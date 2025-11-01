'રાજ્યના તમામ ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવા સરકાર વિચારણા કરે', ભાજપના ધારાસભ્યએ CMને લખ્યો પત્ર
ધારાસભ્ય કિશોર કાનાણીએ મુખ્યમંત્રીને લખેલા પત્રમાં અન્નદાતાની ગંભીર પરિસ્થિતિ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે.
Published : November 1, 2025 at 9:38 PM IST
સુરત: ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ દયનીય બની છે. ત્યારે વરાછાના ભાજપના ધારાસભ્ય કિશોર (કુમાર) કાનાણીએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખીને એક ક્રાંતિકારી અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માંગ કરી છે. તેમણે માત્ર સહાય કે વળતર નહીં, પરંતુ રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને સંપૂર્ણપણે દેવામુક્ત કરવાની હિમાયત કરી છે.
ખેડૂત તન-મન-ધનથી દેવાદાર થયો: ધારાસભ્યની વેદના
ધારાસભ્ય કિશોર કાનાણીએ મુખ્યમંત્રીને લખેલા પત્રમાં અન્નદાતાની ગંભીર પરિસ્થિતિ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે, બદલાયેલા વાતાવરણને કારણે ખેતીમાં વારંવાર નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સરકાર સહાય આપે છે, પરંતુ નુકસાન એટલું મોટું હોય છે કે તે ભરપાઈ થઈ શકતું નથી. ખેડૂત તન-મન-ધનના દેવાદાર થતો જાય છે. ખેડૂત દેવામાં ડૂબતો જાય છે." તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, ખેડૂતોને ટકાવી રાખવા માટે સરકારે એકવાર દેવું માફ કરવા અંગે વિચારણા કરવી જ જોઈએ. તેમની આ માંગણી લાખો ખેડૂતોને મોટી આર્થિક રાહત આપી શકે છે.
બિનજરૂરી ખર્ચા બંધ કરીને દેવામુક્તિ માટે ભંડોળ આપો
દેવામુક્તિ માટે ભંડોળ ક્યાંથી લાવવું, તે અંગે પણ ધારાસભ્ય કાનાણીએ એક મહત્વપૂર્ણ અને સીધું સૂચન કર્યું છે. તેમણે સરકારને કરકસર યુક્ત વહીવટ કરવાની અપીલ કરી છે. પત્રમાં તેમણે લખ્યું છે કે, "બિનજરૂરી પ્રોજેક્ટના કામો કે સરકારી ખર્ચાઓ બંધ કરી, કરકસર કરી ખેડૂતને આપીને દેવામુક્ત કરી શકાય."
આ રજૂઆતનો સીધો અર્થ એ છે કે જો સરકાર તેના અન્ય ઓછા અગત્યના કે ગૌણ પ્રોજેક્ટ્સ પરના ખર્ચાઓમાં કાપ મૂકે, તો તે નાણાંનો ઉપયોગ સીધો ખેડૂતોને દેવામુક્ત કરવા માટે થઈ શકે. આ પગલું લેવાથી ખેડૂત ફરી જોશ-ઉમંગથી ખેતી કરતો થાય અને ચિંતામુક્ત બને.
કિશોર કાનાણીએ ગંભીર ચેતવણી પણ આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, જો આ સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં આવે તો ખેડૂત ખેતીથી દૂર ભાગશે અને જો જગતનો તાત ખેતી કરવાનું છોડી દેશે, તો અનાજની મોટી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે, જે રાજ્ય અને દેશના અર્થતંત્ર માટે નુકસાનકારક સાબિત થશે.
