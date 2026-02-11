ભાજપ MLA હાર્દિક પટેલને મોટી રાહત, 2018ના નિકોલ કેસમાં સરકાર ફરિયાદ પરત ખેંચશે

ETV Bharat / state

વર્ષ 2018માં નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ હવે સરકાર દ્વારા પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ: પાટીદાર અનામત આંદોલન બાદ નોંધાયેલા મહત્વપૂર્ણ કેસમાં પાટીદાર નેતા અને હાલના ભાજપ ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલને રાજ્ય સરકાર તરફથી મોટી રાહત મળવા જઈ રહી છે. વર્ષ 2018માં નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ હવે સરકાર દ્વારા પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

આ કેસ પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન નિકોલ વિસ્તારમાં યોજાયેલા પ્રતીક ઉપવાસ સાથે સંકળાયેલો હતો. આરોપ મુજબ પરવાનગી વિના ધરણા યોજવા, લોકોને ઉશ્કેરવા અને પોલીસ કર્મચારીઓ સામે અયોગ્ય ભાષાનો ઉપયોગ કરવા સહિતના મુદ્દાઓ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. આ મામલે હાર્દિક પટેલ, ગીતા પટેલ સહિતના આગેવાનો સામે કેસ નોંધાઈ ટ્રાયલ અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં ચાલી રહી હતી.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ફરિયાદ પરત ખેંચવા માટે કાયદેસરની તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. કલેક્ટર અને સરકારી વકીલ દ્વારા સમગ્ર કેસની સમીક્ષા કરીને અભિપ્રાય રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના આધારે ફરિયાદ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં સરકાર પક્ષે અરજી કરીને જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

આ મામલે વિશેષ સરકારી વકીલ તારાબા ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારના માર્ગદર્શન અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ ફરિયાદ પરત ખેંચવા માટેની તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને કોર્ટ સમક્ષ જરૂરી રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન રાજ્યભરમાં અનેક કેસ નોંધાયા હતા, જેમાંથી કેટલાક કેસો પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા છેલ્લા સમયમાં હાથ ધરાઈ છે. હાર્દિક પટેલ સામેનો આ કેસ પણ હવે પરત ખેંચાતા તેમને કાનૂની રીતે મોટી રાહત મળી હોવાનું માનવામાં આવે છે.હવે ગ્રામ્ય કોર્ટ સરકારની અરજી પર અંતિમ આદેશ આપશે, ત્યારબાદ કેસ સત્તાવાર રીતે પરત લેવાશે.

