર માર્ગ પર બનતાં સ્થાનિક લોકોમાં નારાજગી ફેલાઈ છે. સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છ ભારત અભિયાનનો સંદેશ આપવાની જવાબદારી જેમના શીરે છે, તેવા જનપ્રતિનિધિ દ્વારા આ પ્રકારનું વર્તન કરવામાં આવ્યું હોવાનું વિડીયોમાં દેખાતાં લોકોમાં ટીકા થઈ રહી છે.

ધારાસભ્ય જાહેરમાં લઘુશંકા કરતા દેખાયા (ETV Bharat Gujarat)

જાહેર માર્ગ પર આવી હરકત લોકોએ ગણાવી અયોગ્ય
સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ થતાં અનેક લોકોએ આ ઘટનાને લઈ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. સામાન્ય નાગરિકોને જાહેર સ્થળે સ્વચ્છતા જાળવવાની અપીલ કરનારા નેતાઓ પોતે જ નિયમોનું પાલન ન કરતા હોવાનો આક્ષેપ લોકો કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને નેશનલ હાઇવે જેવા જાહેર અને વ્યસ્ત માર્ગ પર આવી હરકત કરવી અયોગ્ય હોવાનું મંતવ્ય વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ મામલે ધારાસભ્યનો સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, 'પ્રેશર આવ્યું અને ઇમરજન્સી હોય લઘુ શંકા કરવા હું ગાડી માંથી નીચે ઉતર્યો હતો.' તેમ છતાં વાયરલ વિડીયોને લઈ વિરોધ પક્ષ તેમજ સામાજિક કાર્યકરો દ્વારા કડક પ્રતિક્રિયાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. લોકોનું કહેવું છે કે જનપ્રતિનિધિઓએ સમાજ માટે ઉદાહરણ બનવું જોઈએ, ન કે આવી શરમજનક હરકતોથી જાહેરમાં વિવાદ ઊભો કરવો.

હાલમાં આ વિડીયોની સત્યતા અને પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, પરંતુ સ્વચ્છતા અને શિસ્તના મુદ્દે આ ઘટનાએ રાજકીય ગરમાવો જરૂર પેદા કર્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

